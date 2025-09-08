Zisk minulý rok klesol aj Kauflandu, reťazec vysvetľuje dôvody. V najbližších mesiacoch sa chystá otvoriť ďalšie predajne

Ilustračná foto: interez.sk (Jakub Baláž)

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Člen nemeckej Schwarz Gruppe je tržbami druhým najsilnejším potravinovým reťazcom na Slovensku. Podobne, ako konkurenčné značky, aj on musel vlani čeliť prepadu zisku.

Iba pred pár dňami sme vás informovali o tom, ako sa v uplynulom účtovnom období darilo najväčším slovenským potravinovým reťazcom. Všetci štyria najväčší tuzemskí obchodníci v ňom zaznamenali pokles zisku, v niektorých prípadoch až drastický. Tento trend neminul ani nemecký Kaufland, ktorý odhalil faktory vplývajúce na konečné čísla.

Ako prvé zverejnili svoje výsledky Billa a Lidl. Pri oboch bol badateľný pokles zisku zhruba o 30 %. Stalo sa tak napriek tomu, že obom stúpli tržby, pričom Lidl už druhý rok po sebe prekonal hranicu dvoch miliárd eur. Spomínaný trend následne potvrdilo aj britské Tesco, ktoré má spomedzi popredných obchodníkov najviac otvorených pobočiek. V tomto prípade bol pokles zisku takmer 70 %.

V praxi na reťazce vplýva viacero faktorov, ktoré súvisia s rastúcimi nákladmi, ale tiež so správaním spotrebiteľov. Hovorkyňa Tesco Stores Mária Zerzanová pre interez uviedla, že spoločnosť sa snažila prinášať zákazníkom čo najlepšie služby za férové ceny a zároveň investovala prostriedky do otvárania nových predajní či rekonštrukcie tých súčasných.

Viaceré dôvody poklesu pred časom pre Hospodárske noviny priblížil aj hovorca Lidl Slovensko Tomáš Bezák. Prvým je zmena v obchodnom fungovaní firmy, ktorá predtým bola verejná obchodná spoločnosť (v. o. s.) a odvody odvádzal jeden zo spoločníkov, pričom v súčasnosti už je Lidl spoločnosťou s ručením obmedzeným. Zároveň diskont pocítil rast nákladov v súvislosti s prevádzkami, so zamestnancami či s tovarom, ktoré nechcel pretaviť do koncových cien na pultoch.

Trendy našej ziskovosti ukazujú, že sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom nezvýšila ani nominálne, ani percentuálne. Zaznamenali sme určité zmeny v správaní spotrebiteľov, ktorí prejavujú väčší záujem o akciové produkty,“ dodal Bezák. V konečnom dôsledku to znamená, že ľudia síce v obchodoch míňajú viac peňazí, no vyhľadávaním akciových produktov znižujú obchodníkovi maržu za konkrétny tovar a tým vlastne aj zárobok.

Najmenší pokles badať pri Kauflande

V súčasnosti už poznáme aj výsledky druhého člena Schwarz Gruppe. Kaufland počas posledného účtovného obdobia iba potvrdil to, čo sme už mali možnosť vidieť pri konkurencii. Jeho tržby narástli o 5 % a dosiahli hranicu 1,85 miliardy eur. Naopak, zisk mu klesol zhruba o 15 % na 79,3 milióna eur. Ako pre interez uviedla hovorkyňa spoločnosti Nikoleta Lörincová, Kaufland hodnotí uplynulý rok na Slovensku ako úspešný.

Tento PREMIUM článok si teraz môžeš prečítať ZADARMO

Hospodárske výsledky sú pre nás potvrdením, že máme správne nastavenú obchodnú stratégiu. Zároveň sa už pozeráme do budúcnosti, ktorá so sebou prinesie viacero výziev,“ priblížila. Súčasne načrtla, prečo nemecký obchodník zaznamenal pokles v oblasti ziskovosti.

