Prímerie im nič nehovorí: USA a Irán opäť stoja na pokraji vojny, krajiny na seba útočia

Spojené štáty v utorok podnikli rozsiahle vojenské útoky na ciele v Iráne po tom, ako boli v Hormuzskom prielive napadnuté tri obchodné plavidlá. Konflikt medzi Washingtonom a Teheránom sa tak opäť prudko vyostril napriek snahám o dosiahnutie trvalej dohody po nedávnom prímerí.
Americké Centrálne velenie (CENTCOM) uviedlo, že útoky boli reakciou na iránske akcie proti lodiam v jednej z najdôležitejších námorných trás sveta. „Iránske kroky v Hormuzskom prielive boli pre Spojené štáty úplne neprijateľné a budú mať následky,“ povedal nemenovaný americký predstaviteľ.
Podľa CENTCOM americké sily zasiahli viac ako 80 cieľov vrátane systémov protivzdušnej obrany, radarov, veliteľských stanovíšť, protilodných rakiet a desiatok plavidiel Iránskych revolučných gárd. Iránske médiá informovali o sérii explózií v okolí Hormuzského prielivu vrátane ostrova Kešm a prístavného mesta Bandar Abbás.
Situácia je zlá
Teherán útoky odsúdil a obvinil Washington z porušenia memoranda o porozumení uzavretého minulý mesiac. „Irán vydáva vážne varovanie pred dôsledkami amerického porušenia dohody a prijme rozhodné opatrenia na ochranu svojich záujmov a národnej bezpečnosti,“ uviedlo iránske ministerstvo zahraničných vecí.
K ďalšiemu vyhroteniu situácie prispeli útoky na tri obchodné lode pri pobreží Ománu. Katar oznámil, že jedným zo zasiahnutých plavidiel bol tanker na skvapalnený zemný plyn Al-Rekajját, a z útoku priamo obvinil Irán. Dauha vyhlásila, že Teherán nesie plnú právnu zodpovednosť za vzniknuté škody.
V stredu nadránom zazneli poplašné sirény v Bahrajne a iránske Revolučné gardy oznámili raketové a dronové útoky na americké vojenské zariadenia v Bahrajne a Kuvajte. Podľa ich vyhlásenia zasiahli desiatky cieľov a zostrelili americký bezpilotný stroj MQ-9. Kuvajtská armáda potvrdila, že jej protivzdušná obrana zasahuje proti raketám a dronom.
Obnovenie bojov okamžite vyvolalo obavy o bezpečnosť lodnej dopravy a globálne dodávky energií. Ceny ropy po správach o útokoch vzrástli o viac ako dve percentá a investori začali pochybovať o životaschopnosti dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom.
Portál Axios s odvolaním sa na predstaviteľa americkej administratívy informoval, že najnovšie útoky Spojených štátov na Irán boli štyri až päťnásobne rozsiahlejšie a silnejšie než predchádzajúce útoky v júni.
Poplach na Kuvajte aj v Bahrajne
Kuvajtská armáda v stredu oznámila, že jej protivzdušná obrana v súčasnosti čelí nepriateľským útokom dronmi a raketami. V Bahrajne sa rozozvučali sirény leteckého poplachu. Tieto incidenty nasledovali po útokoch americkej armády na Irán.
Armáda Kuvajtu neuviedla, odkiaľ sú rakety a drony namierené na jej krajinu. „Generálny štáb armády poznamenáva, že všetky hlasné výbuchy sú dôsledkom zachytávania nepriateľských útokov systémami protivzdušnej obrany,“ tvrdí armáda na sieti X.
Krátko pred oznámením kuvajtskej armády o prichádzajúcich dronoch a raketách informovalo bahrajnské ministerstvo vnútra o spustení leteckého poplachu v krajine a vyzvalo ľudí, aby zachovali pokoj a šli na najbližšie bezpečné miesto.
Spojené štáty v noci na stredu podnikli údery na Irán, pričom šlo podľa americkej armády o reakciu na útoky na tri lode prechádzajúce Hormuzským prielivom, z ktorých USA obviňujú islamskú republiku. Armáda uviedla, že zasiahla viac než 80 cieľov. Teherán odsúdil tieto útoky, obvinil USA z porušenia memoranda o porozumení a armáda prisľúbila odvetu.
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