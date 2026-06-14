Výsledky prijímačiek na základné školy budú známe už zajtra: Deti priraďuje vyhodnocovací automat

V pondelok 15. júna budú zverejnené výsledky prijímacieho konania na základné školy. Výsledky budú zobrazené na online výveske ePrihlášky, pre TASR to potvrdili z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
So stredoškolskými prihláškami boli problémy
Rezort školstva eviduje 65 151 podaných prihlášok na základné školy. Prijímací proces podľa ministerstva školstva v prípade základných škôl postupuje podľa plánu. Vyhodnocovací automat priradil deti na školy s ich najvyššou prioritou podľa rozhodnutia rodičov a výsledkov prijímacieho procesu na základných školách.
„Školy majú výsledky k dispozícii a pripravujú sa na vydávanie rozhodnutí o neprijatí (respektíve aj prijatí v prípade, že rodič výslovne žiadal o zaslanie takéhoto rozhodnutia),“ doplnili z rezortu školstva. Výsledky sa dozvedia rodičia a budúci prváčikovia v pondelok.
Minister sa ospravedlnil
Na stránke ePrihlášky sa počas pondelka opäť očakáva veľký nápor. Podobne to bolo 1. júna, keď sa začali zverejňovať výsledky prijímacích konaní na stredné školy. Systém vtedy zaznamenal technické výpadky, stránka požívateľom nefungovala alebo bola spomalená. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) sa následne za vzniknuté problémy ospravedlnil.
Ministerstvo školstva si preto od dodávateľa systému ePrihlášky vyžiadalo prijatie konkrétnych technických opatrení, ktoré zvýšia odolnosť systému voči výraznému nárastu návštevnosti počas zverejňovania výsledkov. „Situáciu priebežne vyhodnocujeme s našimi internými IT odborníkmi a prijímame ďalšie kroky na minimalizáciu rizika podobných výpadkov. Našou prioritou je, aby sa rodičia mohli k informáciám dostať jednoducho, spoľahlivo a bez zbytočného stresu,“ dodali z rezortu školstva.
Prijímacie konanie považuje za férové
Drucker v súvislosti s prihláškami na stredné školy dodal, že rozumie obavám rodičov a stresu detí, ktorý prežívajú v období výsledkov prijímania na školy. Odmieta, keď opozícia tieto obavy zneužíva. Prijímacie konanie na stredné školy bolo podľa Druckera tento rok úspešné a oveľa férovejšie ako po minulé roky.
Zdôraznil, že vyše 10 600 žiakov by podľa pravidiel, ktoré fungovali do minulého roka, bolo teraz odkázaných na odvolanie alebo na druhé kolo prijímacích skúšok. Ako doplnil, 80 percent žiakov sa dostalo na strednú školu, ktorú si zvolili ako svoju prioritu. Rodičia sa podľa šéfa rezortu školstva môžu spoľahnúť na systém ePrihlášok, tvrdenia o jeho kolapse nie sú pravdivé.
Podľa Druckera je to obrovský úspech
„Všetky lehoty a všetky pravidlá zostali zachované a prijímacie konanie nemalo absolútne žiaden procesný problém,“ povedal Drucker na margo tohtoročných prijímacích konaní na stredné školy. Pri novom systéme môžu podľa Druckera vzniknúť problémy, malo sa to však odhaliť. V súvislosti s technickými problémami portálu minister školstva nariadil hĺbkový audit. Zároveň však odmieta, že by systém skolaboval. Doplnil, že ePrihlášky sú záväzkom z plánu obnovy, ktorý vznikol ešte za predchádzajúcej vlády.
Elektronické prihlášky sú v prospech detí, zhodnotil šéf rezortu školstva. Poukázal aj na to, že nový systém dokáže prepájať údaje, ktoré starý systém nedokázal. Podľa jeho slov nie je pravda, že by rodičia nemohli rozhodovať o svojom dieťati alebo, že by nový systém zobral školám kompetencie.
„Tento systém je jeden veľký úspech,“ zhodnotil Drucker, pričom ho označil za „projekt proti chaosu“. Minister školstva bude rád, keď sa otvorí rozprava v parlamente, kde bude môcť komunikovať s poslancami Národnej rady SR. Poslancom Národnej rady SR sa v utorok dvakrát nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra školstva.
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