Hlavným dôvodom sú predovšetkým zvýšené mzdové náklady, do ktorých sme v minulom roku investovali najviac spomedzi konkurencie. Ich nárast bol spôsobený predovšetkým zvýšením miezd a expanznými aktivitami,“ dodala Lörincová.

Viac o fungovaní obľúbeného reťazca priniesla aj zverejnená výročná správa. V nej zástupcovia Kauflandu zverejnili viacero zaujímavých informácií.

Viac peňazí do reklamy, pribudnú aj nové predajne

Údaje z výročnej správy potvrdzujú slová hovorkyne o tom, že Kaufland musel medziročne preinvestovať viac peňazí, a to hlavne v oblasti miezd pre stálych, ale aj externých pracovníkov. Platí to napríklad aj pri reklamách, do ktorých reťazec investoval bezmála 34 miliónov eur. Oproti predošlému obdobiu teda predstavoval nárast tohto výdavku takmer 5 miliónov eur, čo zo spoločnosti robí gigant v oblasti tuzemských zadávateľov reklám.

Kaufland zároveň v správe naznačil, akým smerom sa bude uberať jeho expanzia na slovenskom trhu. Aktuálne platí, že má u nás otvorených 85 predajní, čo je v porovnaní s konkurenciou relatívne nižšie číslo. Reťazec je však známy tým, že takpovediac nepodlieza zaužívané štandardy a jeho predajne sú veľkometrážneho charakteru. To v praxi znamená, že sa zameriava na pobočky s rozlohou aspoň 2-tisíc metrov štvorcových.

Foto: TS Kaufland

Vlani sa nových obchodných domov dočkali obyvatelia Bytče, Šamorína, Handlovej a Zvolena, pričom tento rok Nemci stihli otvoriť nové predajne v Martine a Topoľčanoch, o čom sme vás informovali v tomto článku. Kompetentní avizovali, že rozširovanie obchodnej siete reaguje na dopyt zákazníkov, pričom samotný reťazec sa im chce priblížiť čo najviac.

Podľa zverejnených plánov by chcel obchodník v aktuálnom účtovnom období, teda do februára 2026, otvoriť ešte tri nové pobočky. Kde presne budú a v akom časovom horizonte by sa ich spotrebitelia mohli dočkať, reťazec nešpecifikoval.

Vo všeobecnosti je známe, že Kaufland aktuálne pracuje minimálne na troch nových pobočkách. Dve z nich by mali byť v Bratislave (nákupné centrum Nivy a Vrakuňa), tretia sa bude nachádzať v Myjave. Či pôjde o projekty, ktoré sa spomínajú vo výročnej správe, zatiaľ jasné nie je.

Na obrátkach naberá aj konkurenčný boj

Isté je, že maloobchodné vody rozvíril ďalší diskont. Poľská Biedronka, ktorá je súčasťou portugalskej skupiny Jerónimo Martins, prezentovala ambíciu otvoriť do konca budúceho roka 50 predajní. Na jej príchod už konkurencia pružne reagovala hľadaním nových lokalít, ako aj reklamou. Kým u našich severných susedov badať najväčšiu rivalitu medzi Lidlom a Biedronkou, pod Tatrami sa do „lienky“ zatiaľ najvýraznejšie oprel práve Kaufland.

Ešte v auguste sme vás napríklad informovali o tom, že nemecký reťazec prešiel do protiútoku po tom, ako Biedronka poskytovala zákazníkom zľavy v prípade, že sa preukážu vernostnou kartou jedného z konkurenčných reťazcov.

Člen skupiny Schwarz Gruppe nasadil akciu v duchu: „Nemaj chrobáka v hlave, leť k nám po Jar v zľave.“ Zároveň do grafiky zaradil aj lienku, ktorá sa na túto kampaň pozerá s prekvapeným výrazom. Pri predložení Kaufland Card tak mohli spotrebitelia získať rovnaký prostriedok v identickej cene 99 centov.

