Zabudnite na cestu do Chorvátska vlakom: ZSSK prezradila dôvod, prečo toto leto z Bratislavy nevyrazí

Ak ste boli fanúšikmi cestovania na dovolenku do Chorvátska vlakom alebo ste si to chceli tento rok konečne vyskúšať, máme pre vás smutnú správu. Z Bratislavy sa po koľajniciach do Splitu nedostanete.
Pred niekoľkými hodinami sa na diskusnom fóre Reddit objavil príspevok od sklamaného Slováka, ktorý sa aj toto leto chystal s partiou do Chorvátska vlakom, a keď sa chcel informovať u Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) o tom, kedy začne vlak vyrážať, zistil, že tento rok žiadne vlaky z Bratislavy nepôjdu.
V komentároch sa ozval ďalší Slovák, ktorý uviedol, že sa do Chorvátska vlakom chystá aj tak, pôjde z Viedne, pretože chce vyraziť na trip s motorkou, a tie sa spolu s autami aj tak pripájali k súprave až v Rakúsku.
No našla sa aj druhá strana, podľa ktorej je 17-hodinová cesta po železnici jednoducho dlhá a neoplatí sa. No koľko ľudí, toľko názorov, rozhodli sme sa preto pátrať po tom, prečo sa tak ZSSK rozhodla.
ZSSK vysvetlila situáciu
„Nočný vlak do Splitu bol realizovaný ako sezónny komerčný projekt v spolupráci s rakúskym partnerom ÖBB, mimo rámca verejnej služby objednávanej štátom. Pri takýchto projektoch sa každá sezóna vyhodnocuje samostatne z hľadiska ekonomickej efektívnosti a reálneho dopytu na jednotlivých úsekoch trasy,“ priblížil pre interez situáciu hovorca ZSSK Ján Baček.
Priznal, že z dát z predchádzajúcich sezón vyplynulo, že záujem zo slovenskej časti trasy bol nižší v porovnaní s nástupmi v Rakúsku, čo ovplyvnilo celkové ekonomické vyhodnotenie spojenia.
„Cestovanie do Chorvátska je zároveň dlhodobo charakteristické vysokým podielom individuálnej automobilovej dopravy, čo predstavuje širší trhový faktor ovplyvňujúci dopyt po sezónnych vlakových produktoch,“ uviedol hovorca.
„Rozhodnutie pre aktuálnu sezónu preto vychádza z obchodného vyhodnotenia. ZSSK sa sústreďuje na rozvoj vlastnej koncepcie nočnej dopravy a modernizáciu vozňov na trasách, kde evidujeme stabilný a dlhodobý potenciál,“ dodal Baček na záver.
Cestu vlakom z Bratislavy do Splitu sme si v roku 2024 vyskúšali aj my a aj keď trvala spomínaných 17 hodín, ubehla nám rýchlo a bola zaujímavým zážitkom. Zapamätali sme si najmä výhľad na nádhernú scenériu, ktorá sa nám naskytla ráno po zobudení. Spolu s ďalšími cestujúcimi sme sa prilepili na okná vlaku a sledovali krásnu chorvátsku krajinu, kde sa prelínali hory s Jadranom.
Toto leto však budeme musieť k Jadranu vycestovať autom alebo lietadlom.
Nahlásiť chybu v článku