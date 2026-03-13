Jej vstup do deja priniesol zásadný obrat: Herečka z Dunaja sa do seriálu dostala náhodou, mala veľké šťastie

Reprofoto: TV Markíza

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Poriadne zamiešala karty.

Medzi postavami, ktoré sa v deji Dunaja, k vašim službám objavujú, je Barbora, zabudnutá dcéra Šarloty. Túto úlohu stvárňuje mladá herečka Gréta Polonská, ktorá do seriálu prináša novú energiu a sviežosť. Barbora je mladá žena, ktorá sa snaží nájsť svoje miesto v komplikovanom svete plnom spoločenských aj rodinných konfliktov.

Jej príbeh je úzko prepojený s osudom jej matky a postupne odhaľuje ďalšie vrstvy vzťahov medzi jednotlivými postavami. Postava Barbory tak prináša do seriálu nové emócie a situácie, ktoré môžu výrazne ovplyvniť ďalší vývoj deja. Vďaka tomu si Gréta Polonská postupne získava pozornosť divákov a jej postava sa stáva dôležitou súčasťou príbehu seriálu Dunaj, k vašim službám. Ako sa dostala k tejto hereckej úlohe, porozprávala herečka v Teleráne.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Dramatický zvrat v Dunaji: Záchrana jednej postavy vystrieda strach o život tej druhej
2.
Adelin plán v Dunaji má slabé miesta: Brunovská rozohrala nebezpečnú hru, no diváci si všimli nelogické detaily
3.
Šokujúca smrť aj nové klamstvo v Dunaji: Holubcova krvavá hra pokračuje a Walter odhalil nečakanú stopu
Zobraziť všetky články (333)

Ako sa dostala do seriálu?

Barbora vstúpila do zabehnutého seriálu ako dlho nezvestná dcéra Šarloty. Nastal tak šokujúci zvrat, ktorý nejeden divák musel rozdýchavať. „Podľa mňa spomenúť si po 17 rokoch, že mám dcéru, je dosť cool. Áno, vieme, že Šarlota zabudla, lebo sa deje, že človek chce vytesniť niektoré veci vo svojom živote. Ale samú ma to prekvapilo, keďže to nebola avizovaná linka od začiatku,“ poznamenala Sarah Arató, ktorá taktiež zavítala do markizáckej relácie.

V Dunaji, k vašim službám stvárňuje Šarlotu, ktorá si myslela, že o svoje dieťa prišla pri pôrode. Opak bol však pravdou, ako sa ukázalo. Barbora prežila a prišla do deja ako takmer dospelá žena. Gréta, ktorá ju hrá, je študentkou gymnázia a chodí tiež na dramatický krúžok. Ako jedna z mála sa dostala do takého úspešného megahitu a možno povedať, že bola v správny čas na správnom mieste.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Teleráno (@telerano)

„Nešla som cez žiadny komparz, ale chodievam každoročne do divadelného tábora. A tam vždy tvoríme každý rok jedno predstavenie a jedno predstavenie sme dokončovali počas roka a práve naň sa prišiel pozrieť producent Dunaja. Tam ma videl a na základe toho ma oslovil,“ prezradila Gréta, ktorú to celkom prekvapilo. „Nevedela som, ako sa vlastne mám k tomu postaviť, lebo to bola úplne nová situácia. Ale brala som to tak, že to skúsim, tak som im poslala nejaké video a fotky a som tu,“ pokračovala.

Na pľaci s veľkými hercami

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac