Celebrity, ktoré si vzali svojich fanúšikov: Keď sa obdiv zmení na lásku a manželstvo

Mnohí fanúšikovia snívajú o tom, že sa raz stretnú so svojou obľúbenou celebritou. Pre väčšinu zostane takáto predstava iba fantáziou, no existujú prípady, keď sa obdiv zmenil na skutočný vzťah a napokon aj manželstvo.
Zatiaľ čo niektoré celebrity spájalo priateľstvo ešte dávno predtým, než sa dostali do povedomia verejnosti, iné príbehy ukazujú ešte nečakanejší vývoj vzťahov. Ide o prípady, keď sa fanúšikovia postupne stali partnermi svojich idolov. Portál Best Life pripomenul niekoľko známych osobností, ktoré našli lásku práve vo svojich fanúšikoch. Niektoré z týchto príbehov skončili šťastne, iné nie, no všetky dokazujú, že aj hviezdy sa dokážu zamilovať do obyčajného človeka, ktorý ich kedysi obdivoval z diaľky.
Katie Holmes a Tom Cruise
Ešte predtým, než sa stala jeho partnerkou, bola Katie Holmes veľkou fanúšičkou Toma Cruisa. Svojim kolegom zo seriálu Dawsonov svet vraj často hovorila o tom, že má na hviezdu filmu Top Gun slabosť, a dokonca mala jeho plagát na stene. V roku 2004 sa vyjadrila, že je presvedčená o tom, že sa zaňho vydá. O rok neskôr sa jej sen začal napĺňať, keď spolu začali chodiť. Krátko nato sa zasnúbili a v roku 2006 sa im narodila dcéra Suri. Manželstvo sa však skončilo rozvodom v roku 2012.
Justin Bieber a Hailey Bieber
Hailey Bieber bola ešte ako tínedžerka veľkou fanúšičkou Justina Biebera. Na sociálnych sieťach o ňom písala, dúfala, že ho uvidí na verejnosti a napokon sa jej podarilo osobne sa s ním stretnúť. Ich priateľstvo sa časom zmenilo na romantický vzťah a v roku 2018 sa vzali. Príbeh Hailey je často označovaný za splnený sen fanúšičky, ktorá si nakoniec získala srdce svojho idolu.
Anne Hathaway a Adam Shulman
Producent Adam Shulman patril medzi dlhoročných obdivovateľov Anne Hathaway ešte predtým, než sa spoznali. Stretnutie cez spoločných priateľov odštartovalo vzťah, ktorý napokon vyústil do svadby v roku 2012. Ich príbeh patrí medzi tie pokojnejšie a ukazuje, že aj dlhoročný obdiv môže prerásť do stabilného partnerstva.
Gwyneth Paltrow a Chris Martin
Dávno pred ich dnes už známym a často prepieraným rozchodom v roku 2016 si Chris Martin robil žarty o tom, že by mohol chodiť s Gwyneth Paltrow. Netušil však, že sa to raz naozaj stane. Keď sa herečka neskôr zúčastnila koncertu skupiny Coldplay, Martinov asistent ju po vystúpení pozval do zákulisia, aby sa osobne spoznali.
Sympatie boli vzájomné a ich vzťah sa postupne premenil na manželstvo. Počas spoločného života priviedli na svet dve deti, dcéru Apple a syna Mosesa.
Kim Kardashian a Kanye West
Keď Kanye West v roku 2006 uvidel fotografiu Kim Kardashian po boku jej kamarátky Paris Hilton, okamžite ho zaujala. Dokonca sa vraj známeho pýtal, či už počul o žene menom “Kim Kar-dijon”, pričom si jej priezvisko nesprávne zapamätal.
O niekoľko rokov neskôr, v roku 2012, keď boli obaja na vrchole svojej kariéry, medzi nimi preskočila iskra a začali tvoriť pár. V tom čase bola Kim ešte stále spájaná s basketbalistom Krisom Humphriesom. Dvojica sa zosobášila v roku 2014 a počas manželstva sa im narodili štyri deti. To, čo však spočiatku vyzeralo ako rozprávka, sa zrútilo ako domček z karát a v roku 2022 nasledoval rozvod, ktorý iniciovala Kim.
Najprv sen fanúšika, potom realita
Príbehy týchto celebrít dokazujú, že hranica medzi fanúšikom a životným partnerom môže byť niekedy prekvapivo tenká. Či už išlo o herečky s plagátmi na stene, oddaných návštevníkov koncertov alebo obdivovateľov sledujúcich kariéru svojho idolu, všetkých spájalo jedno – ich obdiv sa napokon zmenil na skutočný vzťah. Hoci takéto príbehy patria skôr k výnimkám, ukazujú, že aj tie najmenej pravdepodobné romantické scenáre sa občas môžu stať realitou.
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