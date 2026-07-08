V Trenčíne sa dnes začína festival Pohoda: Polícia hlási obmedzenia, ľudia sa môžu tešiť na veľké mená

Pohoda je zrejme najznámejším festivalom na Slovensku a na trenčianske letisko vždy priláka desiatky tisíc fanúšikov. Ročník s prívlastkom 2026 začína práve dnes a ľudia sa majú rozhodne na čo tešiť.
Festival otvorí svoje brány už o 12.00 a potrvá štyri dni. Parkoviská budú otvorené od 9.00. Festival naopak oficiálne končí v nedeľu o 12.00 s tým, že parkoviská budú prístupné od 9.00. Ľudia sa pritom tento rok môžu tešiť na legendárne hudobné mená ako The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Denzel Curry, Lykke Li, IDLES a množstvo ďalších.
Zo slovenských interpretov na Pohode vystúpia Para, Hex, Jana Kirschner, Adonxs, Gleb či Ultrazvuk. Predstaví sa aj Lúčnica a Komorný orchester mesta Trenčín. Návštevníkov čaká aj mnoho sprievodných aktivít. Zúčastniť sa môžu diskusií zo sveta politiky či vedy, tanečných predstavení, literárnych posedení, divadelných predstavení, stand-upov či workshopov.
Prvýkrát sa na festivale zúčastní Slovenská akadémia vied. Počas troch dní predstaví svojich 19 pracovísk z celého Slovenska. Ľudí čakajú experimenty, interaktívne aktivity, vedecké ukážky, diskusie, Science Slam SAV aj živé nahrávanie Vedeckého podcastu SAV.
Nový rekord
Organizátor festivalu pritom ešte v júni ohlásil, že je vypredané. Podarilo sa predať všetkých 33 000 festivalových permanentiek necelé tri týždne pred festivalom, čo je nový rekord. Takto skoro sa to ešte nikdy nepodarilo.
Tento rok navyše prídu aj český prezident Petr Pavel a bývalá prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. V spoločnej diskusii s názvom „Identita v srdci Európy“ sa budú venovať otázkam identity, demokracie a spoločenskej súdržnosti v období rastúcej polarizácie a meniaceho sa geopolitického prostredia.
Diskusiu bude moderovať šéfredaktor českého týždenníka Respekt Erik Tabery. Debata ponúkne pohľad na demokratické hodnoty, občiansku spoločnosť, európsku identitu i výzvy, ktorým v súčasnosti čelia krajiny strednej Európy. Uskutoční sa v sobotu 11. júla v stane Európa Stage, ktorý pripravuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.
Dopravné obmedzenia
V súvislosti s dnešným začiatkom multižánrového festivalu pripravila polícia v spolupráci s organizátormi a správcami ciest obchádzkové trasy pre návštevníkov podujatia. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková „Vzhľadom na uzavretú cestu I/9 a uzatvorené mosty pri obci Veľké Bierovce pripravila polícia obchádzkové trasy, aby sa minimalizovali dopravné komplikácie a zabezpečil plynulý príjazd aj odjazd návštevníkov,“ pripomenula hovorkyňa.
Poznamenala, že od Bratislavy navedie dopravné značenie návštevníkov na zjazd z diaľnice D1 na križovatke Lúka. Od Žiliny sa bude schádzať z diaľnice na križovatke Nové Mesto nad Váhom. Obe trasy budú pokračovať po ceste II/507 cez Beckov, Trenčianske Stankovce a Veľké Bierovce až k letisku. Od Prievidze povedie trasa po ceste I/9 cez novú okružnú križovatku pri Trenčianskej Turnej, následne cez Veľké Bierovce na letisko.
Všetky príjazdové trasy budú označené dočasným dopravným značením. Polícia žiada vodičov, aby ho sledovali a rešpektovali pokyny policajtov aj usporiadateľov. Parkoviská na letisku budú otvorené od 9.00 h a budú označené dopravným značením.
„Počas celého festivalu budú policajti v uliciach Trenčína aj v okolí letiska. Budú riadiť dopravu, dohliadať na bezpečnosť a verejný poriadok, usmerňovať návštevníkov a robiť všetko preto, aby sa predišlo zbytočným kolónam a nebezpečným situáciám,“ zdôraznila Klenková.
Rok 2027
Organizátori navyše prednedávnom priniesli dobré správy aj ohľadom budúceho ročníka. Pohoda bude na trenčianskom letisku pokračovať aj v roku 2027, informoval začiatkom júla riaditeľ festivalu Michal Kaščák.
„Intenzívne sme rokovali s Leteckými opravovňami Trenčín. V utorok (30. 6.) sme dostali rozhodnutie, že festival bude pokračovať aj v roku 2027. Bolo tam niekoľko bodov, na ktorých sme sa nevedeli dohodnúť, Myslím si, že sme pristúpili k takej podobe, ktorá garantuje Pohode to, aby mohla zostať slobodným festivalom, ktorý je slobodný nielen tým, kto na Pohode hrá, účinkuje, ale aby si zachovala aj svoju umeleckú slobodu a slobodu vyjadrovať sa k spoločenským témam,“ doplnil Kaščák.
Ako dodal, ešte nemajú podpísanú s Leteckými opravovňami zmluvu, ale informácie, ktoré dostali od riaditeľa Leteckých opravovní Trenčín, sú podľa neho v podstate schválením, že o tom môžu organizátori informovať.
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