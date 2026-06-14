Muž spadol z lešenia v Ľubietovej: Po vážnom úraze ho do nemocnice prevážal vrtuľník

Pozemní záchranári v spoločnosti leteckých záchranárov

Foto: Facebook/Záchranná zdravotná služba NsP Brezno

Nina Malovcová
Pri práci na lešení došlo k vážnemu úrazu.

V obci Ľubietová došlo k vážnemu pracovnému úrazu. Muž spadol z lešenia a utrpel stredne ťažké zranenia. Na miesto smerovali pozemní záchranári, ktorí následne požiadali aj o nasadenie leteckých záchranárov.

O prípade informovala Záchranná zdravotná služba Nemocnice s poliklinikou Brezno. „Posádka RZP Brusno bola dnes Krajským operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby vyslaná k pacientovi v obci Ľubietová, ktorý spadol z lešenia. Pri páde utrpel stredne ťažké poranenia,“ uviedli záchranári.

Na miesto vyslali aj vrtuľník

Záchranári mužovi po príchode poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Vzhľadom na charakter úrazu sa rozhodli aktivovať aj Vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu. „Záchranári pacientovi na mieste poskytli prednemocničnú zdravotnú starostlivosť a vzhľadom na mechanizmus úrazu aktivovali posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,“ priblížila Záchranná zdravotná služba NsP Brezno.

Pozemní záchranári v spoločnosti leteckých záchranárov
Foto: Facebook/Záchranná zdravotná služba NsP Brezno

Pády z výšky patria medzi úrazy, pri ktorých hrozia aj vážne vnútorné poranenia, ktoré nemusia byť na prvý pohľad zjavné navonok. Z tohto dôvodu býva často potrebný rýchly transport do nemocnice, kde môže pacient podstúpiť ďalšie vyšetrenia a liečbu.

Pacienta previezli do Banskej Bystrice

Po ošetrení bol zranený muž zabezpečený pomocou imobilizačných pomôcok a pripravený na letecký transport. „Za pomoci imobilizačných pomôcok bol pacient bezpečne preložený na palubu vrtuľníka a transportovaný na urgentný príjem Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici,“ uviedli záchranári.

Zatiaľ nie sú známe ďalšie podrobnosti o okolnostiach nehody ani o tom, z akej výšky muž spadol. Informácie o jeho aktuálnom zdravotnom stave v čase publikovania článku zverejnené neboli. Na záver sa záchranári poďakovali svojim kolegom za spoluprácu. „Ďakujeme za spoluprácu posádke VZZS,“ odkázali.

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