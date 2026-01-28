Zaplatíte menej ako 10 eur: Snežný labyrint, len pár minút od Slovenska, konečne otvára

Foto: Facebook (Snowlandia - Śnieżny Labirynt)

Zuzana Veslíková
Tip na výlet
Za výnimočnými zážitkami netreba cestovať vôbec ďaleko.

Ak radi objavujete nové a zaujímavé miesta, máme pre vás tip na výlet. Len na skok od našej hranice otvára svoje brány snežný labyrint, ktorý je v strednej Európe unikátom. 

Poľský projekt Slowlandia na sociálnej sieti informoval, že jeho snežný labyrint bude verejnosti sprístupnený od stredy 28. januára v čase od 8:00 do 20:00 hodiny. Podľa reakcií ľudí je zjavné, že na tento deň už netrpezlivo čakali.

Viac z témy Tip na výlet:
1.
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
2.
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
3.
Prestížny rebríček označil nenápadné slovenské mesto za tretie najlepšie v Európe. Ocitlo sa po boku Milána
Zobraziť všetky články (90)

Vstupné išlo hore

Viacerí v komentároch uviedli, že sa snežný labyrint chystajú navštíviť, iných zaujímala výška vstupného. Podľa oficiálneho cenníka dospelý zaplatí v prepočte 9,50 eura a zľavnený vstup vás vyjde na približne 8,30 eura. Ďalšou možnosťou je zakúpiť si skupinový vstup, ktorý vyjde výhodnejšie.

Keď si to porovnáme s minulým rokom, ceny išli o niečo hore, keďže dospelý sa dostal do labyrintu za cenu súčasného zľavneného lístka. Napriek tomu sa nám za atrakciu takýchto rozmerov cena zdá prívetivá.

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Minulú sezónu sme snežný labyrint navštívili aj my

Nachádza sa v poľskom mestečku Zakopané, asi 30 minút autom od našich hraníc. Najprv sme sa rozhliadali, opatrne našľapovali na klzkých miestach a tešili sa z veľkosti atrakcie, ktorá je naozaj monumentálna. Fotografie neklamú.

Labyrint zdanlivo nemal konca ani po dvadsiatich minútach. Neraz sme si museli dávať pozor na to, aby sa časť štvorčlennej skupiny omylom neodpojila. Stačilo zahnúť za roh, aby ste ostatným zmizli z dohľadu. Ako sa nám z labyrintu podarilo dostať, sme zhrnuli v reportáži.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier.…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac