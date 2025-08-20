Trump dostal od Zelenského dojímavý dar: Americký prezident tvrdí, že keď dohodne mier, zaistí mu to cestu rovno do neba

Volodymyr Zelenskyj daroval počas pondelkovej návštevy Washingtonu Donaldovi Trumpovi golfovú palicu, ktorá patrila ukrajinskému vojakovi bojujúcemu proti ruskej invázii.
Trump, ktorý je vášnivý golfista a vlastní niekoľko golfových ihrísk, dar prijal a na oplátku Zelenskému daroval symbolické kľúče od Bieleho domu. Informovala o tom v utorok kancelária ukrajinského prezidenta. Golfová palica predtým patrila ukrajinskému vojakovi Kosťantynovi Kartavcevovi, ktorý „prišiel o nohu v prvých mesiacoch ruskej invázie pri záchrane svojich spolubojovníkov“, uviedla Zelenského kancelária.
Nebeská motivácia
Organizácia ukrajinských veteránov Spojení golfom potom zverejnila video, na ktorom Trump drží golfovú palicu a ďakuje Kartavcevovi. „Práve som sledoval tvoj švih. Viem o golfe veľa a tvoj švih je skvelý,“ povedal Trump vo videu. „Si úžasný človek a stále hráš golf a robíš všetky ostatné veci. Tvoja krajina je skvelá krajina. Snažíme sa ju priviesť späť do formy,“ dodal.
Donald Trump v utorok zároveň uviedol, že mierová dohoda o Ukrajine by mohla zvýšiť jeho šance „dostať sa do neba“, pričom vtipkoval, že jeho momentálne šance prejsť nebeskými bránami sú nízke. Sedemdesiatdeväťročný prezident USA už skôr vyjadril túžbu ukončiť ruskú vojnu na Ukrajine ako súčasť svojho úsilia o získanie Nobelovej ceny za mier.
Deň po tom, čo vo Washingtone privítal lídrov Ukrajiny a niekoľkých európskych krajín v Bielom dome, Trump povedal, že jeho motivácie nie sú len pozemské. „Chcem sa pokúsiť dostať do neba, ak je to možné,“ povedal Trump v relácii „Fox & Friends“ v rámci televíznej stanice Fox News.
Nahlásiť chybu v článku