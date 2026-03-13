Zákulisie Dunaja: Producentka odhalila, ako vznikala scéna plná lásky, ktorá rozžiarila temné časy

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Takto prebiehalo natáčanie prvej intímnej scény Barbory a Thomasa.

Po včerajšej epizóde už diváci nemusia mať strach o Helgu. Zdá sa totiž, že sa v bezpečí vráti domov, keďže jej únos bol spúšťačom popráv odbojárov a po tom, ako Dávid zistil túto informáciu, rozhodol sa konať. Stále však nie je hrozba zažehnaná a najbližšie na to doplatí Imrich. Zatiaľ čo to však niektoré postavy nemajú jednoduché, v seriáli tiež kvitne mladá láska. 

Vo včerajšej epizóde mohli diváci sledovať prvú romantickú scénu medzi Thomasom a Barborou. Tí k sebe mali blízko už niekoľko epizód, a hoci si Barbora stále hľadá cestu k svojej biologickej mame Šarlote, s Thomasom sa už stihla zblížiť oveľa viac. Z nevinného kamarátstva, keď jej bol chlapec oporou po strate nevlastnej mamy, sa tak stala láska.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Jej vstup do deja priniesol zásadný obrat: Herečka z Dunaja sa do seriálu dostala náhodou, mala veľké šťastie
2.
Dramatický zvrat v Dunaji: Záchrana jednej postavy vystrieda strach o život tej druhej
3.
Adelin plán v Dunaji má slabé miesta: Brunovská rozohrala nebezpečnú hru, no diváci si všimli nelogické detaily
Zobraziť všetky články (334)

Herečkina prvá romantická scéna

„Bola to naša prvá spoločná romantická scéna a pre mňa aj prvá romantická scéna vôbec. Nemali sme pred ňou žiadnu špecifickú prípravu. Dôležité bolo brať to čisto z profesionálneho hľadiska, čo veľmi dopomohlo k zvládnutiu tejto situácie,“ prezradila Gréta, predstaviteľka Barbory, o včerajšej epizóde pre Markízu.

Okrem toho sa diváci mohli dozvedieť aj niečo zo zákulisia natáčania tejto scény. Kreatívna producentka Soňa Čermáková Uličná vysvetlila, ako natáčanie takýchto scén s mladými hercami funguje.

Foto: TV Markíza

Priblížila: „Pri príprave takéhoto typu scén a obzvlášť s mladými hercami myslíme už pri tvorbe scenára na to, aby mal obraz nielen potrebnú atmosféru a vyznenie, ale aby bolo jeho točenie pre všetkých zároveň čo najmenej diskomfortné. Myslíme si, že intimitu, túžbu a romantiku medzi postavami je možné zobraziť aj bez zbytočnej explicitnosti alebo nahoty a skôr než o konkrétne repliky alebo akcie nám ide v takomto prípade o to, aby boli city medzi postavami pre diváka uveriteľné a aby scéna vyznela prirodzene. Preto v takomto prípade ponechávame väčší priestor aj improvizácii a dohode režiséra s hercami priamo na pľaci o tom, ako daný obraz konkrétne pojmú, lebo je pre nás dôležité, aby sme rešpektovali individuálne hranice každého z hercov a oni tak mohli pôsobiť v danej situácii uvoľnene a autenticky.“

17-ročná Gréta Polonská ako Barbora Vargová poriadne zamiešala dej. Šarlota totiž bola presvedčená, že jej dieťa, ktoré porodila ako 17-ročná, zomrelo, no po rokoch sa konečne dozvedela pravdu. Vychovala ju slúžka Viera, ktorej Šarlotini rodičia zaplatili, aby sa o dieťa, ktoré by mohlo pokaziť život ich dcére, postarala. Barbora so Šarlotou si tak teraz musia veľmi komplikovane k sebe nájsť cestu, pretože „Šarlota pre Barboru mama nikdy nebude, tou bola Viera“.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Škandál v Ruži: Až tri dievčatá majú mať doma partnera, pozorné oči divákov odhalili, ktorá…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac