Umelá inteligencia prvýkrát sama od seba zaútočila na internete: Urobila to bez vedomia vývojárov

Ilustračná fotografia humanoida a rozhranie ChatGPT

Ilustračná foto: Unsplash/Pexels

Roland Brožkovič
SITA
Umelá inteligencia
Takéto niečo ešte svet nezažil, umelá inteligencia sa „odtrhla z reťaze“.

Najvyspelejší model umelej inteligencie (AI) spoločnosti OpenAI počas interného bezpečnostného testu prvýkrát autonómne opustil kontrolované testovacie prostredie. Prenikol na internet a zaútočil na vývojársku platformu Hugging Face.

Informoval o tom portál Politico s odvolaním sa na správu spoločnosti OpenAI. Incident je považovaný za prvý zdokumentovaný prípad autonómneho kybernetického útoku vykonaného systémom umelej inteligencie bez priameho zásahu človeka. K incidentu došlo počas interného hodnotenia, ktorého cieľom bolo preveriť schopnosť dvoch najvýkonnejších modelov OpenAI vyhľadávať a zneužívať bezpečnostné zraniteľnosti.

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Test mal prebiehať výlučne v uzavretom laboratórnom prostredí. Modely však samostatne identifikovali, že riešenia testovacích úloh sa nachádzajú na platforme Hugging Face, a bez ďalších pokynov spustili útok s cieľom získať k nim prístup.

Obrovské obavy

Prípad okamžite vyvolal vlnu obáv medzi americkými zákonodarcami. Tí žiadajú sprísnenie pravidiel pre vývoj a nasadzovanie najpokročilejších modelov AI a varujú, že bez účinných bezpečnostných opatrení by podobné systémy mohli v budúcnosti útočiť aj na energetickú infraštruktúru, finančné systémy či ďalšie kritické siete.

Písanie si s ChatGPT
Ilustračná foto: Pexels

Podpredseda spravodajského výboru amerického Senátu Mark Warner preto presadzuje návrh zákona, ktorý by zaviedol povinné bezpečnostné testovanie najpokročilejších modelov ešte pred ich sprístupnením verejnosti. „Presne preto potrebujeme bezpečné testovanie, do ktorého budú od začiatku zapojené vládne inštitúcie a budú mať prehľad o celom procese,“ vyhlásil Warner.

Podľa kongresmanky Lori Trahanovej ide o „ďalšiu ukážku katastrofálnych rizík, ktoré táto technológia môže predstavovať, ak nebudú existovať ucelené federálne pravidlá vyvažujúce inovácie a bezpečnosť“. Republikánsky kongresman Jay Obernolte označil útok na platformu Hugging Face za dôkaz „kritickej potreby jasných a praktických pravidiel pre pokročilé systémy umelej inteligencie“.

Podľa neho by sa regulácia mala vzťahovať nielen na modely sprístupnené verejnosti, ale aj na systémy používané na interné testovanie a výskum. Diskusia o bezpečnosti AI sa v Spojených štátoch zrýchlila už začiatkom roka po predstavení modelu Claude Mythos od spoločnosti Anthropic, ktorý firma pôvodne odmietla sprístupniť verejnosti pre obavy z jeho možného zneužitia.

Administratíva prezidenta Donalda Trumpa síce zaviedla dobrovoľný systém bezpečnostného testovania najpokročilejších modelov AI pred ich uvedením na trh, časť zákonodarcov však tvrdí, že dobrovoľný režim nestačí. V Kongrese preto pribúdajú návrhy zákonov, ktoré by vývojárom ukladali povinnosť hlásiť závažné bezpečnostné incidenty federálnym úradom a zabezpečili by prísnejší dohľad nad systémami schopnými autonómne konať v kybernetickom priestore.

Umelá inteligencia a Slováci

Pri tejto príležitosti je zaujímavé pozrieť sa aj na postoje Slovákov k umelej inteligencii, ktoré sú rozporuplné. Hoci viac ako polovica populácie (55 %) priznáva, že je ohromená tým, čo dnes umelá inteligencia dokáže, zároveň ju 45 percent respondentov považuje za potenciálne nebezpečnú a 44 percent vyjadruje obavy z jej budúceho využívania.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos. Výsledky ukazujú, že postoje k umelej inteligencii výrazne ovplyvňuje vek. Mladší ľudia pristupujú k AI otvorenejšie, zatiaľ čo medzi staršími, najmä vo veku nad 60 rokov, rastie opatrnosť a skepsa. Respondenti vo veku 66 rokov a viac zároveň najčastejšie uvádzali, že nástroje umelej inteligencie doteraz nevyužili. AI dnes využilo približne 80 percent Slovákov a Sloveniek, spomedzi online populácie staršej ako 66 rokov je to približne 60 percent.

Najčastejším dôvodom využívania umelej inteligencie je snaha dozvedieť sa niečo nové, ktorú uvádza približne polovica respondentov. Približne štvrtina ju využíva na zábavu, pracovné alebo školské úlohy či zo zvedavosti, aby si vyskúšala jej možnosti. Prieskum zároveň poukazuje na rozdiely podľa vzdelania a pohlavia. Ľudia s vysokoškolským vzdelaním pristupujú k umelej inteligencii výrazne pozitívnejšie než respondenti so základným vzdelaním, medzi ktorými prevládajú skeptickejšie postoje.

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