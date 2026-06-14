Tragédia pri chorvátskom pobreží: Po zrážke katamaránu s plachetnicou zomreli traja Česi, po ďalšom pátrajú

Zrážka veľkého katamaránu s plachetnicou vo vodách pri Splite, si vyžiadala troch mŕtvych a jedného nezvestného

Reprofoto: X/@Franceatpresso2

Nina Malovcová
Chorvátsko
Dovolenka sa zmenila na nočnú moru.

Pokojná plavba pri chorvátskom pobreží sa v priebehu niekoľkých sekúnd zmenila na tragédiu. Pri zrážke katamaránu s plachetnicou v Splitskom prielive prišli o život najmenej traja českí občania. Ďalší človek je stále nezvestný a záchranné zložky po ňom pokračujú v pátraní.

O tragickej udalosti informoval Český rozhlas s odvolaním sa na vedúceho konzulárneho oddelenia českého veľvyslanectva v Záhrebe Štěpána Šantrůčka. „Čo viem určite, že traja zomrelí sú českí občania,“ uviedol pre iRozhlas.

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Plachetnica po náraze skončila pod hladinou

K nešťastiu došlo v nedeľu dopoludnia medzi chorvátskymi ostrovmi Šolta a Brač. Veľký osobný katamarán sa zrazil s menšou plachetnicou plaviacou sa pod francúzskou vlajkou. Následky boli pre posádku plachetnice katastrofálne. Loď sa po náraze potopila a záchranári okamžite spustili rozsiahlu záchrannú akciu.

Na palube plachetnice sa nachádzalo osem ľudí. Traja z nich neprežili, štyroch previezli do nemocnice a po jednej osobe sa stále pátra. Podľa chorvátskej televízie HRT sú hospitalizovaní českí občania stredného veku a ich životy nie sú ohrozené. „Štyri osoby z celkového počtu ôsmich na jachte boli prevezené do miestnej nemocnice,“ potvrdil Šantrůček. Zatiaľ nie je jasné, či všetci zranení a nezvestná osoba pochádzajú z Česka.

Na katamaráne cestovalo viac ako sto ľudí

Katamarán Krilo Eclipse prevážal v čase nehody 118 cestujúcich a sedem členov posádky. Napriek prudkej zrážke sa podľa dostupných informácií nikto z nich nezranil. Chorvátske ministerstvo mora, dopravy a infraštruktúry uviedlo, že oznámenie o nehode prijali o 11:34. Krátko nato boli zalarmované záchranné zložky aj Národné centrum pre koordináciu námornej záchrany v Rijeke.

Krilo Eclipse patrí medzi najväčšie osobné plavidlá svojho druhu v Chorvátsku. Loď meria 56 metrov, dokáže prepraviť až 440 cestujúcich a patrí medzi najrýchlejšie katamarány, ktoré premávajú pozdĺž jadranského pobrežia.

České úrady vyjadrili sústrasť rodinám

Na miesto tragédie dorazili aj zástupcovia českých úradov, ktorí komunikujú s chorvátskymi záchrannými zložkami a pomáhajú pri riešení následkov nehody. Konzul Vít Čörgő uviedol, že správa o úmrtí českých občanov zasiahla celú diplomatickú misiu. „Dnes nás zasiahla mimoriadne smutná správa o úmrtí najmenej troch českých občanov po zrážke jachty s katamaránom v Chorvátsku,“ povedal.

Pláž v Chorvátsku
Foto: interez.sk

„Naše myšlienky sú aj s ďalšími zranenými, ktorí zostávajú v starostlivosti lekárov. Pozostalým a blízkym obetí vyjadrujeme úprimnú sústrasť,“ dodal. Príčina zrážky zatiaľ nie je známa. Chorvátske úrady začali vyšetrovanie, ktoré má objasniť, čo presne viedlo k jednej z najtragickejších námorných nehôd tejto sezóny na Jadrane.

Napriek tragickej nehode patrí Chorvátsko aj naďalej medzi najobľúbenejšie dovolenkové destinácie Slovákov. Potvrdzujú to aj najnovšie údaje Chorvátskeho turistického združenia, podľa ktorých navštívilo krajinu počas minuloročnej sezóny viac ako pol milióna slovenských turistov. Záujem pritom neklesá, práve naopak. Chorváti evidujú rast návštevnosti z viacerých regiónov Slovenska a očakávajú silnú letnú sezónu aj tento rok.

Slovenskí dovolenkári tradične smerujú najmä do pobrežných oblastí ako Zadar, Poreč či Vodice. Obľube sa však tešia aj známe mestá Dubrovník, Split a Rovinj. Zaujímavým trendom posledných rokov je rastúci záujem o menej tradičné destinácie. Čoraz viac ľudí navštevuje mestá ako Opatija, Pula či dokonca Záhreb, ktorý neleží pri mori. Naznačuje to, že Slovákov už neláka len oddych na pláži, ale aj spoznávanie kultúry, gastronómie a historických pamiatok.

Veľkou výhodou Chorvátska zostáva pre slovenských turistov jeho relatívna blízkosť a jednoduchá dostupnosť. Väčšina návštevníkov stále cestuje autom alebo autobusom. Práve pre motoristov prichádza dobrá správa. Chorvátsko postupne modernizuje systém výberu mýta na diaľniciach a od budúceho roka plánuje vo väčšej miere zavádzať elektronické mýto. To by malo pomôcť odstrániť dlhé kolóny pred mýtnymi bránami, s ktorými sa dovolenkári stretávajú najmä počas vrcholu sezóny.

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