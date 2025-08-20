Z chorvátskeho ostrova vyháňajú turistov: Miestni sú rozčúlení, dovolenkárov majú plné zuby. Bez povolenia im vlezú aj do domu

Chorvátsko patrí medzi najobľúbenejšie destinácie nielen Slovákov, pričom na niektorých miestach je veľmi vysoká koncentrácia turistov. V poslednom čase však v niektorých krajinách sledujeme trend akéhosi odporu miestnych a výnimkou nie sú ani niektorí Chorváti.
Na jednom z najmenších obývaných ostrovov v Chorvátsku sa obyvatelia rozhodli postaviť proti turistom, ktorí im čoraz viac zasahujú do súkromia. Na ostrove Ošljak pri Zadare došlo cez víkend k protestu, na ktorom dali miestni jasne najavo, že už majú dosť neohľaduplného správania, píšu chorvátske weby Dnevnik a 24Sata.
Nemajú zábrany
Podľa obyvateľov sa turisti bez zábran pohybujú po ich pozemkoch, prechádzajú cez dvory, chodia po záhradách, dokonca si odnášajú vypestovanú zeleninu. „Tieto lode prichádzajú načierno do chráneného územia, pritom od Národného parku nás delia len dva kroky,“ upozornil Mihovil Valčić, ktorý spolu s ďalšími ostrovanmi zablokoval vylodenie hostí.
Niektorí domáci hovoria, že situácia už prekročila všetky hranice. Jedna z obyvateliek sa sťažovala, že jej turista vošiel do domu a pýtal sa, kde je toaleta. V zime pritom na ostrove žije menej než desať ľudí, v lete ich počet narastie približne na päťdesiat, no návštevníkov môžu byť denne aj tisíce.
Problém sa riešil aj na úrovni župy a v spolupráci so správou prístavov obyvatelia žiadali reguláciu príchodov. Starosta obce Preko Jure Brižić zdôrazňuje, že takýto nápor je pre malý ostrov obrovskou záťažou. Ministerstvo životného prostredia však tvrdí, že nevidí dôvod na vydanie zákazu vstupu turistov na ostrov.
