Lenka Šóošová otvorila tému, ktorú rieši veľa rodičov: Deti sú malé na brigádu a veľké na tábor

Leto s menšími deťmi býva najmä o táboroch, striedaní starých rodičov a plánovaní dovoleniek. Pri tínedžeroch však rodičia často narážajú na inú realitu, pretože z detských aktivít už vyrástli, no na brigádu či samostatný režim sú ešte stále príliš mladí.
Na túto tému upozornila na Instagrame moderátorka Lenka Šoóšová, ktorá je mamou dvoch synov, Richarda a Ronalda. Ako sama naznačila, podobnú letnú dilemu momentálne rieši aj pri jednom z nich. Poukázala na vekovú skupinu okolo 14 rokov, pre ktorú akoby v letných možnostiach často chýbal prirodzený priestor. Deti už nemusia túžiť po klasickom dennom tábore, no zároveň ešte nemajú veľa možností, ako leto využiť samostatne, zmysluplne alebo aj pracovnou skúsenosťou.
Tínedžeri počas leta nemajú veľa možností, rodičia to cítia čoraz viac
Letné prázdniny bývajú pre rodičov organizačnou výzvou v každom veku dieťaťa. Kým pri menších deťoch sa rieši najmä to, kto ich postráži a aký tábor ich zabaví, pri tínedžeroch prichádza iný problém. Mnohí už nechcú tráviť dni v programe určenom pre mladšie deti, no zároveň ešte nie sú vo veku, keď si môžu jednoducho nájsť brigádu alebo samostatne vyplniť celé leto.
„Deti sú malé na brigádu a veľké na tábor. Vitajte v letnej realite rodičov tínedžerov,“ napísala Lenka, ktorá je mamou tínedžera.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Na 14-ročné deti sa zabúda
Lenka sa v príspevku vrátila aj k vlastným tínedžerským rokom. Kým ona si už ako 14-ročná vedela cez prázdniny zarobiť, dnes majú deti v tomto veku možností podstatne menej.
„Keď som mala 14, cez prázdniny som si vedela zarobiť. Dnes je možností pre túto vekovú skupinu akosi čoraz menej,“ uviedla. Vek okolo 14 či 15 rokov býva pre rodičov špecifický. Deti už často odmietajú program, ktorý im pripadá detinský, no na mnohé brigády alebo zahraničné pobyty ešte nedosahujú vekovo, právne ani prakticky.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Rodičia tak riešia otázku, ako im dopriať leto, ktoré nebude len o mobile, spánku a bezcieľnom čakaní na september. „Som jediná, komu príde, že na 14+ sa pri plánovaní leta jednoducho nemyslí? (a nielen pri plánovaní leta),“ dodala moderátorka.
Skautský tábor a príroda bez elektriky
Pod príspevkom sa objavili viaceré skúsenosti rodičov, ktorí leto svojich tínedžerov riešia cez pobyty v prírode alebo overené tábory. Jedna z komentujúcich napísala, že jej dcéra si vybrala skautský tábor, ktorý je pre ňu už pravidelnou súčasťou prázdnin.
„Moja dcéra 15 a je na skautskom tábore 9x. V prírode bez elektriky a teplej vody detox, ktorý si vybrala sama,“ napísala jedna z komentujúcich. Lenka Šóošová na túto skúsenosť zareagovala s úsmevom, no priznala, že u nich doma by to zrejme také jednoduché nebolo. „Tak to je super. No, náš by si taký tábor nevybral, ale ja by som ho asi donútila,“ odpovedala Lenka.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Overené tábory a letná škola sú riešením, no nie pre každého
Viacerí rodičia sa zhodli, že ak si tínedžer nájde tábor, kde sa cíti dobre, je to veľká výhra. Najmä v tomto veku už nefunguje len pekný program na papieri. Dôležitá je partia, atmosféra, pocit slobody a to, aby sa dieťa necítilo ako medzi malými deťmi.
„Môj 14-ročný ide už tretí rok do toho istého tábora, tak sa mu tam páči. Wachumba tábory sú super!“ napísala ďalšia mama. Ďalšia možnosť, ktorú rodičia spomínali, je letná škola v zahraničí. Pre staršie deti môže byť lákavá najmä preto, že spája nové prostredie, jazyk, kamarátov aj pocit väčšej samostatnosti. „Alebo letná škola v zahraničí. Spojí príjemné s užitočným,“ uviedla jedna z komentujúcich.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Niektorým tínedžerom vyhovuje pokojnejší režim
Zaujímavý pohľad priniesla aj mama, ktorá priznala, že po skúsenosti s dennými tábormi je jej syn tento rok spokojnejší doma. Nie každé dieťa potrebuje mať prázdniny zaplnené aktivitami od rána do večera.
Niekedy môže byť práve pokojnejšie leto tým, čo dospievajúce dieťa potrebuje. „Minulý rok bol môj teraz 14- ročný na dvoch denných táboroch a po tej skúsenosti je teraz celý spokojný doma a chilluje. Teda, chilloval by, keby sa nemusí hrať s tým menším 7-ročným. Aj tak radšej “trvaksia” celí spokojní doma s babkou. A ja sa mu nečudujem, o “chvíľku” si pôjde vlastnou cestou, len nech je doma keď chce,“ napísala mama v komentári.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Letná realita rodičov tínedžerov tak nemá jedno univerzálne riešenie. Niekto staví na tábor, niekto na skauting, ďalší na letnú školu a iný prijme aj pokojnejšie dni doma. Dôležité je najmä to, aby sa o tejto vekovej skupine hovorilo viac. Deti okolo 14 rokov už nie sú malé, no ešte stále potrebujú vedenie, podporu a možnosti, ktoré budú zodpovedať ich veku aj tomu, kým sa postupne stávajú.
Nahlásiť chybu v článku