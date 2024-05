Išla som 17 hodín vlakom k moru do Chorvátska: Takto vyzerá noc v lôžkovom kupé, prekvapili ma tri veci

Keď sa povie dovolenka pri mori, mnohým sa hneď v hlavách vynorí predstava krásnych chorvátskych pláží, uličiek, v ktorých sa dá donekonečna strácať, či výbornej gastronómie. Skvelou správou pre Slovákov je, že „slovenské more“ máme od nás len na skok a hneď niekoľko možností, ako sa do obľúbenej destinácie dostať. Vyskúšala som, aké je to cestovať do Chorvátska vlakom a ukážem vám, ako vyzerá cesta — spoločne aj s dobrými hackmi, ktoré vám ju spríjemnia.

Minulý piatok vyrazil do Chorvátska prvý vlak tejto sezóny z Bratislavy pod taktovkou Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a v spolupráci s rakúskym dopravcom Österreichische Bundesbahnen (OBB). Ľudí táto forma dopravy priťahuje, niektorí cestujú po Európe či po svete vlakom ešte od svojich študentských čias, ďalší sa takýmto spôsobom vydávajú na dovolenku už so svojimi deťmi či partiami kamarátov. Alebo aj úplne sami a vo vlaku spoznávajú nových ľudí. Túto cestu som spoločne s týmito skupinami absolvovala aj ja.

Najrôznejší cestujúci

Vlak do Splitu vyrazil zo stanice Bratislava-Nové Mesto o 15:26 hodine. Na rozdiel od takéto lietadla som na stanici nemusela byť niekoľko hodín dopredu a zbytočne strácať čas čakaním, niektorí cestujúci prichádzali skutočne len pár minút pred odjazdom. Vagóny zaplnili študenti, ale aj rodiny s kočíkmi a malými deťmi, neskôr vo Viedni pristúpili partie motorkárov vyrážajúcich napríklad na roadtrip po Balkáne, no nechýbali ani single cestujúci — cestou späť som stretla mladíka z Anglicka, ktorý takto spoznáva Európu, či Čecha, ktorý síce cestoval do Chorvátska letecky, no späť mu časovo viac vyhovoval vlak. Pochvaľoval si aj cenu lístka.

Iná cena, iný štandard a vybavenie

Vlak sa skladal z piatich vozňov s rôznymi druhmi miest — najlacnejšie na sedenie, ktorých limitovaná cena začína už na sume 39,90 eura, ďalej ležadlové a napokon lôžkové, kde som strávila noc aj ja. Čo sa týka ich cien, sú najvyššie, no ponúkajú aj najviac pridaných služieb. Napríklad, cena lôžka triple začína na cenovke 99,90 eura, lôžko single stojí od 244,90 eura.

V kupé sme cestovali dve a dalo sa v ňom sedieť, podobne ako v tom s miestami na sedenie, no steward večer premenil sedačky na lôžko a nad ním vytiahol ďalšie. Vysvetľoval, že ak by sme boli traja, druhé lôžko by posunul nižšie a nad ním by vytiahol ďalšie. Na rozdiel od cestujúcich v ležadlovom vozni som dostala okrem vankúša aj paplón, papučky ako v hoteli a uvítací balíček v podobe malého šampanského s umelým pohárikom na stopke, vody a nejakého snacku. Taktiež sme v „izbe“ mali zrkadlo a vlastné umývadlo, čo v kupé iných kategórií nie je.

Všimla som si aj rozdiel medzi toaletami v jednotlivých vagónoch. V lôžkovom boli najväčšie a priestrannejšie než v ostatných, takže nebol problém sa v nich večer napríklad prezliecť či urobiť potrebnú hygienu. Práve predstava stavu toaliet počas cesty dlhej 17 hodín môže niekoho od cesty vlakom odradiť, no príjemne ma prekvapilo, že po celý čas boli čisté.

Vlak vyrazil na svoju cestu trvajúcu 16 hodín a 54 minút načas a šampanské padlo ešte skôr, než sme zastavili vo Viedni. Na svojej trase mal niekoľko zastávok, kde pristupovali ďalší cestujúci, najdlhšia bola práve u našich rakúskych susedov, kde sa nakladali autá a motorky a čakali sme asi hodinu. No mohli sme z vlaku vystúpiť a prejsť sa ešte na čerstvom vzduchu, čo pred dlhou cestou padlo vhod.

Takto sa pripojíte k wi-fi

