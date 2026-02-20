Zabudnite na Roháča: Diváci Sľubu si našli nového nepriateľa, zostavili rebríček najhorších postáv

Každý seriál musí mať svojich hrdinov, ale tiež záporákov. Nemôže byť totiž všetko len pozitívne, a tak sa rýchlo nájdu postavy, ktoré si diváci hneď zamilujú, ale tiež také, ktoré budú neznášať až do špiku kosti.
V minulosti v tom mali diváci jasno. Zatiaľ čo v Dunaji, k vašim službám bol podľa nich najhoršou postavou Holubec, v Sľube túto úlohu prisúdili Milanovi Roháčovi. V oboch prípadoch to pritom herci podľa divákov hrali tak bravúrne, že sa im sprotivili aj v reálnom živote, a v prípade Filipa sa fanúšikovia dokonca pýtali jeho partnerky Nely Pociskovej, či ju doma bije.
Dnes je síce Roháč stále problémovou postavou seriálu, no zdá sa, že sa nenachádza ani v rebríčku TOP 3, keď ide o najviac nenávidené postavy seriálu.
Kto im najviac prekáža?
V súčasnosti to vyzerá, že si tituly najviac nenávidených postáv získala rodina Gregorovcov a spolu s nimi aj doktorka Hanzelová, ktorá sa len nedávno vrátila do seriálu, a zatiaľ diváci len zisťujú, o čo jej vlastne ide. V minulosti pritom zviedla ženatého muža, ktorý ani nebol pri zmysloch či povedala malému Adamkovi, že je adoptovaný. Svetlé chvíľky jej postavy by sa tak hľadali len ťažko.
„No tí Gregorovci katastrofa, niečo strašné,“ zhodnotila diváčka. Ďalšia zas rovno opísala hlavu rodiny slovami: „Slizký, zákerný ignorant, havária, a on si doma spokojne číta noviny.“ Tretia bez servítky napísala: „Haj*el to je.“ Opäť sa teda ukázalo, že práve tie najhoršie postavy sú častokrát najlepšie zahraté, keďže v komentároch sa objavila aj poznámka ku Kramárovi: „Hrá ho však úžasne.“
„Aj on a aj jeho žena, tá ešte horšie,“ odpovedala iná diváčka na otázku, či ju tiež doktor Gregor štve. „Jeho žena ma viac vytáča,“ pridala sa druhá. A čo sa týka tretej postavy, ktorá divákom lezie najviac na nervy, aj tu bola jasná odpoveď. „Aj jeho žena, aj Dana. Takých je tam viac,“ zhodnotila diváčka. „Dúfam, že tam dlho neostane,“ znel iný komentár smerom k doktorke Hanzelovej.
Nahlásiť chybu v článku