Európska destinácia ponúka ružový piesok a tyrkysové more. Poznáme najlepšie pláže roka 2026

Síce máme ešte len február a niektoré časti Slovenska stále zdobí snehová prikrývka, nič nám však nebráni zasnívať sa a naplánovať si letnú dovolenku v predstihu. Inšpirujte sa zoznamom najkrajších pláží na tento rok.
TripAdvisor aj tento rok zostavil zoznam 20 najkrajších pláží z celého sveta. Nájdete v ňom až 9 európskych destinácií, ale aj mnoho exotických, takže výber je skutočne bohatý. Minulý rok rebríčku kraľovala pláž Elafonisi na gréckom ostrove Kréta a tento rok sa umiestnila na výbornom druhom mieste.
Pripomína Karibik
Druhú najkrajšiu pláž na svete nájdete na juhozápadnom cípe ostrova. Údajne svojím ružovým pieskom a tyrkysovým morom pripomína karibské pláže.
Nejde o klasickú pláž, ale o výnimočný prírodný útvar, ktorý spája pevninu s malým ostrovčekom Elafonisi. Medzi nimi sa rozprestiera asi 500 metrov široký a 400 metrov dlhý pieskový val, plytká lagúna s hĺbkou okolo 40 centimetrov, pričom najhlbšie miesta dosahujú maximálne 1,2 metra. Vďaka tomu je Elafonisi ideálnou plážou pre rodiny s deťmi aj menej zdatných plavcov.
Na treťom mieste sa umiestnila ďalšia krétska pláž – Balos. Z európskych destinácií sa však v rebríčku umiestnili aj talianske ostrovy Sardínia a Lampedusa, tiež španielske ostrovy Gran Canaria a Malorka, grécky ostrov Korfu a Portugalsko.
Top 20 pláží na rok 2026
- Ostrov Pasion, Cozumel, Mexiko
- Pláž Elafonisi, Kréta, Grécko
- Pláž Balos, Kréta, Grécko
- Eagle Beach, Aruba
- Pláž Falésia, Algarve, Portugalsko
- Banana Beach, Phuket, Thajsko
- La Jolla Cove, San Diego, Kalifornia
- Pláž La Pelosa, Sardínia, Taliansko
- Pláž Manly, Sydney, Austrália
- Kolónia afrických tučniakov na pláži Boulders, Kapské Mesto, Južná Afrika
- Pláž Falasarna, Kréta, Grécko
- Platja de Muro, Malorka, Španielsko
- Tobacco Bay, Bermudy
- Pláž Paleokastritsa, Korfu, Grécko
- Kite Beach, Dubaj, Spojené arabské emiráty
- Pláž Kelingking, Nusa Penida, Indonézia
- Clearwater Beach, Florida
- Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Taliansko
- Pláž Bondi, Sydney, Austrália
- Playa de Maspalomas, Gran Canaria, Španielsko
