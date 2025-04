Za múrmi paláca je to občas divoké. Kráľovský odborník prelomil mlčanie a odtajnil, aký je v skutočnosti princ William

Na prvý pohľad vyzerajú ako dokonalá rodina, ktorá si nažíva v pokoji a harmónii. Môže to byť však len navonok a ako to býva aj u mnohých iných, sem-tam sa vyskytne nejaká situácia, ktorá otcovi troch detí trochu zdvihne krvný tlak. Princ William môže byť veľmi rád, že má po svojom boku milujúcu Kate, ktorá ho zvykne upokojovať a údajne s ním jedná tak, akoby bol jej ďalším dieťaťom.

Nová kniha od britského autora Toma Quinna s názvom Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants ponúka pohľad do „zákulisia“ fungovania kráľovskej rodiny odvolávajúc sa na zdroj z paláca. Čitatelia sa tak majú možnosť dozvedieť informácie, ktoré široká verejnosť nevidí. Okrem iného autor v publikácii rozoberá manželstvo princa Williama a Kate, ktoré miestami nie je úplne bezproblémové, ako naznačil Fox News Digital.

Kate ho dáva do laty

Zdá sa, že princ William zdedil po svojom otcovi a kráľovi Karolovi jednu nepríjemnú povahovú črtu. „Podľa protokolu musia byť obleky vyžehlené, topánky vyleštené, kravaty pripravené v určitú hodinu, a tiež kúpeľne musia byť k dispozícii každý deň presne v rovnakom čase,“ píše sa v knihe. Ak to tak nie je, nastane pohroma. „Kráľ Karol a princ William sú náchylní na záchvaty hnevu a podráždenia, ak sa veci nerobia podľa ich predstáv,“ pokračuje Tom Quinn vo svojej knihe.

Našťastie je tu Kate, ktorá svojho manžela zvykne schladiť a má veľký vplyv na jeho nálady. „Tá to zvláda veľmi dobre, rovnako ako zvláda záchvaty hnevu ich troch detí – princa Georgea, princeznej Charlotte a princa Louisa. Vďaka tomu medzi zamestnancami koluje vtip, že sa Kate k Williamovi správa ako k štvrtému dieťaťu,“ povedal Quinn.

Podľa knihy jeden člen personálu prezradil autorovi, že nevie, kde by bol William bez Kate: „Vyrastala bez služobníctva, ktoré by robilo všetko za ňu. Takže ho upokojuje, keď je trochu podráždený.“ Aj preto je Kate obľúbená medzi zamestnancami v porovnaní s Williamom a jeho otcom, ktorí nemusia nič robiť a údajne sú „veľmi vyberaví“.

„Ľudia, za ktorých robia odmalička všetko iní ľudia, bývajú dosť rozmaznaní a náchylní na záchvaty podráždenia, pretože netušia, koľko práce je potrebné na pranie, žehlenie, šitie a podobne, keďže nikdy nič z toho nerobili sami,“ potvrdil asistent, ktorého slová boli citované v Quinnovej knihe.

Čo k tomu prispelo?