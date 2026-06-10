Princ Harry priznal, čo ho udržalo v škole. Bez jednej veci by vraj odišiel

Princ Harry sa ocitol medzi najvplyvnejšími osobnosťami športu za rok 2026. Do prestížneho rebríčka ho zaradili vďaka projektu Invictus Games, ktorý pomáha zraneným vojakom a veteránom znovu nájsť silu, komunitu aj zmysel života.
Magazín People napísal, že vojvoda zo Sussexu sa dostal do zoznamu TIME 100 najvplyvnejších ľudí v športe za rok 2026. V rebríčku sa objavil po boku veľkých mien, medzi ktorými nechýbajú LeBron James, Lionel Messi či Alysa Liu.
Dôvodom je najmä jeho dlhoročná práca s Invictus Games, športovým podujatím pre členov ozbrojených síl a veteránov, ktorí si prešli zranením, chorobou alebo náročnou službou. Pre Harryho nejde iba o charitatívny projekt, ku ktorému prepožičal svoje meno.
Invictus Games sú úzko späté s jeho vlastnou životnou skúsenosťou, službou v armáde aj vzťahom k športu. Pohyb bol pre neho v mladosti jednou z vecí, ktoré mu pomáhali zvládať školské roky a hľadať miesto, kde sa cítil istejšie než v lavici.
Šport ho podržal
Harry vyrastal v prostredí, kde šport prirodzene patril k jeho každodennému životu. Venoval sa rugby, futbalu, kriketu aj pólu. Ako sám priznal, športové ihrisko pre neho znamenalo oveľa viac než len voľnočasovú aktivitu. „Šport ma držal nad vodou,“ povedal princ Harry.
V rozhovore pre TIME otvorene priznal, že školské prostredie pre neho nebolo jednoduché. Učenie v triede ho nelákalo a nebyť športu, jeho vzťah ku škole by bol zrejme ešte náročnejší.
„Bol som jedným z tých detí v škole, ktoré nebavila práca v triede. Keby nebolo športového ihriska a množstva športov, ktoré sme mali k dispozícii, neexistuje, že by som v škole vydržal,“ dodal.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Vďaka vlastnej skúsenosti dobre chápe, čo môže šport znamenať pre ľudí, ktorí si prešli traumou, stratou zdravia alebo ťažkým obdobím.
Pre účastníkov Invictus Games to nie je len športové podujatie. Je to miesto, kde znovu nachádzajú sebavedomie, oporu v komunite a pocit, že ich život sa po zranení či službe nekončí.
Invictus Games vznikli po silnom zážitku
Zlomovým momentom bola pre princa Harryho návšteva Warrior Games v roku 2013. Išlo o športovú súťaž organizovanú Americkým olympijským výborom pre zranených členov ozbrojených síl a veteránov. Harry, ktorý sám slúžil v britskej armáde desať rokov a absolvoval aj dve misie v Afganistane, si vtedy uvedomil, že podobnú príležitosť by mali dostať aj ľudia z ďalších krajín.
„Pomyslel som si: ‚Wow, pozrite sa na silu športu, pozrite sa, ako doslova mení životy priamo pred mojimi očami,‘“ povedal pre TIME. Myšlienka medzinárodného podujatia sa v ňom zrodila veľmi rýchlo. Nechcel, aby podobná skúsenosť zostala len v jednej krajine, keď mohla pomôcť omnoho širšej komunite.
„Bolo mi to úplne jasné. Pozvime čo najviac krajín a spravme z toho medzinárodné podujatie, pretože je zrejmé, že z toho môžu profitovať aj ďalšie krajiny,“ vysvetlil. Prvé Invictus Games sa konali v roku 2014 v Londýne. Odvtedy sa podujatie presunulo do viacerých svetových miest.
Hostili ho Orlando, Toronto, Sydney, Haag, Düsseldorf aj Vancouver-Whistler. Každý ročník priniesol nielen športové výkony, ale aj silné príbehy ľudí, ktorí sa po zraneniach alebo psychických ranách snažia znovu postaviť na nohy.
Princ Harry sa chystá späť do Británie
Ďalší ročník Invictus Games sa uskutoční v roku 2027 v Birminghame. Očakáva sa približne 550 súťažiacich z asi 25 krajín. Pre princa Harryho pôjde o výnimočný návrat, keďže hry sa po rokoch znovu vrátia do Spojeného kráľovstva.Vojvoda zo Sussexu má už budúci mesiac navštíviť Britániu pri príležitosti ročného odpočítavania do začiatku podujatia.
Invictus Games majú za sebou viacero úspešných ročníkov, Harry však premýšľa nad tým, kam ich posunúť ďalej. Do budúcnosti by si vedel predstaviť, že by podujatie trvalo dlhšie než jeden týždeň. Za projektom totiž nevidí iba športovú súťaž, ale priestor, ktorý vicarým účastníkom pomáha zvládnuť aj tie najtemnejšie obdobia života.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Jedna z vecí, ktoré na Invictus naozaj oslavujeme, je, že nielen meníme životy, ale ich aj zachraňujeme,“ povedal pre TIME. Potom povedal vetu, z ktorej je jasné, že pre časť veteránov majú tieto hry oveľa väčší význam, ako sa môže navonok zdať. „Nevychádza to z ničoho iného než z množstva ľudí, ktorí za mnou prídu a povedia: ‚Keby nebolo Invictus, zabil by som sa,‘“ poznamenal Harry.
Invictus Games pre Harryho nie sú uzavretou kapitolou
Harry často pripomína, že Invictus Games nie sú o medailách. Dôležitejší je pocit, že účastníci v tom nie sú sami a stretávajú ľudí, ktorí im rozumejú aj bez veľkých slov. „Byť súčasťou tejto komunity, to sú momenty, ktoré si najviac cením. Človek by si prial, aby každá spoločnosť a každá komunita mala rovnakú atmosféru,“ vyjadril sa.
Pri desiatom výročí hier princ Harry pre People priznal, že si kedysi nepredstavoval, že sa projekt dožije takejto etapy. Naznačil však, že jeho význam sa nezmenšuje, no práve naopak.
„Je úžasné, že po desiatich rokoch to stále robíme a že to stále potrebujeme robiť. Budeme pokračovať v hrách tak dlho, ako to bude potrebné, a tá potreba skôr rastie, než by sa zmenšovala. To, že sa v roku 2027 celý cyklus vráti späť do Spojeného kráľovstva, je niečo, čo som si nikdy nemyslel, že sa stane,“ povedal.
Nahlásiť chybu v článku