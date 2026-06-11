Jedna z najstarších modeliek Hana Janata začala žiť až po 50-ke: Dnes je inšpiráciou pre tisíce žien

Hana Janata patrí medzi ženy, ktoré dokazujú, že život sa nemusí spomaliť ani po päťdesiatke – práve naopak. Ako modelka, ktorá začala svoju kariéru v čase, keď väčšina jej rovesníčok už dávno uvažovala o pokojnejšom životnom tempe, sa stala symbolom odvahy, sebavedomia a nového začiatku v neskoršom veku.
Jej príbeh nie je len o móde a fotografiách, ale najmä o prekonávaní stereotypov, ktoré spoločnosť často spája s vekom a ženskou krásou. Kým mnohí vnímajú päťdesiatku ako hranicu, za ktorou sa už veľké zmeny nedejú, Hana Janata ukazuje presný opak, ako potvrdila v podcaste Agáty Hanychovej.
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Myslela si, že po štyridsiatke život končí
Rozhodla sa vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, objaviť nové možnosti a začať žiť naplno – bez ohľadu na to, čo si o tom myslia ostatní. Vďaka tomu sa stala inšpiráciou pre ženy, ktoré hľadajú odvahu začať odznova, aj keď sa zdá, že “už je neskoro”.
Hane sa narodil syn krátko po promóciách, kedy zistila, že si už nemôže spraviť vysnívanú anestéziu alebo podobný klinický odbor. “Išla som robiť vedu a potom som sa venovala prevencii, podpore zdravia, verejnému zdravotníctvu, takže som neliečila ľudí alebo teda jedného človeka, ale populáciu,” uviedla Hana, ktorá pôsobila v medicíne.
Mamička dvoch detí sa veľmi skoro stala samoživiteľkou, čo znie pre mnohé ženy ako nočná mora, no ona si z toho nerobila ťažkú hlavu. “Ja mám pocit, že som bola slobodná matka, aj keď som bola vydatá,” priznala a doplnila, že starostlivosť okolo svojich detí brala zodpovednejšie ako otec ich dvoch detí. Ako naznačila, už dlhšie to nebolo dobré medzi nimi.
Hoci padla reč na 50-ku, mnohé ženy spomaľujú už v 40-ke a majú pocit, ako keby stratili zmysel života. To isté si myslela aj Hana Janata, no neskôr hneď zmenila názor. “Ja som tú štyridsiatku vnímala ako takovej medzník, ale bolo to preto, lebo keď som mala asi 17 či 18 rokov, usúdila som, že spácham v tridsiatich deviatich rokoch samovraždu, pretože život po štyridsiatke už bude strašne nudný,” vyšla s pravdou von.
To najlepšie prišlo až neskôr
Realita však bola iná. Keď dovŕšila 39 rokov, spomenula si na to, čo chcela spraviť, a hneď zmenila názor. “Zastavila som sa a hovorila som si, že ten život je stále taký dobrodružný, stále nové veci, žiadna nuda to zďaleka ešte nie je,” dodala Hana, ktorá si dala vlasy ostrihať nakrátko a odišla z práce. Vo svojich 40 rokoch potrebovala urobiť niečo iné a akoby začať odznova.
A tak začala robiť úplne iné veci. To však zrejme ešte nečakala, že ten pravý život sa začne o niekoľko rokov neskôr. “V 50-ke som sa odsťahovala a opustila som vtedy svojho priateľa, s ktorým som už trochu bývala,” poznamenala Hana, ktorá si našla v 42 rokoch o 16 rokov mladšieho priateľa.
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Potom si našla garzónku a hľadala niekoho, kto by išiel s ňou na kurz lezenia. “Nakoniec som išla sama. Bolo to o dosť drahšie, ale čakať na niekoho, až sa rozhýbe, to je neskutočné,” ozrejmila modelka, ktorá dokonca začala robiť bojové umenie. “Pretože mal byť koniec sveta v roku 2012 na moje narodeniny 21. decembra a ja som mala pocit, že príde nejaký chaos a že bude dobré naučiť sa nejakú sebaobranu,” zasmiala sa.
Od paraglidingu až na módne mólo
Zlomila si však malíček, dostala poistku a kúpila si kurz paraglidingu a v 54 rokoch začala lietať. “Nádhera. Nebála som sa, pretože som to nikdy neskúšala,” poznamenala. Modelka sa tiež vrátila k tancovaniu. Zatiaľ čo po 40-ke začala s africkým tancom, ktorý ju uchvátil, o 10 rokov neskôr s ním skončila a vrhla sa na balet.
Dnes dokonca učí balet a vedie kurz, kde chodia staršie ženy, a po 60-ke odštartovala úspešnú dráhu modelky. Jedným z jej úspechov je predvádzanie šiat od známej značky Valentino. Kreatívny riaditeľ talianskej značky si vybral práve Hanu, aby sa prešla po prehliadkovom móle na parížskom týždni módy, ako uviedol český Blesk.
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Príbehy žien, ktoré dokazujú, že vek je skutočne len číslo, sa v posledných rokoch tešia čoraz väčšej pozornosti. Kým nedávno zaujala 61-ročná modelka českého pôvodu svojou výnimočnou postavou a sebavedomím, teraz podobnú inšpiráciu prináša aj Hana Janata, ktorá je dôkazom, že na splnenie snov nikdy nie je neskoro.
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