V Sľube ju najskôr nemohli vystáť, teraz jej výkon vo veľkom chvália. Herečka si získala divákov

Niekedy majú diváci problém rozlišovať medzi postavami a hercami. Svoje o tom vie napríklad Filip Tůma, ktorý hrá záporáka v Dunaji, k vašim službám a niektorí ľudia skutočne uverili, že je takýto zlý aj v skutočnosti, keďže jeho partnerka Nela musela uviesť na pravú mieru, že doma takýto nie je a rozhodne ju nebije.
Keď tak ide o mužov záporákov, ako je tiež napríklad Milan Roháč, ktorý hrá v Sľube manipulátora, ľudia si k nim rýchlo vybudujú odpor a mnohí skutočne uveria, že za tým musí byť kúsok pravdy, ak ich hrajú takto dobre. Naopak, keď ide o ženské herečky, ktoré hrajú mrchy, tam jednoducho hovoria o talente a rýchlo sa z nich stávajú divácke obľúbenkyne.
Výkon hodný chvály
O tom, že diváci milujú herečky, ktoré vedia zahrať mrchy, svedčí chvála, ktorú zažíva Gabika Dzuríková prakticky od začiatku seriálu. Ako sme vás minulý rok informovali, jej výkon ako zástupkyne, dnes už riaditeľky, fanúšikovia vo veľkom chválili a odkazovali jej, že jej táto postava absolútne sadla.
Teraz rovnakú chválu zažíva jej herecká kolegyňa, ktorej na začiatku, keď sa pridala k seriálu, diváci nemohli vystáť. Doktorka Hanzelová, Roháč a Gregorovci, tak znel rebríček najhorších postáv. Zdá sa však, že diváci zmenili názor na Evu, a to práve pre výkon Michaely Čobejovej, ktorá ju stvárňuje.
„Tá Čobejová to tak dobre hrá, veľmi je odporná,“ odkázala diváčka v komentároch. „Čobejovú som nikdy nemusela, no ale túto súdružku zástupkyňu hrá originálne,“ priznala druhá. „Ale hrá to dobre,“ súhlasila tretia.
Komentovali pritom scénu, kde sa zástupkyňa rozpráva s riaditeľkou, a tak sa rýchlo komplimenty začali hromadiť na obe strany. „Milé dámy, hráte to neskutočne dobre…“ odkázala napríklad diváčka.
