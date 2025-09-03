Ukrajina tvrdo reaguje na Putinove slová o stretnutí: Rokovanie v Moskve je neprijateľné, ponúkla alternatívu

Roland Brožkovič
TASR
Priestor na rokovania podľa Ukrajiny ponúklo sedem krajín.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v stredu reagoval na vyhlásenie ruského prezidenta Vladimira Putina, podľa ktorého je šéf Kremľa pripravený stretnúť sa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Moskve. Označil ho za „neprijateľné“, píše TASR podľa správy agentúry DPA.

Ukrajinský minister Putinov návrh nazval „vedome neprijateľným“. „V súčasnosti je najmenej sedem krajín pripravených usporiadať stretnutie medzi lídrami Ukrajiny a Ruska s cieľom ukončiť vojnu. Sú nimi Rakúsko, Svätá stolica, Švajčiarsko, Turecko a tri štáty Perzského zálivu,“ napísal Sybiha.

Putin vraj vie, že Ukrajina nemôže súhlasiť

Toto sú seriózne návrhy a prezident Zelenskyj je na takéto stretnutie pripravený kedykoľvek. Napriek tomu Putin naďalej márni čas a predkladá vedome neprijateľné návrhy,“ dodal. Podľa stredajšej správy ruskej agentúry Interfax Putin vyhlásil, že ak je Zelenskyj pripravený, môže pricestovať do Moskvy a ich stretnutie sa uskutoční tam.

„Mimochodom, (americký prezident) Donald (Trump) ma požiadal, aby som, ak je to možné, usporiadal takéto stretnutie. Povedal som: ‚Áno, je to možné.‘ Takže, ak je Zelenskyj pripravený, nech príde do Moskvy, takéto stretnutie sa uskutoční,“ povedal Putin na tlačovej konferencii počas návštevy Číny.

Putin hovorí o konci vojny: Tvrdí, že je pripravený na stretnutie so Zelenským. Má to…

