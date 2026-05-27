More v Chorvátsku je špinavšie: Kvalita vody klesá, viniť treba turizmus

Kvalita vody určenej na kúpanie sa posudzuje podľa množstva indikátorových baktérií, E. coli a črevných enterokokov. Tie upozorňujú na možné znečistenie fekáliami a problémy s odpadovou vodou. Neznamená to však, že Jadran je vážne znečistený. Výsledky sú skôr varovaním, že tlak na chorvátske pobrežie a jeho infraštruktúru sa zvyšuje.
Článok priniesol chorvátsky portál Index.hr s odvolaním sa na odborníkov a správu Európskej environmentálnej agentúry (EEA).
Ide o dlhodobý trend
EEA uvádza tzv. konečné hodnotenie kvality, založené na údajoch z posledných štyroch kúpacích sezón. Na základe poslednej správy sa ukázalo, že kvalita morskej vody v Chorvátsku zostáva naďalej vysoká.
Odborníkov však znepokojuje dlhodobý trend jej postupného zhoršovania. Kým pred dvoma rokmi sa Chorvátsko umiestnilo na 3. mieste v EÚ v podiele vôd s vynikajúcou kvalitou, v poslednej správe kleslo na 5. miesto.
Údaje za tento rok budú zverejnené o niekoľko týždňov a podľa portálu Index existuje predpoklad, že negatívny trend, ktorý trvá už šesť rokov po sebe, bude pokračovať.
Znečistená morská voda môže spôsobiť viaceré zdravotné komplikácie vrátane črevných infekcií, hnačky, vracania či infekcií uší, kože a močových ciest. Najohrozenejšou skupinou sú deti, seniori a ľudia s oslabenou imunitou.
Podľa doktora Slavena Jozića, experta na kvalitu morskej vody a vedúceho výskumného pracovníka Inštitútu oceánografie a rybárstva, sa vykonáva aj tzv. ročné hodnotenie, ktoré zachytáva kvalitu vody počas jednej sezóny.
Podľa tohto hodnotenia „podiel mora určeného na kúpanie s vynikajúcou kvalitou od roku 2021 nepretržite klesá a v roku 2026 dosiahol najnižšiu hodnotu od roku 2009“, uviedol expert.
Nahlásiť chybu v článku