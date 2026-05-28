Vyjednávači USA a Iránu sa dohodli na memorande. Trump chce pár dní na rozmyslenie

Americkí a iránski vyjednávači dosiahli dohodu o 60-dňovom memorande o porozumení, ktoré má predĺžiť prímerie a spustiť rokovania o jadrovom programe Teheránu, no prezident USA Donald Trump zatiaľ nedal konečný súhlas. Pre portál Axios to uviedli dvaja nemenovaní americkí predstavitelia a regionálny zdroj zapojený do vyjednávania, píše TASR.
Trump chce pár dní na rozmyslenie
Americkí predstavitelia uviedli, že podmienky dohody boli z veľkej časti dohodnuté už v utorok, no obe strany ešte potrebovali schválenie od najvyššieho vedenia krajín. Zároveň dodali, že Iránci neskôr oznámili, že potrebné súhlasy už získali a sú pripravení memorandum podpísať. Teherán to však oficiálne nepotvrdil, informuje Axios.
Vyjednávači Spojených štátov mali zase Trumpa oboznámiť s detailmi konečnej dohody, no ten ju bezprostredne neodsúhlasil. „Prezident odkázal sprostredkovateľom, že chce pár dní na rozmyslenie,“ uviedol jeden z amerických predstaviteľov pre portál. Ten pripomína, že šéf Bieleho domu a jeho poradcovia si už viackrát počas vojny mysleli, že sú blízko dohody, no žiadna sa napokon neuskutočnila.
Predstavitelia USA pre Axios uviedli, že 60-dňové memorandum bude obsahovať ustanovenie, podľa ktorého bude lodná doprava cez Hormuzský prieliv „neobmedzená“. Jeden z nich vysvetlil, že to znamená žiadne poplatky ani „obťažovanie“ lodí, a že Irán bude musieť do 30 dní odstrániť všetky míny z prielivu.
Zároveň má byť zrušená blokáda iránskych prístavov a lodí, no podľa amerického predstaviteľa sa to bude diať úmerne obnoveniu komerčnej lodnej dopravy.
Irán má dať záväzok neusilovať sa o získanie jadrovej zbrane
Memorandum má podľa predstaviteľov USA obsahovať aj záväzok Iránu neusilovať sa o získanie jadrovej zbrane. Zároveň má stanoviť, že prvými témami rokovaní počas 60-dňového obdobia budú spôsob likvidácie vysoko obohateného iránskeho uránu a riešenie otázky obohacovania uránu.
Spojené štáty sa podľa informácií portálu Axios zase zaviažu diskutovať o zmiernení sankcií a uvoľnení zmrazených iránskych finančných prostriedkov. Memorandum má obsahovať aj návrh na diskusiu o mechanizme, ktorý má Teheránu pomôcť opäť prijímať tovary a humanitárnu pomoc.
Spojené štáty pritom v stredu odmietli ako „úplný výmysel“ správu iránskej štátnej televízie IRIB o tom, že USA a Irán sa dohodli na návrhu rámcovej dohody o ukončení vojny. „Táto správa štátom kontrolovaných médií nie je pravdivá a memorandum o porozumení, ktoré ‚zverejnili‘, je úplný výmysel,“ uviedol Biely dom v reakcii na sieti X a zároveň kritizoval americké médiá, že o údajnom memorande informovali.
Televízia IRIB predtým zverejnila dokument, ktorý označila za „počiatočný neoficiálny návrh memoranda o porozumení“. Podľa neho by USA stiahli svoje vojenské sily z blízkosti Iránu a zrušili námornú blokádu jeho prístavov. Teherán by sa zaviazal, že do jedného mesiaca obnoví počet komerčných lodí prechádzajúcich Hormuzským prielivom na úroveň spred konfliktu, ktorý sa začal 28. februára.
IRIB tiež uviedla, že riadenie lodnej dopravy v prielive by mal mať na starosti Irán v spolupráci s Ománom. Ak by sa podarilo dosiahnuť konečnú dohodu do 60 dní, mala by byť schválená formou záväznej rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN.
