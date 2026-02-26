Oplatí sa 45-minútová prehliadka parlamentu? Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete

Budapešť každoročne láka tisíce Slovákov a mnohí z nich na ňu nedajú dopustiť. Kto zavítal do maďarskej metropoly, vie, že dokáže ponúknuť pomerne priaznivé ceny ubytovania aj potravín. Na druhej strane dokáže nepríjemne prekvapiť najmä cenami za parkovanie či v podnikoch, a predovšetkým za vstupy do múzeí či turistických atrakcií.
Ak začnete hľadať tipy na výlet v Budapešti, je takmer isté, že medzi prvými výsledkami narazíte na budovu maďarského parlamentu, známu ako Országház. Je hneď na druhom mieste po slávnych termálnych kúpeľoch, kde sme boli tiež.
Ide pravdepodobne o jedinú maďarskú stavbu, ktorú podľa pohľadu z fotografie spoľahlivo pomenuje takmer každý Slovák. V médiách sa pravidelne objavuje pod vznešenými prívlastkami, ako je najkrajšia budova vlády na svete či „neogotické majstrovské dielo na brehu Dunaja“.
Budova maďarského parlamentu skutočne patrí medzi najznámejšie a najväčšie parlamentné stavby na svete. A takmer každý, kto Országház navštívil, sa zhoduje na jednom: prehliadku interiéru by ste si pri návšteve Budapešti rozhodne nemali nechať ujsť.
Lístky treba zháňať čo najskôr, len tak sa dnu nedostanete
V článku sa po odomknutí dozvieš
- ako zháňať lístky;
- kde parkovať a koľko zaplatíte;
- čo všetko uvidíte za 45 minút;
- kde presne sa nachádza Uhorská koruna;
- aké boli reakcie ostatných návštevníkov;
- čo nás počas prehliadky sklamalo;
- ktorá miestnosť naozaj stojí za všetky drobné;
- či je táto prehliadka skutočne povinnou jazdou;
- či návštevu odporúčame aj vám.
