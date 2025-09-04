Zelenského nápady sú neprijateľné: Kremeľ nechce európskych vojakov na Ukrajine, lídrom posiela varovanie

Bezpečnostné záruky, ktoré požaduje Kyjev, sú podľa hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marije Zacharovovej „zárukami ohrozenia európskeho kontinentu“.
Hovorkyňa rezortu sa tak vyjadrila vo štvrtok pred rokovaniami ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s európskymi lídrami v Paríži. Zacharovová uviedla, že Rusko nebude akceptovať nasadenie cudzích vojsk na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Nápady lídra Kyjeva, ktoré sú v podstate kópiou iniciatív európskych podporovateľov, …sú úplne neprijateľné,“ vyhlásila hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí.
Priame ohrozenie Európy?
Zacharovová označila očakávané bezpečnostné záruky pre Ukrajinu za „odrazový mostík pre teror a provokácie proti našej krajine“. „Nie sú to záruky pre ukrajinskú bezpečnosť, sú to záruky ohrozenia európskeho kontinentu,“ vyhlásila.
Dodala, že Rusko nebude zvažovať nasadenie cudzích vojsk na Ukrajine v „žiadnom formáte“.
V Paríži bude vo štvrtok rokovať tzv. koalícia ochotných o Ukrajine z iniciatívy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Medzi účastníkmi sú nemecký kancelár Friedrich Merz, britský premiér Keir Starmer, generálny tajomník NATO Mark Rutte a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Zelenskyj uviedol, že je presvedčený, že spojenci Kyjeva pomôžu zvýšiť tlak na Rusko, aby smerovalo k diplomatického riešeniu viac ako tri a pol roka trvajúcej vojny. Dodal však, že nie sú viditeľné žiadne „náznaky od Ruska, že chce ukončiť vojnu“.
