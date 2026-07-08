Moja mama varí lepšie ako tvoja sa vracia. Nahradí inú šou. To však nie je jediná veľká zmena

Šou Moja mama varí lepšie ako tvoja sa začala vysielať v roku 2015 a stala sa na TV JOJ obľúbeným formátom. Kulinárska šou pritom nepreverila len zručnosti v kuchyni, ale tiež rodinné vzťahy a prácu pod stresom. O nezabudnuteľné hlášky sa postarali Habovci či Hetešovci a dodnes si ľudia zanadávajú “do mačky”.
Moja mama varí lepšie ako tvoja sa po 5 rokoch vracia späť na obrazovky s novými epizódami, informoval portál Mediaboom. Naposledy diváci sledovali túto reláciu na jar 2020, a potom ostalo jedinou kulinárskou šou na Jojke Bez servítky. Tá bola v programe nasadená tak, aby konkurovala seriálu Sľub na Markíze. Zdá sa však, že to tak už dlho nebude.
Nahradí vo vysielaní Bez servítky
Podľa najnovších informácií portálu Mediaboom sa diváci podvečerného programu na Jojke musia pripraviť na zmenu. Kuchárska stálica Bez servítky po šiestich rokoch nateraz končí. Televízia má už predtočené časti do konca roka a od novej sezóny staví na osvedčenú kartu – comeback šou Moja mama varí lepšie ako tvoja. Prípravy novej verzie potvrdil režisér oboch formátov Tomáš Eibner.
Čo sa týka samotnej relácie, v ktorej proti sebe bojujú dve rodiny, čakajú ju zmeny. Televízia podľa dostupných informácií pripravuje pre šou nový vizuál, vrátane modernej dekorácie v televíznej kuchyni. Hlavnou novinkou však bude zmena na poste moderátora.
Šou dostane nového moderátora
„Diváci sa môžu tešiť na návrat ikonického formátu, ktorý ich na obrazovkách sprevádzal viac ako 1000 častí. Aktuálne už naplno pracujeme na kastingoch, kde sa snažíme nájsť výrazné charaktery a nového moderátora, ktorý bude divákov v roku 2027 sprevádzať každý pracovný deň o 18:00,“ uviedol Eibner.
Reláciu od počiatku moderoval Milan Zimnýkoval, ktorého väčšina pozná pod prezývkou “Junior”. Ten v minulosti tiež odmoderoval napríklad dva ročníky úspešnej talentovej šou Česko Slovensko má talent a v súčasnosti je známy najmä ako moderátor STVR v relácii Pečie celé Slovensko.
Zimnýkoval sa navyše v roku 2021 pridal k zostave v Bez servítky, kde komentoval dianie ako sprievodný hlas po boku Dagmar Dianovej. Hlasom Bez servítky bol do jesene 2023, kým ho nenahradil Lukáš Frlajs.
O zložení poroty sa zatiaľ špekuluje
Pôvodne jedlá hodnotili Zuzana Sabolová, Martin Korbelič a Marek Ort. Režisér Tomáš Eibner mal s týmito bývalými televíznymi porotcami ostať v kontakte aj po ukončení nakrúcania Moja mama varí lepšie ako tvoja, o čom svedčí fakt, že sa všetci traja v priebehu rokov objavili aj ako súťažiaci v Bez servítky. Očakáva sa tak, že by sa mohli vrátiť aj do Mamy.
„O najznámejšie tváre, navždy spojené s touto značkou, neprídeme – prijali naše pozvanie a kastingy veľmi dynamicky doplnia,“ povedal Eibner, z čoho vyplýva, že aj on sa rozhodol dať šancu pôvodným tváram a zatiaľ ich neplánuje vymeniť rovnako ako moderátora.
Chod súťaže a zloženie súťažiacich
Čo tiež ostalo zachované, je štruktúra súťaže. Opäť sa totiž proti sebe postavia dve rodiny, pričom budú bojovať o výhru v hodnote 500 eur.
„Hľadáme energické, autentické a výrazné dvojice, ktoré majú odvahu postaviť sa pred televízne kamery a ukázať celému Slovensku svoje kuchárske umenie pod tlakom. Z vlastnej skúsenosti viem, že táto šou má neskutočnú atmosféru. Nepoznám človeka, ktorý by z natáčania neodchádzal nadšený a plný emócií,“ dodal režisér šou.
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