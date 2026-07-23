Šutaj Eštok prehral ďalší spor s čurillovcami: Súd označil odvolanie Branka Kišša za nezákonné

Správy súd v Bratislave dnes potvrdil, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v októbri 2023 nezákonne odvolal z funkcie 1. viceprezidenta Policajného zboru Branka Kišša, pričom tiež konštatoval nezákonnosť jeho preloženia z Bratislavy do Banskej Bystrice, ktoré nebolo nijako odôvodnené. Informoval o tom na sociálnej sieti právny zástupca bývalého policajta Peter Kubina.
Ten pripomenul, že Kišš už z Policajného zboru medzičasom odišiel, avšak verí, že keď sa do riadenia polície vráti profesionalita a zákonnosť, bude mať chuť sa vrátiť spolu s nimi.
Ministerstvo prehralo už tri spory
„Správny súd zatiaľ v sporoch „čurillovcov” proti ministerstvu vnútra rozhodol v troch prípadoch a vo všetkých sme vyhrali. V jednom z nich ministerstvo dokonca vzalo späť kasačnú sťažnosť,“ uviedol Kubina s tým, že rezortu nepomohlo ani najatie externej advokátskej kancelárie ani PR rozhovory. „Čas ukáže, či tieto čiastkové útoky vydajú na pokračovací zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa spáchaný na viacerých osobách organizovanou skupinou,“ dodal advokát.
Pred časom krajský súd v Bratislave vyhovel odvolaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a zrušil kontumačný rozsudok, na základe ktorého sa mal policajtom okolo Jána Čurillu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi a zaplatiť odškodnenie. Nasledovalo aj rozhodnutie v prípade policajta Ďurku.
Ministerstvo vnútra vzalo späť sťažnosť v prípade Pavla Ďurku. Ten napriek tomu nemôže aj naďalej pracovať, pretože ho minister Šutaj Eštok postavil mimo služby opäť. K veci sa vyjadril aj obhajca čurillovcov Kubina, ktorý hovorí, že týmto úkonom akceptoval rezort rozsudok a priznal nezákonný postup ministra.
Ako to bolo v prípade Ďurku?
Ministerstvo vnútra vzalo späť kasačnú sťažnosť proti vlaňajšiemu rozhodnutiu Správneho súdu v Bratislave, ktorý zrušil personálny rozkaz o postavení mimo služby vyšetrovateľa bývalej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Pavla Ďurku. Informoval o tom jeho právny zástupca Peter Kubina. Rezort vnútra argumentuje existenciou novej, právne relevantnej skutočnosti, ktorou je nové vznesené obvinenie voči Ďurkovi.
O kasačnej sťažnosti mal rozhodnúť Najvyšší správny súd SR. „Ten dokonca aj vyhovel návrhu ministerstva na priznanie odkladného účinku kasačnej sťažnosti a jeho rozhodnutie v merite veci sme odhadovali v najbližšom období. Včera, pri náhodnom preverovaní stavu konania sme však na naše veľké prekvapenie zistili, že ministerstvo vnútra potichu vzalo svoju kasačnú sťažnosť späť,“ priblížil vtedy Kubina.
Ministerstvo poukázalo na to, že s ohľadom na vznesené obvinenie voči Ďurkovi vydalo nový personálny rozkaz o jeho dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby. „Napriek tomu, že ministerstvo naďalej trvá na svojich argumentoch uvedených v kasačnej sťažnosti, nepovažovalo za dôvodné ďalšie vedenie konania na Najvyššom správnom súde SR,“ doplnilo.
Rezort vnútra naďalej trvá na tom, že voči policajtom, ktorým bolo vznesené obvinenie, postupovalo zákonným spôsobom, keď rozhodlo o ich dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby, a to bez súhlasu Úradu na ochranu oznamovateľov. Zákonnosť takéhoto postupu podľa ministerstva potvrdzuje aj nedávny rozsudok Správneho súdu v Bratislave.
Späťvzatie opravného prostriedku podľa Kubinu znamená aj faktický súhlas a stotožnenie sa s napadnutým rozhodnutím. „V tomto konkrétnom prípade to znamená, že ministerstvo vnútra pod ťarchou dôkazov fakticky súhlasí a stotožňuje sa s rozsudkom správneho súdu, ktorý potvrdil nezákonné postavenie mimo služby Pavla Ďurku,“ uviedol advokát.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok po nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu štátnej služby viacerých policajtov vrátane tzv. čurillovcov. Odôvodnil to podozrením zo spáchania trestného činu. Keďže mali policajti status chráneného oznamovateľa, podľa Úradu na ochranu oznamovateľov sa mal minister najprv obrátiť naň.
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