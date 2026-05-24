Letovisko v Chorvátsku je ako stvorené pre rodiny s deťmi. Navštíviť môžete aj lacnejšiu alternatívu

Inak pristupujú k výberu lokality na vysnívanú dovolenku mladí cestovatelia, inak ľudia, ktorí cestujú sólo a úplne iné nároky majú rodiny s deťmi. Poznáme najlepšie destinácie v Európe práve pre túto skupinu a v zozname sa objavilo aj jedno miesto v Chorvátsku.
Spoločnosť Eminent, ktorá sa zaoberá predajom cestovného vybavenia, sa rozhodla nájsť najdostupnejšiu destináciu na dovolenku pre rodiny s deťmi. Svoj prieskum uskutočnila v marci a bližšie sa pozrela na viac ako 20 vyhľadávaných pobrežných miest, kde brala do úvahy priemerné ceny za ubytovanie, jedlo, ale takisto aj atrakcie na vyžitie s ratolesťami, upozornil cestovateľský časopis Travel + Leisure. A zostavila rebríček.
Na jeho prvom mieste sa ocitol portugalský Lisabon, druhú priečku obsadila španielska Malaga a bronzovú pozíciu získalo opäť Portugalsko, konkrétne mesto Porto. Slovákmi vyhľadávané Chorvátsko sa umiestnilo na štvrtej priečke, konkrétne s populárnym letoviskom Split.
Necelých 900 eur na týždeň
Split je vyhľadávaná dovolenková destinácia, ktorá leží južne od Zadaru a Šibeniku, kúsok od Makarskej. Ako uvádzajú údaje portálu Budget Your Trip, cestovateľa priemernej triedy vyjde týždenná dovolenka na tomto mieste v priemere 889 eur. Nejde teda o žiadnu lacnú destináciu, potvrdzujú to aj dáta Numbeo, podľa ktorých je Split o 1,9 % drahší než Bratislava.
Ak hľadáte lacnejšiu možnosť, môžete sa poobzerať napríklad po bulharskej Varne, ktorá v rebríčku obsadila 6. miesto.
V priemere o 350 eur na hlavu menej
Varna leží na brehu Čierneho mora a podľa dostupných údajov je o 18,5 % lacnejšia než Bratislava. Priemerné náklady cestovateľa strednej triedy na týždennú dovolenku sa v tejto destinácii odhadujú na 640 eur, čo je o 349 eur menej ako v prípade Splitu. Letovisko taktiež ponúka pekné pláže a počas vrcholu sezóny pulzuje rušným životom.
Toto je zoznam 10 najdostupnejších plážových destinácií v Európe pre rodiny:
- Lisabon, Portugalsko
- Malaga, Španielsko
- Porto, Portugalsko
- Split, Chorvátsko
- Las Palmas de Gran Canaria, Kanárske ostrovy
- Varna, Bulharsko
- Valencia, Španielsko
- Terst, Taliansko
- Solún, Grécko
- Larnaka, Cyprus
