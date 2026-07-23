Ministerstvo vnútra: Na zápis manželstva osôb rovnakého pohlavia na Slovensku nie je dostatočný právny základ

Dúhová vlajka

Ilustračné foto: Unsplash

Klaudia Oselská
TASR
Je to proti Ústave SR.

Hovorca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Matej Neumann sa vyjadril, že uznanie manželstiev rovnakého pohlavia je proti Ústave SR. Tá totiž definuje manželstvo ako jedinečný zväzok len medzi mužom a ženou. 

Na zápis neexistuje dostatočný právny základ

Na vykonanie zápisu manželstva osôb rovnakého pohlavia do osobitnej matriky ako manželstva podľa slovenského právneho poriadku neexistuje za súčasného stavu právnej úpravy dostatočný právny základ. Konštatuje to Ministerstvo vnútra (MV) SR, odvolávajúc sa aj na Ústavu SR, ktorá ustanovuje manželstvo ako jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Táto definícia je podľa neho premietnutá aj do zákona o rodine.

„Ministerstvo vnútra je pri aplikácii práva povinné rešpektovať uvedené ustanovenia. Zápis údajov do osobitnej matriky musí byť vykonaný spôsobom zodpovedajúcim ústavnému a zákonnému rámcu platnému v Slovenskej republike,“ podotýka hovorca MV Matej Neumann.

Hoci je rezort vnútra pri výkone verejnej moci viazaný princípom legality zakotveným v Ústave SR, zároveň si podľa hovorcu uvedomuje záväznosť práva Európskej únie, ako aj európskej judikatúry. Z relevantnej judikatúry však podľa neho nevyplýva povinnosť členského štátu uznať alebo zapísať manželstvo osôb rovnakého pohlavia ako manželstvo podľa vnútroštátneho rodinného práva.

KDH tvrdí, že žiadosti o uznanie manželstva osôb rovnakého pohlavia musia byť zamietnuté

Ako sme vás už dnes informovali, generálny prokurátor Maroš Žilinka podal v utorok (21. 7.) MV dve upozornenia prokurátora. Dôvodom je nečinnosť vo veciach žiadostí osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré ministerstvo nevybavilo v zákonnej lehote. Rezort vnútra je podľa neho povinný bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení – vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu.

Členský štát Európskej únie je totiž povinný uznať manželstvo dvoch občanov Únie rovnakého pohlavia, ak bolo zákonne uzavreté v inom členskom štáte. O tomto záväzku rozhodol Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) v Luxemburgu.

„Ministerstvo vnútra SR ako príslušný správny orgán je povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení – vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu,“ skonštatoval Žilinka.

Maroš Žilinka
Maroš Žilinka, foto: TASR – Pavel Neubauer

Zároveň aj opozičné KDH dnes informovalo, že súhlasí so stanoviskom Generálnej prokuratúry SR, že úrady nemôžu zostať nečinné a žiadosti o informáciu, ako majú postupovať pri zápise manželstiev osôb rovnakého pohlavia uzavretých v zahraničí, treba riadne vybaviť. Hnutie však zdôrazňuje, že tieto žiadosti musia byť rozhodnuté v súlade s Ústavou SR a právom Európskej únie, čo v praxi znamená, že takýto zápis je nutné odmietnuť. Súčasný právny stav je v tejto otázke podľa neho jednoznačný a štátne orgány ho musia rešpektovať. Úprava manželstva a rodinného práva patrí podľa hnutia výlučne do právomoci členských štátov.

Predseda hnutia a poslanec Národnej rady SR Milan Majerský tvrdí, že súčasný právny stav je v tejto otázke jednoznačný a štátne orgány ho musia rešpektovať. „Slovenská ústava aj vďaka vytrvalej politickej práci KDH jasne ustanovuje, že manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. Slovenský právny poriadok neobsahuje žiadny právny základ, ktorý by umožňoval zapísať do matriky manželstvo dvoch osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí. Ako opozičná strana rázne trváme na rešpektovaní ústavy a zachovaní statusu quo,“ zdôraznil Majerský.

KDH preto žiada ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby v tejto veci bezodkladne konal a zabezpečil, že úrady budú postupovať v súlade so zákonom a tieto žiadosti zamietnu.

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