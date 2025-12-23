Zlyhanie pri úprave vianočnej fotky? Meghan a Harry sú opäť terčom posmechu, princovi na zábere chýba kus hlavy

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Kráľovská rodina
Aj tento rok čelí vianočný pozdrav Sussexovcov kritike a posmechu.

Zdá sa, že sa Meghan a Harry po minulom roku nepoučili. Predošlé Vianoce, keď dvojica popriala svetu šťastné sviatky a ponúkla pohľad do svojho rodinného života, sa manželia rozhodli prvýkrát zapojiť aj svoje deti, ktoré inak drží mimo centra pozornosti. Po prvý raz ich po rokoch zahrnuli do vianočnej pohľadnice, no tá sa rýchlo stretla s vlnou kritiky.

Ako sme vás informovali, minulý rok Meghan a Harry zahrnuli do svojho vianočného priania aj svoje deti, princa Archieho a princeznú Lilibet, avšak stále tak, aby im dopriali súkromie. Keďže im nebolo vidno tvár, ľudia špekulovali, či sú to skutočne ich deti. Dokonca prišli s teóriou, že si Sussexovci najali hercov, keďže Lilibet a Archie vyzerali na fotografii rovnako starí, pričom Lilibet mala byť podľa kritických komentárov príliš vysoká na svoj vek.

Opäť pod paľbou kritiky

Tento rok Meghan a Harry opäť poslali svetu vianočnú pohľadnicu a znova sa rozhodli zahrnúť aj svoje deti. Avšak, tak ako predošlé sviatky, aj táto sa stretla najmä s kritikou, dohadmi a posmeškami. Tentoraz však nie pre deti, ale pre samotného princa, píše portál Tyla.

Napriek tomu, že vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu pridali svoju vianočnú pohľadnicu na rok 2025 už pred štyrmi dňami, niektorí kráľovskí fanúšikovia sa stále nevedia zmieriť s jedným detailom. Niektorí sa totiž zdajú byť presvedčení, že pár sa dopustil menšej chyby vo Photoshope, ktorá tak veľmi bije do očí, až je to smiešne.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

„Šťastné sviatky! Od našej rodiny pre tú vašu,“ napísala Meghan k pozdravu. Na fotografii sa nachádzajú Meghan Markle, princ Harry a ich šesťročný syn a štvorročná dcéra. Harry láskyplne hľadí na svojho syna, ktorý ho objíma, zatiaľ čo Meghan a jej dcéra pózujú za nimi a dotýkajú sa čelami.

Hoci šlo o milé gesto, ľudia si viac všímali dve veci – šmuhu, ktorá sa objavila nad hlavou princa Harryho, ako aj časť viečka 41-ročného muža, ktorá akoby chýbala. Keď si to všimol jeden používateľ Redditu, napísal: „Čo sa stalo počas upravovania? Chýba zadná časť Harryho hlavy nad vlasovou líniou.“ Iný navrhol: „Vyzerá to, ako keby použili nástroj pečiatky v programe Photoshop. Keď to zväčšíte, nad jeho hlavou uvidíte kúsok jeho hlavy.“

Na fotografii sa totiž zdá, akoby časť Harryho hlavy chýbala a tesne nad ňou je rozmazaný fľak v časti, kde je vetva stromu, pričom tento fľak má podobnú farbu ako jeho vlasy, čím sa zdá, že sa tieto dve časti obrázka akosi prehodili.

