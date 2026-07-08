Vo vzduchu zrazu záhadne zmizlo nákladné lietadlo: Predtým robilo zvláštne manévre, Zrejme sa zrútilo

Pakistanské nákladné lietadlo s piatimi členmi posádky sa v utorok miestneho času stratilo po tom, čo prudko kleslo a došlo k prerušeniu kontaktu s riadiacimi letovej prevádzky pri pobreží mesta Karáči, uviedol pakistanský Úrad pre civilné letectvo. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.
Podľa úradu prebiehajú pátracie a záchranné operácie v Arabskom mori. Dosiaľ nie je známa príčina zmiznutia tohto lietadla. Webová stránka flightradar24.com tvrdí, že na základe predbežných údajov vyslaných lietadlom došlo k „poklesu výšky, po ktorej nasledovalo stúpanie a potom druhá, náhla a výrazná strata výšky“.
Boeing 737 letel z mesta Šarjah v Spojných arabských emirátov do Karáči. V utorok o 21.18 h miestneho času (18.18 h SELČ) lietadlo nahlásilo „problém s navigačným systémom,“ uviedol úrad. Približne o tri minúty zaznamenali na radare ako toto lietadlo „rýchlo a prudko mení kurz“ a zhruba 287 kilometrov západne od Karáči došlo k prerušeniu kontaktu.
Viacero incidentov
Tento týždeň pritom ani zďaleka nejde o jediný incident lietadla. Osem ľudí bolo v nedeľu zachránených z hydroplánu, ktorý „tvrdo“ pristál na rieke East River v New Yorku. Dvaja z cestujúcich utrpeli menšie zranenia.
Hydroplán Kodiak 100 mal na palube ôsmich ľudí a „tvrdo“ pristál v nedeľu okolo poludnia, uviedol newyorský hasičský zbor. Lietadlo následne odtiahli do doku. Na záberoch kolujúcich sociálnymi sieťami vidieť biely hydroplán, ako sa nakláňa na bok, zatiaľ čo nad ním krúži vrtuľník.
Denník The New York Times informoval, že lietadlo odletelo z Hamptons – prímorského letoviska pre zámožnejších Newyorčanov – a smerovalo k základni pre hydroplány, keď pri pristávaní narazilo do vlny. To viedlo k jeho čiastočnému prevráteniu.
Ďalšie narazilo do budovy
Ešťe šokujúcejší bol incident v Pekingu, kde lietadlo dvoma týždňami v piatok narazilo do mrakodrapu CITIC Tower v pekinskej štvrti Čchao-jang. Pilot mal psychické problémy a vo svojom denníku písal o samovražde, uviedli čínski predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Táto nehoda vyvolala otázky o bezpečnosti leteckej dopravy v Pekingu, kde sa mrakodrap CITIC nachádza približne sedem kilometrov od vládneho komplexu Čung-nan-chaj, v ktorom sídlia najvyšší čínski predstavitelia. Šesťdesiatšesťročný pilot, ktorého priezvisko bolo podľa úradov Liou, bol rozvedený, žil sám v Pekingu a „dlho trpel nespavosťou a úzkosťou, a v jeho denníku bolo niekoľko zmienok o ‘ukončení svojho života’,“ uviedlo vo vyhlásení vedenie pekinskej mestskej časti Čchao-jang.
„Toto bol incident ohrozujúci verejnú bezpečnosť spôsobený osobnými dôvodmi,“ konštatovalo. V deň nehody pilot podľa úradov vzlietol z letiska v obvode hlavného mesta Pching-ku a absolvoval lety s dozorom, aj samostatné lety. Počas posledného sa však pred nehodou „odklonil od určenej oblasti a stratil kontakt s letiskom“.
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