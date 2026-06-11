Fico v parlamente vysvetľoval peniaze pre svojho syna: Debata sa zmenila na ostrú výmenu s poslankyňou PS

Premiér Robert Fico sa počas štvrtkovej hodiny otázok v parlamente dostal do ostrej výmeny názorov s poslankyňou Progresívneho Slovenska Zuzanou Števulovou. Témou boli rodinní príslušníci politikov a ich prepojenie na verejné financie.
Diskusia sa však rýchlo zmenila na sériu osobných poznámok a vzájomných útokov. Ako píše Denník N, k incidentu došlo počas pravidelnej hodiny otázok v Národnej rade SR. Števulová sa premiéra pýtala, či dodrží svoje skoršie vyjadrenia a odíde z politiky, keďže jeho rodinní príslušníci podľa nej poberajú štátne peniaze.
Otázka smerovala na Ficovho syna
Poslankyňa narážala na prípad premiérovho syna Michala Fica, ktorý pôsobí ako štatutár Agentúry Smer. Do tejto organizácie smerujú finančné prostriedky zo štátnych príspevkov určených pre politickú stranu Smer. Premiér označil otázku za hlúpu a reagoval aj osobnou poznámkou na adresu poslankyne. Povedal, že predpokladá, že bola pri jej formulovaní „príliš náruživá“.
Následne dodal, že bude hovoriť pomaly a zrozumiteľne, pretože podľa neho to poslankyňa potrebuje. V odpovedi sa zároveň pýtal, či by mal odísť z politiky aj preto, že jeho sestra pracuje ako prokurátorka a jeho manželka je profesorka, pričom obe dostávajú plat zo štátnych zdrojov.
Počas odpovede sa premiér venoval aj opozícii. Tvrdil, že Progresívne Slovensko má podľa neho „kolosálny problém“ a spomenul kauzu Projektu Fórum. Zdôraznil, že nespochybňuje právo občianskych združení získavať dotácie. Za problém však označil situácie, keď podľa neho dochádza k podvodom. Zároveň sa Števulovej pýtal, akú spojitosť vidí medzi kauzou rodiny n a situáciou okolo jeho syna.
Poslankyňa mu vrátila jeho vlastné slová
V doplňujúcej otázke sa Zuzana Števulová rozhodla použiť rovnaký štýl argumentácie ako premiér. Viaceré jeho výroky otočila proti nemu a vyhlásila, že práve on má „kolosálny problém“.
Napätie v rokovacej sále ešte vzrástlo vo chvíli, keď poslankyňa povedala, že bude hovoriť pomaly a zrozumiteľne, pretože premiér vyzerá, že to potrebuje. Poslanci Smeru začali hlasno protestovať a do situácie zasiahol aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, ktorý schôdzu viedol.
Gašpar poslankyňu napomenul, čo vyvolalo nesúhlasné reakcie zo strany Progresívneho Slovenska. Poslanci opozície argumentovali, že premiér použil voči Števulovej rovnaké slová, no za svoje vyjadrenia napomenutý nebol.
Fico sa svojho syna verejne zastal
Na medializované informácie reagoval v uplynulých dňoch aj samotný Robert Fico, ktorý svojho syna verejne obhajoval.Premiér zdôraznil, že Agentúra Smer je obchodná spoločnosť založená v súlade so zákonom o politických stranách a jej jediným vlastníkom je strana Smer.
Podľa jeho slov spoločnosť vykonáva činnosti, ktoré jej zákon umožňuje, napríklad organizačné zabezpečenie podujatí, správu majetku či propagačné aktivity. Fico zároveň tvrdí, že hospodárenie strany pravidelne kontrolujú audítori a doteraz neboli zistené žiadne porušenia zákona.
Premiér odmietol porovnávanie situácie okolo jeho syna s kauzou rodiny predsedu PS Michala Šimečku. Zdôraznil, že Agentúra Smer podľa neho nikdy nepoberala dotácie a že Michal Fico bol do funkcie konateľa zvolený rozhodnutím predsedníctva strany. Podľa Fica ide o zákonný postup a o financovanie politickej strany, nie o zneužívanie verejných zdrojov.
PS hovorí o netransparentnosti, Kaliňák kritiku odmieta
Progresívne Slovensko však hovorí o netransparentnom nakladaní s peniazmi a upozorňuje na informácie, podľa ktorých mal Michal Fico za pôsobenie v Agentúre Smer získať desiatky tisíc eur. Kritiku odmietol aj minister obrany Robert Kaliňák, ktorý pripomenul, že v minulosti Agentúru Smer viedol tiež. Podľa neho nejde o štátne peniaze, ale o prostriedky politickej strany, ktorá s nimi nakladá v medziach zákona.
Nahlásiť chybu v článku