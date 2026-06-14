V Lučenci došlo k útoku nožom: Muž mal ženu viackrát bodnúť, vo vážnom stave ju previezli do nemocnice

V Lučenci na Továrenskej ulici došlo k vážnemu incidentu, pri ktorom utrpela žena bodné zranenia. Na mieste zasahujú viaceré zložky Policajného zboru a prípad vyšetrujú.
O udalosti informovala banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti. Podľa predbežných informácií mal 41-ročný muž bodnúť 36-ročnú ženu do oblasti brucha a hrude.
Ženu previezli do nemocnice
Žena utrpela vážne zranenia a bola prevezená do nemocnice. Podľa polície si mal muž po útoku spôsobiť zranenia aj sám. Okolnosti prípadu sú naďalej predmetom vyšetrovania.
Na mieste udalosti pracujú viaceré policajné zložky, ktoré dokumentujú priebeh skutku a zabezpečujú dôkazy. „Bližšie informácie k skutku poskytneme, až keď to procesná situácia umožní,“ uviedla polícia. Zatiaľ nie sú známe ďalšie podrobnosti o motíve ani okolnostiach incidentu. Polícia dodala, že viac informácií zverejní neskôr.
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