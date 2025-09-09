Známa značka náhle zatvorila obľúbenú predajňu, činnosť ukončila masívnymi výpredajmi. Dôvodom má byť vládna konsolidácia

V posledných mesiacoch sa so zatvorenými prevádzkami akoby roztrhlo vrece. Náročné obdobie podčiarknuté zvyšujúcimi sa nákladmi, rastúcimi mzdami a menším počtom zákazníkov si vyberá svoju daň, pričom portfólio musia redukovať aj tie najväčšie značky.
Najnovšie sa to týka aj predajcu športových potrieb Intersport. Spoločnosť založená ešte v roku 1968 je u nás do veľkej miery rozšírená a s výnimkou Gemera je prístupná väčšine obyvateľov Slovenska. Jedna z pobočiek sa ešte donedávna nachádzala v žilinskom nákupnom centre Dubeň. Konkrétne išlo o franšízového oficiálneho predajcu SKLsport.
Tento obchodník prevádzkuje v rámci tuzemskej siete Intersport ešte tri ďalšie pobočky – v Dolnom Kubíne, Námestove a v Košiciach (okrem vymenovaných obchodov ale štandardne pokračuje aj zvyšná časť slovenského Intersportu, pozn. red.). Ako vyplýva z príspevkov na sociálnej sieti, spomínaná štvrtá predajňa, ktorú mala partnerská firma v Žiline, definitívne skončila.
Dôvodom je vládna konsolidácia
Blížiaci sa koniec začali prevádzkovatelia avizovať ešte počas augusta, keď zákazníkom oznamovali veľké akcie. Pri likvidácii predajne ponúkali 40 %, neskôr dokonca až 50 % zľavy s cieľom vypredať vystavený sortiment. August bol zároveň posledným mesiacom, kedy obchod fungoval.
„Ďakujeme, že si u nás hľadal aj nachádzal cestu k športu a že sme mohli byť súčasťou tvojej radosti z pohybu. Od 3. septembra je naša predajňa zatvorená,“ uviedli vlastníci vo facebookovom príspevku, ku ktorému pridali fotografie zachytávajúce zatvorenú predajňu s veľavravným odkazom nalepeným na výklade. Dôvody zatvorenia priblížili aj na sociálnych sieťach.
„Urobili sme všetko, čo sa dalo, no nakoniec sme museli v dôsledku narastajúceho počtu konsolidačných opatrení pristúpiť k ukončeniu jej prevádzky,“ dodala spoločnosť a odkázala zákazníkov na ďalšie blízke prevádzky v Dolnom Kubíne a Námestove.
V Žiline otvorila konkurencia
Definitívny koniec predajcu športových potrieb prichádza iba pár týždňov po tom, ako v Žiline otvoril svoju prvú pobočku britský gigant Sports Direct. Udialo sa to ešte počas júla, konkrétne v nákupnom centre Mirage. V krajskom meste je tiež prítomný ďalší dravý obchodník – Decathlon, predajňu tu navyše má aj EXIsport. Konkurencia je teda v tomto segmente pomerne veľká.
Spomínaný Sports Direct však okrem expanzie do nového mesta realizuje aj ústup zo známej bratislavskej lokality. Ako sme vás nedávno exkluzívne informovali, dlhoročná veľká predajňa v shoppingu Avion sa na prelome septembra a októbra zatvorí. Na sklenených výkladoch už spoločnosť láka zákazníkov na veľké výpredaje. Tie sa viažu na likvidáciu skladu a vďaka tomu môžu návštevníci ušetriť 20 %, a to aj na tovare, ktorý je v akcii.
