Z chorvátskeho ostrova vyháňajú turistov: Miestni sú rozčúlení, dovolenkárov majú plné zuby. Bez povolenia im vlezú aj do domu

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
Chorvátsko
Niektorí domáci hovoria, že situácia už prekročila všetky hranice.

Chorvátsko patrí medzi najobľúbenejšie destinácie nielen Slovákov, pričom na niektorých miestach je veľmi vysoká koncentrácia turistov. V poslednom čase však v niektorých krajinách sledujeme trend akéhosi odporu miestnych a výnimkou nie sú ani niektorí Chorváti.

Na jednom z najmenších obývaných ostrovov v Chorvátsku sa obyvatelia rozhodli postaviť proti turistom, ktorí im čoraz viac zasahujú do súkromia. Na ostrove Ošljak pri Zadare došlo cez víkend k protestu, na ktorom dali miestni jasne najavo, že už majú dosť neohľaduplného správania, píšu chorvátske weby Dnevnik a 24Sata.

Viac z témy Chorvátsko:
1.
Turista na chorvátskej pláži svojou vynaliezavosťou pobavil internet: Keď uvidíte, ako vošiel do mora, padnete na kolená
2.
Všade všetko špinavé, potkany a predražené reštaurácie: Slováci prezradili, kam by už v Chorvátsku nikdy nešli
3.
Muž si zobral v Chorvátsku so sebou do vody kýbeľ a ľudia idú do kolien: Vedro piva, štandardná miera, smejú sa
Zobraziť všetky články (239)

Nemajú zábrany

Podľa obyvateľov sa turisti bez zábran pohybujú po ich pozemkoch, prechádzajú cez dvory, chodia po záhradách, dokonca si odnášajú vypestovanú zeleninu. „Tieto lode prichádzajú načierno do chráneného územia, pritom od Národného parku nás delia len dva kroky,“ upozornil Mihovil Valčić, ktorý spolu s ďalšími ostrovanmi zablokoval vylodenie hostí.

Niektorí domáci hovoria, že situácia už prekročila všetky hranice. Jedna z obyvateliek sa sťažovala, že jej turista vošiel do domu a pýtal sa, kde je toaleta. V zime pritom na ostrove žije menej než desať ľudí, v lete ich počet narastie približne na päťdesiat, no návštevníkov môžu byť denne aj tisíce.

Problém sa riešil aj na úrovni župy a v spolupráci so správou prístavov obyvatelia žiadali reguláciu príchodov. Starosta obce Preko Jure Brižić zdôrazňuje, že takýto nápor je pre malý ostrov obrovskou záťažou. Ministerstvo životného prostredia však tvrdí, že nevidí dôvod na vydanie zákazu vstupu turistov na ostrov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Trump dostal od Zelenského dojímavý dar: Americký prezident tvrdí, že keď dohodne mier, zaistí mu…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac