Pri páde armádneho vrtuľníka v Česku zomrel jeden vojak. Štyria sú v nemocnici

Nohy vojakov

Ilustračné foto: Unsplash

Klaudia Oselská
TASR
Kaliňák Česku ponúkol pomoc.

Dnes sa v Českej republike zrútil armádny vrtuľník. Zásah záchranných zložiek sa na mieste havárie už skončil. Česká armáda potvrdila smrť jedného vojaka, ďalší štyria členovia posádky sú v nemocnici, dvaja s ťažkými zraneniami a jeden s ľahkými. Okrem nich záchranári ošetrili aj ďalších troch ľudí.

Úprimnú sústrasť rodine zomrelého vojaka vyjadril český premiér Andrej Babiš aj slovenský minister obrany Robert Kaliňák, ktorý Česku ponúkol aj pomoc. V dôsledku nehody česká armáda zastavila lietanie vrtuľníkmi systému H-1 až do dôkladného a nestranného vyšetrenia nehody. Česká armáda zároveň poskytuje zraneným vojakom potrebnú pomoc a podporu, rovnako aj rodine zomrelého vojaka, ktorého identitu zverejňovať nebude, ani bližšie informácie a dohady o možných príčinách tragickej nehody.

Zásah záchranných zložiek sa už skončil

Česká armáda (AČR) v dôsledku štvrtkovej nehody vrtuľníka Venom na 22. základni vrtuľníkového letectva v Náměšti nad Oslavou pozastavila prevádzku všetkých vrtuľníkov systému H-1, ktorými disponuje, a to až do ukončenia vyšetrovania. Okrem strojov Venom sa to týka aj modelu Viper. Oba americké stroje sú súčasťou českej armády od roku 2023, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Zásah zložiek integrovaného záchranného systému sa na mieste havárie už skončil. Armáda na sociálnej sieti X potvrdila, že nehodu neprežil jeden vojak a ďalší štyria, ktorí boli členmi posádky, sú v nemocnici. Okrem nich záchranári ošetrili troch ľudí, ktorí sa podľa hovorcu zdravotníckej záchrannej služby v kraji Vysočina Petra Janáčka nadýchali dymu. Dvaja s ťažkými zraneniami sú podľa médií hospitalizovaní vo Fakultnej nemocnici v Brne a ďalší v brnianskej Nemocnici u sv. Anny. Jednu ľahko zranenú osobu záchranári transportovali do nemocnice v Jihlave.

Sústrasť rodine zomrelého vojaka vyjadril aj český premiér Andrej Babiš. „Myslím na vojakov, ktorí plnili svoje povinnosti. Zraneným prajem čo najrýchlejšie uzdravenie. Rodine a blízkym vojaka, ktorý pri tejto tragickej nehode prišiel o život, vyjadrujem úprimnú sústrasť,“ napísal na sieti X.

Vrtuľník Venom
Ilustračná foto: Perriquito, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Okolnosti tragickej nehody budú dôkladne a nestranne vyšetrené

V reakcii na udalosti vyjadril sústrasť aj slovenský minister obrany Robert Kaliňák. Svojmu rezortnému partnerovi Jaromírovi Zůnovi poslal správu, v ktorej Česku ponúkol pomoc. České ministerstvo, ktoré Kaliňákovu správu zverejnilo na sociálnej sieti X, sa mu za podporu poďakovalo.

Armáda podotkla, že všetky okolnosti tragickej nehody budú dôkladne a nestranne vyšetrené, akonáhle to okolnosti umožnia. „V nadväznosti na nehodu bola až do ukončenia vyšetrovania pozastavená prevádzka všetkých vrtuľníkov systému H-1 v Armáde Českej republiky,“ napísala AČR na sociálnej sieti X.

Česká armáda poskytuje zraneným vojakom aj ich rodine potrebnú pomoc a podporu

Systém H-1 je platforma amerických vojenských vrtuľníkov – bojového AH-1Z Viper a viacúčelového UH-1Y Venom. Výhodou tohto systému je vyše 80 % zhoda v komponentoch, čo zjednodušuje ich údržbu. ČR si ich od Spojených štátov objednala 12, ďalších osem sa jej USA rozhodli darovať za českú pomoc Ukrajine.

AČR dodala, že zraneným vojakom a ich blízkym poskytuje zdravotnú, psychologickú či administratívnu pomoc a v úzkom kontakte je aj s rodinou zosnulého vojaka, ktorej poskytuje všetku potrebnú podporu. Jeho totožnosť v tejto chvíli zverejňovať nechce. Rovnako až do ukončenia vyšetrovania nebude zverejňovať bližšie informácie ani dohady o možných príčinách nehody.

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