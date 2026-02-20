Zabudnite na Roháča: Diváci Sľubu si našli nového nepriateľa, zostavili rebríček najhorších postáv

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Seriál Sľub
Roháč už podľa divákov dávno nie je najhoršou postavou v seriáli.

Každý seriál musí mať svojich hrdinov, ale tiež záporákov. Nemôže byť totiž všetko len pozitívne, a tak sa rýchlo nájdu postavy, ktoré si diváci hneď zamilujú, ale tiež také, ktoré budú neznášať až do špiku kosti. 

V minulosti v tom mali diváci jasno. Zatiaľ čo v Dunaji, k vašim službám bol podľa nich najhoršou postavou Holubec, v Sľube túto úlohu prisúdili Milanovi Roháčovi. V oboch prípadoch to pritom herci podľa divákov hrali tak bravúrne, že sa im sprotivili aj v reálnom živote, a v prípade Filipa sa fanúšikovia dokonca pýtali jeho partnerky Nely Pociskovej, či ju doma bije.

Viac z témy Seriál Sľub:
1.
Zmeny v seriáli Sľub: Hana urobila osudovú chybu a diváci zúria, dcéra Erika začína preberať otcove maniere
2.
Úprimná spoveď seriálovej Hany: Rakovská opísala drsné natáčanie s manipulátorom aj nečakané reakcie ľudí
3.
Diváci sa musia pripraviť na zmeny: Ak sa našim bude dariť, Sľub a Dunaj si v najbližšie dni nepozriete
Zobraziť všetky články (47)

Dnes je síce Roháč stále problémovou postavou seriálu, no zdá sa, že sa nenachádza ani v rebríčku TOP 3, keď ide o najviac nenávidené postavy seriálu.

Kto im najviac prekáža?

V súčasnosti to vyzerá, že si tituly najviac nenávidených postáv získala rodina Gregorovcov a spolu s nimi aj doktorka Hanzelová, ktorá sa len nedávno vrátila do seriálu, a zatiaľ diváci len zisťujú, o čo jej vlastne ide. V minulosti pritom zviedla ženatého muža, ktorý ani nebol pri zmysloch či povedala malému Adamkovi, že je adoptovaný. Svetlé chvíľky jej postavy by sa tak hľadali len ťažko.

Foto: TV Markíza

„No tí Gregorovci katastrofa, niečo strašné,“ zhodnotila diváčka. Ďalšia zas rovno opísala hlavu rodiny slovami: „Slizký, zákerný ignorant, havária, a on si doma spokojne číta noviny.“ Tretia bez servítky napísala: „Haj*el to je.“ Opäť sa teda ukázalo, že práve tie najhoršie postavy sú častokrát najlepšie zahraté, keďže v komentároch sa objavila aj poznámka ku Kramárovi: „Hrá ho však úžasne.“

„Aj on a aj jeho žena, tá ešte horšie,“ odpovedala iná diváčka na otázku, či ju tiež doktor Gregor štve. „Jeho žena ma viac vytáča,“ pridala sa druhá. A čo sa týka tretej postavy, ktorá divákom lezie najviac na nervy, aj tu bola jasná odpoveď. „Aj jeho žena, aj Dana. Takých je tam viac,“ zhodnotila diváčka. „Dúfam, že tam dlho neostane,“ znel iný komentár smerom k doktorke Hanzelovej.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zabudnutý detail v Dunaji? Diváci sa domnievajú, že sa dôležitá vec vyriešila len mimo kamier

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Slovák, ktorý šokoval svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý šokoval svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Obchodné reťazce
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac