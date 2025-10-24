Na Slovensko mieri nová značka, svoju prvú pobočku otvorí už v novembri. Konkurovať bude tým najväčším menám

Foto: Facebook (Simon's Burger)

Jakub Baláž
Na susednom trhu bude mať ambiciózna sieť viac ako 20 prevádzok, už čoskoro sa premiérovo predstaví aj na Slovensku.

Ak sa na Slovensku povie Simon’s Burger, väčšina ľudí názov pravdepodobne poznať nebude. U našich južných susedov v Maďarsku však ide o najrýchlejšie rastúcu fastfoodovú sieť v krajine, s ambíciou presadiť sa aj za hranicami. Spoločnosť už túto víziu postupne pretavuje do reality, čoho dôkazom sú pripravované pobočky na Slovensku a v Rakúsku.

Na rozdiel od iných etablovaných veľkých hráčov v segmente prevádzok rýchleho občerstvenia však nejde o dlhoročnú sieť, ale o pomerne nový koncept. Ten sa naplno rozbehol po pandémii covidu a stojí za ním Tóth Simon spolu s bratom – od ich mena je teda odvodený aj samotný názov Simon’s Burger.

Zakladateľa inšpirovali rôzni franšízoví podnikatelia v dobe, keď cestoval po západnom pobreží USA. Z Ameriky si doniesol aj víziu robiť takzvaný smash burger, na ktorom sa rozhodol postaviť koncept vo svojej domovskej krajine.

Burger nie je veda

Celá myšlienka fungovania je pri značke Simon’s Burger postavená na jednoduchosti, čo jasne prezentuje jej zakladateľ od samého začiatku. Zaujímavosťou je, že v ponuke má sieť rýchleho občerstvenia iba jeden druh burgeru s dvojitou porciou mäsa, so syrom a s tajnou omáčkou, ktorú si otestovali a vyvinuli práve majitelia. Tí preferujú menej surovín a mäso vo variante smash – to je oproti klasickému burgeru tenšie, intenzívnejšie opečené a chrumkavejšie.

Celý biznis začali v menšom formáte po odznení korona krízy a uvoľnení prísnych opatrení. Z malého konceptu sa napokon rozvinula rozsiahla sieť, ktorú dnes podľa oficiálnej webovej stránky tvorí 19 stálych prevádzok a jedna sezónna. Už čoskoro sa počíta s otvorením ďalších piatich maďarských pobočiek a ako je zrejmé, aj dvoch zahraničných.

Tie boli ešte donedávna záhadou, no dnes už vieme, že Simon’s Burger sa rozširuje do dvoch nových krajín. Okrem Slovenska sieť nakukne aj do susedného Rakúska.

Slovákom sa priblíži

Prvú slovenskú pobočku otvorí maďarská sieť na východnom Slovensku, konkrétne v košickom nákupnom centre OC Optima. Pod jednou strechou sa tak o zákazníkov pobije s populárnym McDonaldom. Návštevníci shoppingu si už mohli všimnúť banner, ktorý zakrýva pripravovaný priestor a avizuje príchod nového mena.

Značka zároveň na svojich sociálnych sieťach priblížila, že v Košiciach by chcela otvoriť už v priebehu novembra. My sme spoločnosť oslovili s otázkami, či sa na našom trhu plánujú rozširovať aj mimo východného Slovenska a aké ambície pod Tatrami majú, no do vydania článku nám odpoveď nezaslali.

Relatívne blízko však Simon’s Burger bude aj Slovákom na západnom Slovensku. Jeho rakúska pobočka by totiž mala byť súčasťou známeho outletového centra Parndorf, čo v uplynulých hodinách kompetentní potvrdili na sociálnych sieťach. Prevádzka v outlete svoje brány otvorí v decembri.

Po výraznejšom rozširovaní sa na domácom trhu teda mieri maďarská sieť aj do zahraničia. Kým v začiatkoch fastfood fungoval výhradne pod vlastníckou taktovkou zakladateľov, v súčasnosti je už otvorený tiež franšízový model, ktorý využívajú napopulárnejšie svetové spoločnosti.

Ak by sme mali Simon’s Burger prirovnať k niektorej zo zahraničných sietí, jeho koncept, vizuál a produkty asi najviac pripomínajú americký Five Guys. Ten je vo svete mimoriadne obľúbený, no v našich končinách dlhodobo absentuje.

