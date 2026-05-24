Letovisko v Chorvátsku je ako stvorené pre rodiny s deťmi. Navštíviť môžete aj lacnejšiu alternatívu

Pláž Firule v Splite, foto: dronepicr, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
Chorvátsko
Kam v Európe na rodinnú letnú dovolenku? Poznáme odpoveď.

Inak pristupujú k výberu lokality na vysnívanú dovolenku mladí cestovatelia, inak ľudia, ktorí cestujú sólo a úplne iné nároky majú rodiny s deťmi. Poznáme najlepšie destinácie v Európe práve pre túto skupinu a v zozname sa objavilo aj jedno miesto v Chorvátsku. 

Spoločnosť Eminent, ktorá sa zaoberá predajom cestovného vybavenia, sa rozhodla nájsť najdostupnejšiu destináciu na dovolenku pre rodiny s deťmi. Svoj prieskum uskutočnila v marci a bližšie sa pozrela na viac ako 20 vyhľadávaných pobrežných miest, kde brala do úvahy priemerné ceny za ubytovanie, jedlo, ale takisto aj atrakcie na vyžitie s ratolesťami, upozornil cestovateľský časopis Travel + Leisure. A zostavila rebríček.

Na jeho prvom mieste sa ocitol portugalský Lisabon, druhú priečku obsadila španielska Malaga a bronzovú pozíciu získalo opäť Portugalsko, konkrétne mesto Porto. Slovákmi vyhľadávané Chorvátsko sa umiestnilo na štvrtej priečke, konkrétne s populárnym letoviskom Split.

Necelých 900 eur na týždeň

Split je vyhľadávaná dovolenková destinácia, ktorá leží južne od Zadaru a Šibeniku, kúsok od Makarskej. Ako uvádzajú údaje portálu Budget Your Trip, cestovateľa priemernej triedy vyjde týždenná dovolenka na tomto mieste v priemere 889 eur. Nejde teda o žiadnu lacnú destináciu, potvrdzujú to aj dáta Numbeo, podľa ktorých je Split o 1,9 % drahší než Bratislava.

Ak hľadáte lacnejšiu možnosť, môžete sa poobzerať napríklad po bulharskej Varne, ktorá v rebríčku obsadila 6. miesto.

V priemere o 350 eur na hlavu menej

Varna leží na brehu Čierneho mora a podľa dostupných údajov je o 18,5 % lacnejšia než Bratislava. Priemerné náklady cestovateľa strednej triedy na týždennú dovolenku sa v tejto destinácii odhadujú na 640 eur, čo je o 349 eur menej ako v prípade Splitu. Letovisko taktiež ponúka pekné pláže a počas vrcholu sezóny pulzuje rušným životom.

Toto je zoznam 10 najdostupnejších plážových destinácií v Európe pre rodiny:

  1. Lisabon, Portugalsko
  2. Malaga, Španielsko
  3. Porto, Portugalsko
  4. Split, Chorvátsko
  5. Las Palmas de Gran Canaria, Kanárske ostrovy
  6. Varna, Bulharsko
  7. Valencia, Španielsko
  8. Terst, Taliansko
  9. Solún, Grécko
  10. Larnaka, Cyprus
