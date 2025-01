Hurá, konečne spustili snežný labyrint v Tatrách: Treba si však naozaj pohnúť, hrozí, že sa s ním stane niečo strašné

Kým v roku 2024 labyrint otvorili už 21. januára, my sme si v roku 2025 museli počkať o čosi dlhšie. Snowlandia najprv informovala, že labyrint plánujú spustiť 20. januára 2025.

„Odhadujeme, že po 20. januári by sme mali byť pripravení na otvorenie labyrintu,“ napísala Snowlandia po Novom roku. Keď sa však labyrint nespustil a termín bol presunutý na 25. januára, ľudia začali poriadne šomrať.

Pod každým príspevkom sa namiesto reakcií na ostatné atrakcie každý pýtal, kedy konečne otvoria labyrint. Objavil sa dokonca komentár, v ktorom jeden z návštevníkov oblasti labyrint nestihol. Opísal, že každoročne cestujú v ten istý čas, pričom predtým vždy stihli návštevu absolvovať.

Termín otvorenia sa presúval, treba sa ponáhľať

Potom Snowlandia presunula termín ešte raz, na 30. januára 2025. No a dnes, po týždňoch vyčkávania, sú všetky starosti konečne zažehnané – práve včera sa totiž objavila pozitívna novinka, ktorú Snowlandia odovzdala návštevníkom na sociálnej sieti Facebook.

Labyrint je konečne otvorený a čaká na všetkých nedočkavých návštevníkov.

Snežný labyrint je najväčšia atrakcia svojho druhu na svete. Tradične sa rozprestiera na ploche približne 3-tisíc metrov štvorcových. Okrem labyrintu ponúka Snowlandia mnoho iných zaujímavých atrakcií, akými sú snežné iglu, náučný park, jaskyňu svätého Mikuláša či tobogánový kopec na sánkovanie.

Všetky atrakcie sú k dispozícii každý deň od 10:00 do 20:00, posledné vstupenky je možné zakúpiť do 19:00, podľa informácií z oficiálnej stránky. Náučný park je otvorený každý deň do 16:00, na zakúpenie lístkov máte čas do 15:00

Snowlandia ďalej ľudí upozornila, nech sa ponáhľajú, pokiaľ si chcú tento monumentálny pohľad užiť na vlastné oči. Teploty totiž veľmi rýchlo stúpajú a nie je známe, ako dlho labyrint vydrží.

V každom prípade si teda treba vyčleniť čas na návštevu čo najskôr a nečakať na vhodný moment.

Vstupné na sezónu 2024/2025

Za základný vstup do labyrintu zaplatíte 35 zlotých, alebo približne 8,3 eura.

Ak chcete navštíviť všetky atrakcie, najvhodnejšie je zvoliť lístok za 98 zlotých, alebo 23 eur. V tejto cene je zahrnutý vstup do labyrintu, návšteva iglu, vstup do náučného parku a jaskyňa svätého Mikuláša. Spoločnosť ponúka aj zvýhodnené rodinné lístky, rovnako ako lacnejšiu alternatívu pre študentov, seniorov a ZŤP.

Cenník s jednotlivými kombináciami nájdete na oficiálnej stránke Snowlandia. Lístky na atrakcie je možné kombinovať za zvýhodnenú cenu podľa dostupnej ponuky.