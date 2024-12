Vianočná pohľadnica Harryho a Meghan čelí kritike. Ľudia špekulujú, či si na fotografiu požičali cudzie deti

Meghan Markle a princ Harry popriali svetu šťastné sviatky a ponúkli pohľad do svojho rodinného života. Po prvý raz po rokoch zahrnuli do svojho vianočného priania aj svoje deti, princa Archieho a princeznú Lilibet, avšak stále tak, aby im dopriali súkromie. Keďže im však nie je vidno tvár, ľudia špekulujú, či sú to skutočne ich deti.

Ako informuje portál Boredpanda, Meghan Markle a princ Harry sa po prvýkrát po rokoch podelili o sviatočné prianie, na ktorom sa objavili ich deti. V pravom štýle Sussexovcov zostali tváre Archieho a Lilibet skryté, čo je v súlade s ich neustálym úsilím o ochranu súkromia.

„Harry sa zdráhal ukázať svoje deti na verejnosti, nie však z túžby skryť ich, ale z dôvodu ochrany ich súkromia a bezpečnosti pred potenciálnymi hrozbami,“ uviedol priateľ páru.

Sú to naozaj ich deti?

„Prajeme vám šťastné sviatky a radostný nový rok,“ uviedla štvorčlenná rodina na vianočnej pohľadnici. Sussexovci 16. decembra vydali sviatočnú pohľadnicu s kolážou šiestich fotografií, na ktorých bol kráľovský pár počas svojich tohtoročných ciest do Kolumbie a Nigérie. Na jednej z fotografií bola štvorčlenná rodina zobrazená aj so svojimi tromi milovanými psami – Guym, Puli a Mamou Miou. Scéna bola idylická: deti, päťročný Archie a trojročná Lilibet, radostne bežali k rodičom v exteriéri.

Zatiaľ čo niektorí kráľovskí fanúšikovia fotografiu chválili za jej srdečnosť a krásu, iní ju kritizovali a zašli až tak ďaleko, že tvrdili, že „nie je možné, aby tie deti na pohľadnici boli ich“. Meghan a Harry sa totiž snažia zachovať súkromie svojich detí, a preto nikdy nikde neukazujú ich tváre, a rovnako to spravili aj teraz.

„Som si istý, že Diana by bola na Harryho hrdá, že chráni svoju rodinu. Je to krásna fotografia,“ komentoval jeden z používateľov sociálnych sietí, zatiaľ čo iný uviedol: “Krásna fotografia, krásna rodina a ja im tlieskam za to, že v dnešnom svete chránia svoje deti!!!“

Ďalšie komentáre sa už niesli v ostrejšom tóne, pričom jeden z nich obvinil slávnu matku dvoch detí, že je to „najlepší herecký výkon, aký kedy podala“. „Na tej fotke je niečo zvláštne. Som učiteľka v materskej škole na dôchodku a nikdy som nevidela trojročného chlapca takého veľkého a Archie vyzerá ako úplne iné dieťa – opäť,“ napísala bez okolkov komentujúca.

Ďalší napísal: „Nie je možné, aby tie deti na pohľadnici boli ich… dievčatko vyzerá na 6 alebo 7 rokov a chlapec vyzerá príliš starý na to, aby mal 5 rokov.“ Ďalší položil rovnakú otázku: „Dievčatko vyzerá rovnako veľké ako chlapec – nie je medzi nimi rozdiel asi 2 roky?“

Naposledy sa Meghan a Harry podelili o spoločnú rodinnú fotografiu v roku 2021, keď ukázali dovolenkový portrét, debutujúc s prvou verejnou fotografiou Lilibet, ktorá sa narodila len niekoľko mesiacov predtým. Má to pritom dobrý dôvod. „Naše deti sú malé, majú tri a päť rokov. Sú úžasné. A všetko, čo chcete ako rodičia urobiť, je chrániť ich,“ povedala vojvodkyňa zo Sussexu začiatkom tohto roka.