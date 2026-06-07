Poznáme najlepšie európske pláže roka 2026. Väčšina z nich sa nachádza v obľúbenej dovolenkovej destinácii Slovákov

Pláž Praia do monte Clérigo v Portugalsku

Praia do monte Clérigo, Portugalsko, foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Letná dovolenka
Grécko tento rok poriadne zahviezdilo.

Ak chcete zažiť opaľovanie a kúpanie sa na tých najkrajších piesočnatých plážach s tyrkysovým morom, vyberte sa do Grécka, Španielska, Portugalska, Talianska či do Turecka.

Najkrajšie pláže z celého sveta pre tento rok poznáme už od februára, celý zoznam nájdete v našom článku. Konečne však poznáme už aj najkrajšie európske pláže.

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Polovicu rebríčka tvoria grécke pláže

European Best Destinations aj tento rok zostavil rebríček 10 najlepších európskych pláží. Až polovicu rebríčka tvoria grécke pláže a prekvapivo uspela aj jedna krajina, ktorá rozhodne nepatrí medzi typicky letné destinácie, a to Nórsko.

Prvé miesto však obsadila pláž Praia do Monte Clérigo, ktorú nájdete v Portugalsku. Nazýva sa tiež „pláž pri západe slnka“, pretože sú tu údajne nádherné západy slnka na zlatistých útesoch pri oceáne v divokej atlantickej krajine. Je to dlhá a široká piesočnatá pláž s veľkolepými útesmi a priezračným svetlomodrým oceánom.

Najviac sa darilo gréckym plážam, v rebríčku sa ich umiestnilo až päť, z ktorých pláže Elafonisi a Paleokastrits uspeli aj v celosvetovom rebríčku.

Pláž Kvalvika v Nórsku
Pláž Kvalvika, Nórsko, foto: Profimedia

Prekvapivé je siedme miesto rebríčka, ktoré obsadilo Nórsko so svojou plážou Kvalvika. Je to odľahlá a absolútne úchvatná pláž, ktorá vás zláka na piesok zlatej farby, tyrkysovú vodu a scenérie hôr. Dostanete sa na ňu len pešo, ide o náročnú turistiku, preto je vhodná len pre skúsených turistov, no vďaka tomu ponúka skutočne nedotknuté prostredie.

Najlepšie európske pláže roka 2026

  1. Pláž Praia do Monte Clérigo, Algarve, Portugalsko
  2. Pláž Voutoumi, Antipaxos, Grécko
  3. Pláž Fteri, Kefalónia, Grécko
  4. Pláž Elafonisi, Kréta, Grécko
  5. Pláž Bogliasco, Taliansko
  6. Pláž Cala Mesquida, Mallorca, Španielsko
  7. Pláž Kvalvika, Moskenesøy, Nórsko
  8. Pláž Rovinia, Korfu, Grécko
  9. Pláž Kaputas, Turecko
  10. Pláž Paleokastritsa, Korfu, Grécko
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