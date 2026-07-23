Prehovoril muž, ktorého počas letu Ryanair skoro vysalo z okna: Pamätám si len výbuch

Rutinný let sa v priebehu niekoľkých sekúnd zmenil na nočnú moru, na ktorú pasažieri zrejme nikdy nezabudnú. Keď počas letu spoločnosti Ryanair prasklo okno pri sedadle srbského podnikateľa Ljubišu Karovića, tlak v kabíne ho čiastočne vysal z lietadla. Muž prežil len vďaka súhre okolností a dnes otvorene hovorí o momentoch, keď sa ocitol na hranici života a smrti. Zároveň prezradil, čo podľa neho rozhodlo o tom, že sa z tejto mimoriadne zriedkavej nehody vrátil živý.
Srbský podnikateľ Ljubiša Karović prehovoril o dramatických chvíľach počas letu spoločnosti Ryanair z Grécka do Nemecka, ktorý sa 10. júla zmenil na boj o život. Počas letu sa rozbilo okno lietadla a jeho telo bolo čiastočne vysaté von z kabíny. Šesťdesiatjedenročný muž prežil udalosť, ktorú označuje za zázrak.
Tvrdí, že život mu zachránil bezpečnostný pás
Karović si z incidentu najviac pamätá okamih, keď sa okno pri jeho sedadle rozbilo. „To, čo si pamätám, je výbuch,“povedal v rozhovore pre denník The Guardian. Hlasný zvuk ho prebudil zo spánku na sedadle 11F počas ranného letu z Grécka do Nemecka. „Je to hluk pred chaosom, hluk, ktorý je vždy tam, keď zavriem oči, aby som spal,“ dodal.
Podľa srbského podnikateľa ho po náhlom poklese tlaku v kabíne sila vzduchu vytlačila smerom von z lietadla. Zranenia na pravej ruke, ramene a hrudníku mu dodnes pripomínajú situáciu, ktorú len málokto prežije. Karović uviedol, že za svoje prežitie vďačí kombinácii okolností, najmä zapnutému bezpečnostnému pásu.
„Som šťastný. Veľa si nepamätám a stále ma bolí hlava aj krk, ale som stále nažive. Mohol za to byť bezpečnostný pás, fakt, že som bol stále pripútaný. Ale možno je to osud. Verím v Boha a každý deň mu ďakujem,“ povedal. Jeho grécky právnik Vasilis Tsiaras označil prežitie svojho klienta za mimoriadne.
„Ljubiša sa ponáral medzi životom a smrťou. Keď kabína stratila tlak, bol od hrude nahor vyhodený von z okna a okamžite stratil vedomie. Vo výške 15-tisíc stôp mal hlavu a pravú ruku mimo lietadla, ktoré sa pohybovalo rýchlosťou viac ako 600 kilometrov za hodinu. Predstavte si to! Pozrel sa smrti do očí a vrátil sa,“ uviedol.
Cestujúci sa snažili muža dostať späť do kabíny
Na palube lietadla boli aj Karovićova manželka Svetlana a ďalší cestujúci, ktorí si stále živo pamätajú okamih, keď sa okno rozbilo, spustili sa kyslíkové masky a v kabíne nastal chaos. Predmety začali lietať vzduchom a viacerí pasažieri sa snažili muža udržať na sedadle.
Svetlana Karovićová, ktorá sedela na sedadle 14C, uviedla, že jej manžela zachraňovali najmä spolucestujúci. „Rýchlo som tam pribehla. Žiadny člen posádky nepomohol. Boli to cestujúci. Jeden muž, myslím, že bol Albánec, bol neuveriteľný. Urobil všetko, čo mohol, aby ho dostal späť dovnútra, a potom sa snažil zablokovať okno, najprv taškou, ktorú okamžite vysalo, a potom kufrom, čo už zafungovalo. Sme mu navždy vďační,“ povedala.
Ryanair tvrdenia odmieta
Ryanair odmietol tvrdenia, že posádka v kritickej chvíli nepomohla. Letecká spoločnosť uviedla, že po strate tlaku a núdzovom zostupe museli všetci cestujúci aj členovia posádky postupovať podľa bezpečnostných pravidiel a po dosiahnutí bezpečnej výšky sa personál postaral o Karovića, presunul ho k manželke a zabezpečil lekársku pomoc do pristátia v Solúne.
Karović, ktorý vlastní hliníkovú továreň v Srbsku a dlhé roky pravidelne lietal, však po udalosti priznal, že návrat do lietadla si zatiaľ nevie predstaviť. Lekári mu nariadili nosiť krčný golier minimálne šesť týždňov a až následne rozhodnú, či bude potrebná operácia.
„Sú obrazy, ktoré sa vracajú, zvuk výbuchu, chaos. Ale chcem sa zotaviť. A áno, mala by existovať aj kompenzácia. Nie iba e-maily, ktoré sa zameriavajú na zmenu rezervácie letu,“ odkázal Karović. Na záver mal pre ostatných cestujúcich jednoduchú radu: „Vždy sa uistite, že máte zapnutý bezpečnostný pás. Nechcem, aby niekto trpel tým, čím som prešiel ja.“
Podobný prípad sa stal už v minulosti
Karović nie je prvým človekom, ktorý prežil čiastočné vysatie z lietadla. V roku 1990 britský pilot Timothy Lancaster prežil podobnú udalosť, keď ho po prasknutí čelného skla kokpitu počas letu vytiahlo do polovice von z lietadla.
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