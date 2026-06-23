Vložte 5 € do chladničky, môžete vďaka tomu ušetriť peniaze

Špecialista na silikónové tesnenia Guy Chapman zo spoločnosti United Silicones uvádza, že poškodené tesnenie dverí chladničky môže zvýšiť spotrebu energie až o 25 percent.
„Ľudia majú tendenciu sústrediť sa na samotný spotrebič a len zriedka premýšľajú o tesnení okolo okraja dvierok. Tento malý prúžok však zohráva zásadnú úlohu pri udržiavaní studeného vzduchu vo vnútri spotrebiča,” hovorí odborník.
„Počas letných mesiacov, keď je v kuchyniach teplejšie, musí chladnička vynakladať viac energie na odvádzanie tepla zvnútra. Ak tesnenie nefunguje správne, spotrebič neustále bojuje proti prieniku teplého vzduchu.“
Ak si nie ste istí, či sa problém zlého tesnenia týka aj vašej chladničky, môžete si ho podľa Unilad overiť aj rýchlym 60-sekundovým testom s 5-eurovou bankovkou.
Ako otestovať tesnenie chladničky? Na 60-sekundový test potrebujete iba bankovku
Bankovku vložíte medzi dvierka chladničky a spotrebič zavriete. Následne sa ju pokúsite jemne vytiahnuť.
Nastať môžu dve situácie. Dobrým scenárom je, ak sa bankovka nepodvolí a je ťažké ju vytiahnuť – potom nemáte žiadny dôvod na obavy.
Ak však test skončí tým, že bankovka okamžite vykĺzne von, tesnenie vášho spotrebiča je opotrebované.
Rýchly test sme vyskúšali aj my, hoci sme tušili, aký bude výsledok. Naša chladnička je totiž seniorom na výsluhovom dôchodku. Má viac než 20 rokov a, samozrejme, výsledok tomu presne zodpovedal. Bankovka z dverí chladničky vykĺzla, akoby ju v nich držala iba sila vôle.
Takýmto spôsobom môžete otestovať tesnenie po celom obvode dverí. Celé by to nemalo zabrať viac než 60 sekúnd. Ak bankovka na niektorých miestach drží pevne a nechce sa uvoľniť, no inde vykĺzne von okamžite, znamená to, že opotrebovanie nie je rovnomerné… Ale je prítomné.
„Väčšina porúch tesnenia nevzniká zo dňa na deň,“ dodáva Chapman. „Materiál postupne stráca pružnosť. Zmenu si z mesiaca na mesiac nemusíte všimnúť, ale po niekoľkých rokoch už tesnenie nevytvára takú vzduchotesnú bariéru ako kedysi.“
Výmena tesnenia je jednoduchá, postupujte takto
Okrem toho, že poškodené tesnenie chladničky môže zvýšiť spotrebu energie až o 25 %, spôsobuje aj výkyvy teploty vo vnútri spotrebiča. V dôsledku toho sa potraviny môžu kaziť rýchlejšie.
Portál Checkatrade zároveň upozorňuje, že okolo dverí sa môže hromadiť kondenzácia, ktorá vytvára vhodné podmienky na vznik plesní.
Ak je tesnenie v zlom stave, najjednoduchším riešením je jeho výmena. Podľa Checkatrade stačí zistiť model chladničky a objednať kompatibilnú náhradu. Prvým krokom pri výmene tesnenia je odstrániť to pôvodné, čo by malo ísť pomerne ľahko.
Pred montážou nového tesnenia je dôležité dôkladne vyčistiť plochu dverí a nové tesnenie sa odporúča nasadzovať od rohov smerom do stredu. Ak si na svojpomocnú výmenu netrúfate, obrátiť sa môžete aj na pomoc odborníka.
Oprava starého tesnenia chladničky
Môže sa stať, že náhradné tesnenie určené presne pre váš model chladničky už nebude dostupné. Ako upozorňuje denník The Guardian, riešením môžu byť tzv. univerzálne tesniace súpravy, ktoré sú navrhnuté tak, aby pasovali na viacero typov spotrebičov. Ak vám nevyhovuje ani táto možnosť, môžete sa pokúsiť aspoň o opravu poškodených častí.
Na opravu budete potrebovať pásik voskového papiera, malú tubu silikónového tmelu a ostrý nôž. Najprv je dôležité staré tesnenie dôkladne vyčistiť a zachovať čo najviac jeho pôvodnej štruktúry vrátane vnútorného magnetu (vyzerať zvykne ako ohybný hnedý prúžok v obvode tesnenia).
Na poškodené miesto následne naneste rovnomernú vrstvu silikónového tmelu tak, aby sa dostal do všetkých medzier a trhlín. Potom miesto prekryte pásikom voskového papiera. Papier by mal prekrývať nepoškodené časti na oboch stranách. Jeho okraje by ste mali okrem toho upraviť tak, aby sa dal ohnúť a kopíroval pôvodný tvar tesnenia.
Nakoniec dvierka chladničky zatvorte, čím sa papier pritlačí medzi tesnenie a kovový rám spotrebiča. Tvrdnúť ho nechajte aspoň 8 hodín, s dvierkami medzičasom nehýbte.
Až keď si budete istí, že je tmel úplne vytvrdnutý, opatrne odstráňte voskový papier, čím by ste mali dosiahnuť obnovené tesnenie. V prípade potreby na záver odrežte prebytočný tmel ostrým nožom, aby bolo tesnenie hladké a dobre priliehalo k rámu chladničky.
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