Jej vstup do deja priniesol zásadný obrat: Herečka z Dunaja sa do seriálu dostala náhodou, mala veľké šťastie

Medzi postavami, ktoré sa v deji Dunaja, k vašim službám objavujú, je Barbora, zabudnutá dcéra Šarloty. Túto úlohu stvárňuje mladá herečka Gréta Polonská, ktorá do seriálu prináša novú energiu a sviežosť. Barbora je mladá žena, ktorá sa snaží nájsť svoje miesto v komplikovanom svete plnom spoločenských aj rodinných konfliktov.
Jej príbeh je úzko prepojený s osudom jej matky a postupne odhaľuje ďalšie vrstvy vzťahov medzi jednotlivými postavami. Postava Barbory tak prináša do seriálu nové emócie a situácie, ktoré môžu výrazne ovplyvniť ďalší vývoj deja. Vďaka tomu si Gréta Polonská postupne získava pozornosť divákov a jej postava sa stáva dôležitou súčasťou príbehu seriálu Dunaj, k vašim službám. Ako sa dostala k tejto hereckej úlohe, porozprávala herečka v Teleráne.
Ako sa dostala do seriálu?
Barbora vstúpila do zabehnutého seriálu ako dlho nezvestná dcéra Šarloty. Nastal tak šokujúci zvrat, ktorý nejeden divák musel rozdýchavať. „Podľa mňa spomenúť si po 17 rokoch, že mám dcéru, je dosť cool. Áno, vieme, že Šarlota zabudla, lebo sa deje, že človek chce vytesniť niektoré veci vo svojom živote. Ale samú ma to prekvapilo, keďže to nebola avizovaná linka od začiatku,“ poznamenala Sarah Arató, ktorá taktiež zavítala do markizáckej relácie.
V Dunaji, k vašim službám stvárňuje Šarlotu, ktorá si myslela, že o svoje dieťa prišla pri pôrode. Opak bol však pravdou, ako sa ukázalo. Barbora prežila a prišla do deja ako takmer dospelá žena. Gréta, ktorá ju hrá, je študentkou gymnázia a chodí tiež na dramatický krúžok. Ako jedna z mála sa dostala do takého úspešného megahitu a možno povedať, že bola v správny čas na správnom mieste.
„Nešla som cez žiadny komparz, ale chodievam každoročne do divadelného tábora. A tam vždy tvoríme každý rok jedno predstavenie a jedno predstavenie sme dokončovali počas roka a práve naň sa prišiel pozrieť producent Dunaja. Tam ma videl a na základe toho ma oslovil,“ prezradila Gréta, ktorú to celkom prekvapilo. „Nevedela som, ako sa vlastne mám k tomu postaviť, lebo to bola úplne nová situácia. Ale brala som to tak, že to skúsim, tak som im poslala nejaké video a fotky a som tu,“ pokračovala.
