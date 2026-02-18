Európska destinácia ponúka ružový piesok a tyrkysové more. Poznáme najlepšie pláže roka 2026

Pláž Elafonisi, Kréta, foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Letná dovolenka
Tešíte sa na leto?

Síce máme ešte len február a niektoré časti Slovenska stále zdobí snehová prikrývka, nič nám však nebráni zasnívať sa a naplánovať si letnú dovolenku v predstihu. Inšpirujte sa zoznamom najkrajších pláží na tento rok. 

TripAdvisor aj tento rok zostavil zoznam 20 najkrajších pláží z celého sveta. Nájdete v ňom až 9 európskych destinácií, ale aj mnoho exotických, takže výber je skutočne bohatý. Minulý rok rebríčku kraľovala pláž Elafonisi na gréckom ostrove Kréta a tento rok sa umiestnila na výbornom druhom mieste.

Pripomína Karibik

Druhú najkrajšiu pláž na svete nájdete na juhozápadnom cípe ostrova. Údajne svojím ružovým pieskom a tyrkysovým morom pripomína karibské pláže.

Nejde o klasickú pláž, ale o výnimočný prírodný útvar, ktorý spája pevninu s malým ostrovčekom Elafonisi. Medzi nimi sa rozprestiera asi 500 metrov široký a 400 metrov dlhý pieskový val, plytká lagúna s hĺbkou okolo 40 centimetrov, pričom najhlbšie miesta dosahujú maximálne 1,2 metra. Vďaka tomu je Elafonisi ideálnou plážou pre rodiny s deťmi aj menej zdatných plavcov.

Pláž Balos, Kréta, foto: Profimedia

Na treťom mieste sa umiestnila ďalšia krétska pláž – Balos. Z európskych destinácií sa však v rebríčku umiestnili aj talianske ostrovy Sardínia a Lampedusa, tiež španielske ostrovy Gran Canaria a Malorka, grécky ostrov Korfu a Portugalsko.

Top 20 pláží na rok 2026

  1. Ostrov Pasion, Cozumel, Mexiko
  2. Pláž Elafonisi, Kréta, Grécko
  3. Pláž Balos, Kréta, Grécko
  4. Eagle Beach, Aruba
  5. Pláž Falésia, Algarve, Portugalsko
  6. Banana Beach, Phuket, Thajsko
  7. La Jolla Cove, San Diego, Kalifornia
  8. Pláž La Pelosa, Sardínia, Taliansko
  9. Pláž Manly, Sydney, Austrália
  10. Kolónia afrických tučniakov na pláži Boulders, Kapské Mesto, Južná Afrika
  11. Pláž Falasarna, Kréta, Grécko
  12. Platja de Muro, Malorka, Španielsko
  13. Tobacco Bay, Bermudy
  14. Pláž Paleokastritsa, Korfu, Grécko
  15. Kite Beach, Dubaj, Spojené arabské emiráty
  16. Pláž Kelingking, Nusa Penida, Indonézia
  17. Clearwater Beach, Florida
  18. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Taliansko
  19. Pláž Bondi, Sydney, Austrália
  20. Playa de Maspalomas, Gran Canaria, Španielsko
