Odchod Angeliny Jolie z Los Angeles je už na spadnutie: Je pripravená začať novú životnú kapitolu

Filmová ikona vstupuje do novej etapy svojho života. Hollywoodska hviezda, režisérka a humanitárna aktivistka sa po rokoch intenzívneho sústredenia na rodinu pripravuje na významnú zmenu. Dôležitým míľnikom sa pre ňu stali osemnáste narodeniny jej najmladších detí – dvojčiat Vivienne a Knoxa, ktoré oslávili 12. júla.
Podľa zdroja z blízkeho okolia herečky sa Angelina Jolie už dlhší čas netají tým, že túži opustiť Los Angeles a začať nový život mimo mesta, ktoré bolo celé roky jej domovom. Teraz, keď sú všetky jej deti dospelé, sa jej táto predstava môže konečne stať skutočnosťou, ako píše magazín People.
Odchod z Los Angeles plánovala už roky
Ako uviedol zdroj pre spomínaný magazín, Angelina Jolie o odchode z Kalifornie hovorí už niekoľko rokov. Doteraz ju však v Los Angeles držali najmä rodinné a právne okolnosti spojené s rozvodom a starostlivosťou o maloleté deti. “Je šťastná, že má vo svojom živote viac slobody a flexibility,“ prezradil nemenovaný zdroj. Herečka vraj cíti, že nastal správny čas pozrieť sa dopredu a naplniť plány, ktoré musela dlhé roky odkladať.
Jolie má so svojím bývalým manželom Bradom Pittom šesť detí – Maddoxa (24), Paxa (22), Zaharu (21), Shiloh (20) a dvojčatá Vivienne a Knoxa (18). Manželia sa rozišli v roku 2016 po dvanástich rokoch spoločného života a dvoch rokoch manželstva. Ich rozvod bol definitívne uzavretý až v decembri 2024.
Deti boli vždy na prvom mieste
Ľudia z herečkinho okolia zdôrazňujú, že Angelina Jolie počas celého obdobia po rozchode kládla svoje deti na prvé miesto. Práve ich potreby boli rozhodujúcim faktorom pri všetkých dôležitých životných rozhodnutiach. “Vždy chcela, aby jej deti spoznávali svet. Teraz, keď sú už všetky dospelé, sa teší, že budú môcť viac cestovať a objavovať nové miesta spoločne,“ uviedol zdroj.
Cestovanie pritom nie je pre Jolie len záľubou. Počas života navštívila desiatky krajín v rámci humanitárnych misií a viackrát hovorila o tom, že práve skúsenosti zo sveta výrazne ovplyvnili jej pohľad na život.
Rozvod ju dlhé roky viazal k Los Angeles
Herečka už v auguste 2024 v rozhovore pre magazín The Hollywood Reporter naznačila, že jej pobyt v Los Angeles nie je úplne dobrovoľný. “Vyrastala som tu, ale zostávam preto, že to vyžaduje rozvod,“ priznala vtedy otvorene. Dodala, že hneď ako jej najmladšie deti dovŕšia osemnásť rokov, bude môcť z mesta odísť.
Zároveň vysvetlila, že ako matka veľkej rodiny vždy túžila po tom, aby jej deti vyrastali v prostredí, ktoré im poskytne čo najviac súkromia, pokoja a bezpečia. “Keď máte veľkú rodinu, chcete pre svoje deti súkromie, pokoj a bezpečie. Dom, v ktorom teraz bývam, som si vybrala práve preto, aby som ich mohla vychovávať v čo najlepších podmienkach,“ povedala.
Priznala však aj to, že Los Angeles nikdy úplne nezodpovedalo jej predstavám o živote. Podľa jej slov našla počas ciest po svete oveľa viac ľudskosti, než zažívala vo svojom rodnom meste.
Veľa času chce tráviť v Kambodži
Herečka zároveň prezradila, že po odchode z Kalifornie plánuje tráviť veľa času v Kambodži, ku ktorej má dlhoročný osobný vzťah. Práve odtiaľ pochádza jej najstarší syn Maddox, ktorého si osvojila v roku 2002. Okrem Kambodže chce pravidelne navštevovať aj ostatných členov svojej rodiny bez ohľadu na to, v ktorej časti sveta budú žiť.
Tomuto plánu nasvedčuje aj ďalší významný krok. V máji tohto roka totiž oficiálne ponúkla na predaj svoje rozsiahle sídlo v Kalifornii, ktoré kedysi patrilo legendárnemu filmárovi Cecilovi B. DeMillovi. Nehnuteľnosť sa predáva za takmer 30 miliónov dolárov.
Spor s Bradom Pittom stále nie je úplne uzavretý
Hoci je rozvod bývalých manželov už právoplatne ukončený, ich spory sa tým neskončili. Od roku 2022 vedú súdny spor o vlastníctvo francúzskeho vinárstva Château Miraval, ktoré počas manželstva spoločne vlastnili.
Vzťahy medzi Bradom Pittom a deťmi navyše podľa viacerých zahraničných médií zostávajú komplikované. Už minulý rok zdroje uvádzali, že herec má s väčšinou svojich dospelých detí len minimálny alebo žiadny kontakt. Kým boli Vivienne a Knox ešte maloletí, mal možnosť stretávať sa s nimi na základe dohody. Po dovŕšení ich plnoletosti už takéto právne úpravy neplatia. Brad Pitt je od roku 2022 vo vzťahu so šperkárkou Ines de Ramon.
O novom partnerovi zatiaľ neuvažuje
Angelina Jolie sa v posledných rokoch o svojom súkromí vyjadruje len veľmi zriedka. Výnimkou bol rozhovor z júna pri príležitosti propagácie francúzskeho filmu Couture, ktorý režíruje Alice Winocour. Herečka priznala, že od rozvodu si nenašla nového partnera. “Odkedy som sa pred desiatimi rokmi rozviedla, s nikým som nerandila,“ uviedla pre Yahoo Entertainment.
Zdá sa, že po náročnom období, ktoré bolo poznačené zdĺhavým rozvodom, súdnymi spormi a výchovou šiestich detí, sa charizmatická tmavovláska pozerá do budúcnosti s novou energiou. Keďže všetky jej deti sú už dospelé, môže sa naplno venovať plánom, ktoré išli na vedľajšiu koľaj. Či bude jej novým domovom Kambodža alebo iná krajina, ukáže až čas. Isté však je, že jedna z najznámejších hollywoodskych herečiek je pripravená otvoriť ďalšiu kapitolu svojho života.
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