Meghan Markle sa pri špeciálnej príležitosti podelila o vzácne momentky z rodinného života

Páry v kráľovskej rodine žijú odlišné životy. Zatiaľ čo Kate a William sú plnohodnotnými členmi kráľovského dvora a rovnako všetky tradície a povinnosti dodržiavajú aj ich deti, ktoré pozná celý svet, v prípade Meghan a Harryho ide o menej verejný život. Ich fanúšikovia tak ani nevedia, ako vyzerajú tváre ich detí a vidieť ich na fotografiách je vzácnosť.
Meghan Markle oslávila 7. narodeniny princa Archieho vzácnym príspevkom na Instagrame, v ktorom ukázala nové rodinné fotografie. Zábery zachytávajú aj nežný moment medzi Archiem a jeho mladšou sestrou, princeznou Lilibet. Meghan v popise označila Archieho za „nášho sladkého chlapca“ a ponúkla tak pohľad do súkromného života rodiny v Kalifornii, informuje magazín People.
Momentky z ich života
Princ Archie má oficiálne 7 rokov a Meghan Markle si tento míľnik uctila osobným vyznaním. Vojvodkyňa zo Sussexu oslávila synove narodeniny z 6. mája novým príspevkom na Instagrame. Archie, najstaršie dieťa Meghan a princa Harryho, sa narodil v máji 2019. Pár neskôr v júni 2021 privítal dcéru, princeznú Lilibet, ktorá má dnes 4 roky.
„O 7 rokov neskôr… všetko najlepšie nášmu sladkému chlapcovi,“ znel popis príspevku s dvoma fotografiami z Archieho života.
Jedna doteraz nezverejnená snímka ukazuje Harryho, ako na pohovke kolíše novonarodeného Archieho, pričom bábätko zabalené v deke pevne spí na jeho hrudi. Druhý, aktuálnejší záber zachytáva Archieho a Lilibet, ako kráčajú bok po boku na pláži neďaleko ich domu v Montecite. Archie drží v ruke palicu na chodenie a na svetle žiaria ryšavé vlasy oboch detí, ktoré zdedili po otcovi.
Hoci Sussexovci držia svoje deti prevažne mimo pozornosti verejnosti, Meghan začala príležitostne zdieľať momentky Archieho a Lilibet na svojom osobnom Instagrame aj na profile značky As ever po tom, čo sa v roku 2025 vrátila na túto platformu.
