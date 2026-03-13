Škandál v Ruži: Až tri dievčatá majú mať doma partnera, pozorné oči divákov odhalili, ktorá vypadne

Ruža pre nevestu prišla s novým týždňom a hoci už ten prvý bol dramatický, ten druhý priniesol nečakané odhalenia. Zdá sa totiž, že nie všetky ružičky sa do šou prihlásili z dôvodu hľadania lásky. Už Zlorianka po vypadnutí priznala, že do šou šla pre zážitky a nové kamarátstva a dobrodružstvá s dievčatami, nie kvôli ženíchovi, no očividne sú v Ruži aj súťažiace, ktoré sa prišli zviditeľniť.
Minulý týždeň vypadli hneď tri dievčatá. Adrián sa rozhodoval medzi Stelou a Soňou, pričom teraz sa o poslednú ružu opäť pobije Stela, avšak tentoraz so Selinou. Soňa po vypadnutí upozornila, že viaceré ružičky neboli k ženíchovi úprimné a medzi nimi spomenula aj Stelu. Nepovedala, čo presne by mala pred Adriánom tajiť, no zdá sa, že diváci na to prišli. Tajiť partnera, ktorý čaká ružičku doma, pritom majú až tri súťažiace.
Čaká na nich doma partner?
„Nezdalo sa niekomu divné, ako na férovku Monika povedala „môj partner“ a potom sa z toho nemohla dostať? Akože nemusí mať doma partnera, ale nepamätám si zmienku o tom, že by to bolo nejako čerstvé. Pripadá mi to divné. Potom Stela, čo povedala, že sa rozišli tesne pred natáčaním alebo kastingom, to som tiež nepochopila. A nakoniec Selina že si ide urobiť reklamu, ale ona má aj partnera,“ poukázala diváčka v komentári na detaily, ktoré mohli diváci prehliadnuť.
„Ja si myslím, že si Selinu zavolal preto, aby sa jej opýtal, prečo je uštipačná… a Stela pôjde domov,“ reagovala iná.
„Ale prečo by nechcel, aby to natáčali? Však je jasné, že keby boli kamery na nich, tak sa bude cítiť blbo a neporozprávajú sa o tom otvorene. Že je uštipačná môže byť aj tým, že má toho partnera, ale proste keby sa pýtal len prečo je taká, tak by nechal kamery,“ argumentovala prvá diváčka.
Zatiaľ čo tieto diváčky viedli dlhšiu debatu na túto tému, našli sa aj komentáre, v ktorých diváci len rovno napísali: „Stelu vyhodí, lebo má doma frajera.“ alebo „Stela nech ide domov, má priateľa.“
Našli jeho profil
Čo sa týka obvinení voči Seline, že na ňu tiež čaká doma priateľ, v tomto prípade sa divákom aj rovno tohto muža podarilo vypátrať.
„Selina má priateľa, s ktorým má spoločnú kaviareň a napriek tomu šla do televízie hľadať ženícha len pre pár followerov a propagáciu. Vymeniť vlastný vzťah za trochu publicity… to už chce buď veľké dlhy, alebo nulovú sebaúctu. Alebo na to máš iný názor?“ pýtal sa divák a rovno muža, o ktorom je presvedčený, že je partner Seliny, v komentári aj označil.
Ten mu na to odpovedal: „Cením tvoje sebavedomie, fakt. Človek sa tu dozvie nové veci aj o vlastnom živote… a dlhy mám veľké, to je pravda, už skoro 1 mega v hypo.“
Následne niekto napísal: „Selinin priateľ pridával fotky a videá so Selinou v septembri 2025 zo Szigetu. No tak hádajme, kto má priateľa. Takže Selina bude výpadofka, pápá.“ Dané zábery sa nám podarilo dohľadať, hoci sú z iného festivalu, no dátum pri nich sedí. Naskytá sa tak otázka, kedy prebiehal kasting, keďže Markíza potvrdila, že sa natáčanie začalo v januári tohto roka, čiže niekoľko mesiacov od spomínanej spoločnej fotografie a dvojica sa tak mohla dávno rozísť.
Napriek tomu sa zdá, že sa diváci tejto teórie chytili, alebo aspoň toho, že Selina si sem prišla pre propagáciu, keďže ďalší komentár znel: „Selina pôjde het, lebo on vravel, že si myslí, že tu je preto, aby si propagovala kaviareň.“
Pozorným očiam diváčky pritom neunikol detail, ktorý poskytol odpoveď na to, ktorá z ružičiek vypadne. „Vypadne STELA. Selinu je vidieť v ukážke na ďalšiu časť, kde sa bijú v bazéne,“ poukázala.
