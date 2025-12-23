Realita po turné: Mária Čírová nemá ani kam dať stromček, namiesto idylky priznala nečakané komplikácie

Foto: Instagram (makeupbykatka/mariacirova)

Dana Kleinová
Hoci dúfala, že jej sviatky budú vyzerať inak, musela sa zmieriť s realitou.

Vianoce sú za rohom a hoci si už mnohí užívajú vytúžený oddych, na ktorý si celý rok šetrili dovolenku, niektorí ľudia si stále neoddýchnu. Niekto vo veľkom upratuje, niekto pečie na poslednú chvíľu a dokonca sa nájdu aj takí, ktorí nemajú dokončené ani nákupy darčekov. Potom sú tú však aj takí, ako je napríklad Mária Čírová, ktorí sa jednoducho z práce presunuli do roboty okolo domu a skončili s návodom či vŕtačkou v ruke.

Bez vianočných koncertov speváčky Márie Čírovej si to mnohí Slováci už ani nevedia predstaviť. Jej hudba sa spája so sviatočným obdobím a jej ľúbezný hlas prináša pocit pokoja, hrejivosti a dobroty. Celý december sa tak speváčka nezastaví a stopku dostáva až tesne pred Vianocami. Tento rok sa však v ich domácnosti oddych nekoná a ona vymenila mikrofón v ruke za návod a vysávač.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Jozef Buhaj (@jozefbuhaj)

Prerábka nepočká

Speváčka pred pár hodinami zverejnila príspevok, v ktorom ukázala realitu svojho predvianočného obdobia. Takto tesne pred Štedrým dňom totiž jej domácnosť vôbec nevyzerá byť pripravená na Vianoce, a namiesto toho je všade vidieť škatule, lišty a rôzne materiály spojené s rekonštrukciou ich domu.

„Po vianočnom turné MOJE VIANOCE by si niekto mohol myslieť, že mám doma nohy vyložené, zaslúžený oddych, napečených desať koláčov a všetko presne tak, ako má „byť“. Pravda je však iná. Ale že úúúplne!“ napísala Čírová k sérii fotografií.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa MÁRIA KACHÚTOVÁ ČÍROVÁ (@mariacirova)

Pokračovala: „Tento rok sme rekonštruovali dom a hoci „mal byť“ podľa plánov už dávno hotový… stále rekonštruujeme. Mysleli sme si, že sa po turné budeme sťahovať, no nestihlo sa to. V dome sú ešte dosky, materiál, rozrobené miestnosti… A dnes sa na mňa naši majstri pozreli tak úprimne a smutne a povedali: „Prepáčte, nestihli sme to. Takto sme to určite nechceli ani my…“ V malom prechodnom bytíku, kde sme mali byť len pár mesiacov, žijeme momentálne medzi krabicami, pobalení, pripravení na presun, ktorý ešte neprichádza. Nie sme ani tam, ani tu. Neviem, či si viete predstaviť ten stav. Stromček, venček, výzdobu – nemáme kam dať.“

Speváčka však pripomenula, že aj v takomto zhone, neporiadku a nestálosti si jej rodina uvedomuje, čo je najdôležitejšie. „Ale stále si opakujeme: Máme sa? Máme. Sme zdraví? Sme. Tak o čo tu ide? A možno práve preto si tento rok ešte viac uvedomujem, že Vianoce nie sú o dokonalosti. Že nie je dôležité, kde presne sme, ale s kým sme,“ vysvetlila.

Silný odkaz

Fanúšikom na záver odkázala: „Ak sa aj ty tieto dni naháňaš za dokonalosťou, dýchaj. Ak niečo nie je tak, ako si si vysníval/a, neznamená to, že to nemôže byť krásne. Život SA DEJE a my sa učíme robiť s tým, čo máme. Tak život, ukáž sa, čo dokážeš, keď sa ti odovzdáme a pustíme svoje predstavy!“

Jej slová tak padnú v predvianočnom zhone vhod, keď sa v mnohých domácnostiach rodiny, a najmä ženy snažia o dokonalosť a splnenie snov všetkým blízkym.

