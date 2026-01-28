Zaplatíte menej ako 10 eur: Snežný labyrint, len pár minút od Slovenska, konečne otvára

Ak radi objavujete nové a zaujímavé miesta, máme pre vás tip na výlet. Len na skok od našej hranice otvára svoje brány snežný labyrint, ktorý je v strednej Európe unikátom.
Poľský projekt Slowlandia na sociálnej sieti informoval, že jeho snežný labyrint bude verejnosti sprístupnený od stredy 28. januára v čase od 8:00 do 20:00 hodiny. Podľa reakcií ľudí je zjavné, že na tento deň už netrpezlivo čakali.
Vstupné išlo hore
Viacerí v komentároch uviedli, že sa snežný labyrint chystajú navštíviť, iných zaujímala výška vstupného. Podľa oficiálneho cenníka dospelý zaplatí v prepočte 9,50 eura a zľavnený vstup vás vyjde na približne 8,30 eura. Ďalšou možnosťou je zakúpiť si skupinový vstup, ktorý vyjde výhodnejšie.
Keď si to porovnáme s minulým rokom, ceny išli o niečo hore, keďže dospelý sa dostal do labyrintu za cenu súčasného zľavneného lístka. Napriek tomu sa nám za atrakciu takýchto rozmerov cena zdá prívetivá.
Minulú sezónu sme snežný labyrint navštívili aj my
Nachádza sa v poľskom mestečku Zakopané, asi 30 minút autom od našich hraníc. Najprv sme sa rozhliadali, opatrne našľapovali na klzkých miestach a tešili sa z veľkosti atrakcie, ktorá je naozaj monumentálna. Fotografie neklamú.
Labyrint zdanlivo nemal konca ani po dvadsiatich minútach. Neraz sme si museli dávať pozor na to, aby sa časť štvorčlennej skupiny omylom neodpojila. Stačilo zahnúť za roh, aby ste ostatným zmizli z dohľadu. Ako sa nám z labyrintu podarilo dostať, sme zhrnuli v reportáži.
