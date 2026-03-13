Zákulisie Dunaja: Producentka odhalila, ako vznikala scéna plná lásky, ktorá rozžiarila temné časy

Po včerajšej epizóde už diváci nemusia mať strach o Helgu. Zdá sa totiž, že sa v bezpečí vráti domov, keďže jej únos bol spúšťačom popráv odbojárov a po tom, ako Dávid zistil túto informáciu, rozhodol sa konať. Stále však nie je hrozba zažehnaná a najbližšie na to doplatí Imrich. Zatiaľ čo to však niektoré postavy nemajú jednoduché, v seriáli tiež kvitne mladá láska.
Vo včerajšej epizóde mohli diváci sledovať prvú romantickú scénu medzi Thomasom a Barborou. Tí k sebe mali blízko už niekoľko epizód, a hoci si Barbora stále hľadá cestu k svojej biologickej mame Šarlote, s Thomasom sa už stihla zblížiť oveľa viac. Z nevinného kamarátstva, keď jej bol chlapec oporou po strate nevlastnej mamy, sa tak stala láska.
Herečkina prvá romantická scéna
„Bola to naša prvá spoločná romantická scéna a pre mňa aj prvá romantická scéna vôbec. Nemali sme pred ňou žiadnu špecifickú prípravu. Dôležité bolo brať to čisto z profesionálneho hľadiska, čo veľmi dopomohlo k zvládnutiu tejto situácie,“ prezradila Gréta, predstaviteľka Barbory, o včerajšej epizóde pre Markízu.
Okrem toho sa diváci mohli dozvedieť aj niečo zo zákulisia natáčania tejto scény. Kreatívna producentka Soňa Čermáková Uličná vysvetlila, ako natáčanie takýchto scén s mladými hercami funguje.
Priblížila: „Pri príprave takéhoto typu scén a obzvlášť s mladými hercami myslíme už pri tvorbe scenára na to, aby mal obraz nielen potrebnú atmosféru a vyznenie, ale aby bolo jeho točenie pre všetkých zároveň čo najmenej diskomfortné. Myslíme si, že intimitu, túžbu a romantiku medzi postavami je možné zobraziť aj bez zbytočnej explicitnosti alebo nahoty a skôr než o konkrétne repliky alebo akcie nám ide v takomto prípade o to, aby boli city medzi postavami pre diváka uveriteľné a aby scéna vyznela prirodzene. Preto v takomto prípade ponechávame väčší priestor aj improvizácii a dohode režiséra s hercami priamo na pľaci o tom, ako daný obraz konkrétne pojmú, lebo je pre nás dôležité, aby sme rešpektovali individuálne hranice každého z hercov a oni tak mohli pôsobiť v danej situácii uvoľnene a autenticky.“
17-ročná Gréta Polonská ako Barbora Vargová poriadne zamiešala dej. Šarlota totiž bola presvedčená, že jej dieťa, ktoré porodila ako 17-ročná, zomrelo, no po rokoch sa konečne dozvedela pravdu. Vychovala ju slúžka Viera, ktorej Šarlotini rodičia zaplatili, aby sa o dieťa, ktoré by mohlo pokaziť život ich dcére, postarala. Barbora so Šarlotou si tak teraz musia veľmi komplikovane k sebe nájsť cestu, pretože „Šarlota pre Barboru mama nikdy nebude, tou bola Viera“.
