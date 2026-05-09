Meghan Markle sa pri špeciálnej príležitosti podelila o vzácne momentky z rodinného života

Foto: SITA (AP Photo/Jae C. Hong)

Dana Kleinová
Kráľovská rodina
Hoci vojvodkyňa stráži súkromie svojich detí, občas nechá fanúšikov nahliadnuť do ich rodinného života.

Páry v kráľovskej rodine žijú odlišné životy. Zatiaľ čo Kate a William sú plnohodnotnými členmi kráľovského dvora a rovnako všetky tradície a povinnosti dodržiavajú aj ich deti, ktoré pozná celý svet, v prípade Meghan a Harryho ide o menej verejný život. Ich fanúšikovia tak ani nevedia, ako vyzerajú tváre ich detí a vidieť ich na fotografiách je vzácnosť.

Meghan Markle oslávila 7. narodeniny princa Archieho vzácnym príspevkom na Instagrame, v ktorom ukázala nové rodinné fotografie. Zábery zachytávajú aj nežný moment medzi Archiem a jeho mladšou sestrou, princeznou Lilibet. Meghan v popise označila Archieho za „nášho sladkého chlapca“ a ponúkla tak pohľad do súkromného života rodiny v Kalifornii, informuje magazín People.

Viac z témy Kráľovská rodina:
1.
Ľudia skandovali, nevesta vynechala časť sľubu: Zaujímavosti o svadbe Williama a Kate, ktoré ste nevedeli
2.
Významný míľnik v kráľovskej rodine: William a Kate sa potichu pripravujú na veľkú zmenu, bude to výzva
3.
Unikli detaily zo súkromia kráľovnej Alžbety: Neuveríte, ako vyzerali jej posledné dva dni pred smrťou
Zobraziť všetky články (377)

Momentky z ich života

Princ Archie má oficiálne 7 rokov a Meghan Markle si tento míľnik uctila osobným vyznaním. Vojvodkyňa zo Sussexu oslávila synove narodeniny z 6. mája novým príspevkom na Instagrame. Archie, najstaršie dieťa Meghan a princa Harryho, sa narodil v máji 2019. Pár neskôr v júni 2021 privítal dcéru, princeznú Lilibet, ktorá má dnes 4 roky.

„O 7 rokov neskôr… všetko najlepšie nášmu sladkému chlapcovi,“ znel popis príspevku s dvoma fotografiami z Archieho života.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Jedna doteraz nezverejnená snímka ukazuje Harryho, ako na pohovke kolíše novonarodeného Archieho, pričom bábätko zabalené v deke pevne spí na jeho hrudi. Druhý, aktuálnejší záber zachytáva Archieho a Lilibet, ako kráčajú bok po boku na pláži neďaleko ich domu v Montecite. Archie drží v ruke palicu na chodenie a na svetle žiaria ryšavé vlasy oboch detí, ktoré zdedili po otcovi.

Hoci Sussexovci držia svoje deti prevažne mimo pozornosti verejnosti, Meghan začala príležitostne zdieľať momentky Archieho a Lilibet na svojom osobnom Instagrame aj na profile značky As ever po tom, čo sa v roku 2025 vrátila na túto platformu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Jadranka o estetických zákrokoch a o tom, či by niečo chcela na sebe zmeniť: Jej…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac