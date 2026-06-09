Možno raňajkujete ako šľachta a ani o tom neviete. Princ William roky začína ráno jedlom za 2,40 €

Nie je to tak dávno, čo po rokoch na povrch vyplávalo šokujúce odhalenie – princ William porušil kráľovskú tradíciu. Deň po tom, ako jeho otec nastúpil na trón, sa stal princom, no namiesto masívneho ceremoniálu a bohoslužby na oslavu jeho nového titulu William údajne tieto plány odmietol a namiesto toho si vybral tichý výlet do Anglesey a Swansea s Kate. Hoci však nemá problém porušiť zaužívané tradície, to isté neplatí o jeho raňajkovej rutine.
Väčšina ľudí by predpokladala, že budúci kráľ začína svoj deň honosnými raňajkami hodnými kráľovskej rodiny. Obľúbené jedlo princa Williama je však prekvapivo jednoduché a jeho príprava doma stojí približne 2 libry, čo v prepočte predstavuje asi 2,40 eura. Podrobnosti o Williamovej rannej rutine vyšli najavo počas jeho návštevy komunitnej záhrady v Cornwalle v roku 2022. Tam vyplnil dotazník o výžive a pre portál CornwallLive opísal, čo presne jedáva na naštartovanie svojho dňa.
Každý deň jedáva a pije to isté
Princ z Walesu podľa dostupných informácií dodržiava rovnakú rannú rutinu a volí dve vajcia, celozrnný toast s maslom, ku ktorým si dáva pohár jablkového džúsu a šálku čaju. Hoci toto jedlo môže v porovnaní s luxusnými raňajkami, ktoré si mnohí spájajú s kráľovským životom, znieť skromne, viacerí odborníci tvrdia, že obsahuje vyvážený pomer bielkovín, sacharidov a vitamínov, ktoré dokážu dodať energiu na celé dopoludnie, informuje portál Mirror.
Vajcia sa považujú za vysokokvalitný zdroj bielkovín, pretože obsahujú esenciálne aminokyseliny, ktoré telu pomáhajú regenerovať a udržiavať svalovú hmotu. Podľa výživovej príručky britského zdravotného systému NHS sú bielkoviny dôležitou súčasťou zdravej, vyváženej stravy a prispievajú k normálnemu rastu a obnove telesných tkanív.
Celozrnný toast zasa poskytuje vlákninu, ktorá ľuďom pomáha cítiť sa dlhšie sýti a podporuje zdravie tráviaceho traktu. Jablkový džús zasa obsahuje vitamín C a prirodzene sa vyskytujúce rastlinné zlúčeniny známe ako polyfenoly.
Nelíši sa od svojich fanúšikov
Nejde pritom len o zdravotné výhody týchto raňajok, keď ide o ich zaujímavosť. Výskum agentúry YouGov už v minulosti zistil, že toasty, vajcia a čaj patria medzi najobľúbenejšie raňajkové základy v Spojenom kráľovstve. Vďaka tomu je Williamova rutina oveľa bližšia bežným ľuďom, než by mnohí kráľovskí fanúšikovia čakali.
Čo však mnohých prekvapí, je fakt, že princ William nepije kávu. Ako zachytil portál Marie Claire, v podcaste dokonca povedal, že keď pije kávu, „úplne mi švitorí“. Vysvetlil: „Je tam príliš veľa kofeínu, kofeín ma vlastne dosť rozrušuje. Ak to s kofeínom preženiem, počas dňa to rozhodne pociťujem.“
Princ pritom nie je jediným členom kráľovskej rodiny, o ktorom je známe, že sa drží prísnych pravidiel, ktoré dodržuje pravidelne. Princezná Kate bola v minulosti spájaná s častými raňajkami v podobe ovsenej kaše, zatiaľ čo ostatní členovia kráľovskej rodiny vraj tiež uprednostňujú jednoduchý a výživný štart do nového dňa.
Celkovo kráľovská rodina dbá na zdravý životný štýl, o čom svedčí aj fakt, že sa kráľ Karol vo veku 77 rokov stále prísne udržiava vo forme, ako sme vás informovali. Tento rok pri príležitosti svojich narodenín priznal, že sa aj v tomto pokročilom veku snaží cvičiť dvakrát denne a zdá sa, že verí, že práve pravidelný pohyb je kľúčom k fyzickej aj mentálnej kondícii.
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