Peter Cmorik mieril na koncert do Česka: Pokuta aj defekt na diaľnici mu skomplikovali cestu

Peter Cmorik

Foto: Instagram (petercmorikband)

Frederika Lyžičiar
Vystúpenie zrazu viselo na vlásku.

Aj cesta na koncert sa niekedy môže zmeniť na skúšku nervov, trpezlivosti a improvizácie. Svoje o tom vie aj spevák Peter Cmorik, ktorého presun do Česka sprevádzali nečakané komplikácie.

Ako si všimol Nový Čas, spevák Peter Cmorik sa podelil o nepríjemné momenty, ktoré ho postretli na ceste za pracovnými povinnosťami. V sobotu mieril s kapelou do Česka, konkrétne do obce Václavov u Bruntálu, kde mal odohrať koncert. Namiesto pokojnej cesty však prišlo niekoľko nepríjemností, ktoré mohli celý večer poriadne skomplikovať. Napriek tomu sa spevák so svojím tímom nevzdal a urobil všetko pre to, aby sa na vystúpenie dostal včas.

Peter Cmorik
Foto: Profimedia

Cesta do Česka sa skomplikovala

Peter Cmorik patrí medzi hudobníkov, ktorí sú zvyknutí na dlhé presuny. Koncerty, festivaly a vystúpenia v rôznych kútoch Slovenska či za hranicami k tejto profesii jednoducho patria. Nie každý presun však prebehne hladko a bez stresu.

Tentoraz speváka čakala cesta z Lipian až do českého Bruntálu. Išlo približne o šesťhodinový presun, čo samo o sebe nie je práve najjednoduchšie. Program umelcov býva často nabitý a medzi jednotlivými vystúpeniami nie je veľký priestor na nečakané zdržania.

 

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Prvé komplikácie sa objavili už na začiatku.Spevák priznal, že počas cesty prišla aj pokuta. Celú situáciu však vzal s nadhľadom a ocenil prístup policajtov. „Drobná pokutka, to sa sem tam stane, ale páni policajti boli správňáci,” uviedol Peter Cmorik. Hoci podobná situácia nepoteší nikoho, v tom momente ešte zrejme netušil, že na ceste ich čaká oveľa väčší problém.

Defekt na diaľnici všetko skomplikoval

Po ďalších približne sto kilometroch prišla situácia, ktorú si nechce zažiť žiaden vodič. Auto dostalo defekt priamo na diaľnici a spevák s kapelou museli čakať na odťahovku. Pri dlhom presune na koncert ide o moment, ktorý dokáže poriadne zamiešať plánmi.

Cmorik sa však aj v tejto chvíli snažil zachovať optimizmus. Fanúšikom dal vedieť, čo sa stalo, no zároveň naznačil, že urobia všetko pre to, aby koncert nepadol. „O 100 km defekt na diaľnici a čakanie na odťahovku. Ale my sa do toho Václavova u Bruntálu aj tak dostaneme a zahráme krásny koncert. Držte palce, nech máme už bezproblémovú cestu,” napísal spevák.

 

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Situácia bola o to nepríjemnejšia, že jeho auto nemalo rezervu. V takom prípade človeku často nezostáva nič iné, len čakať na pomoc a dúfať, že sa problém podarí vyriešiť čo najrýchlejšie. Pri bežnej ceste by išlo o nepríjemné zdržanie, pri ceste na koncert však môže podobná komplikácia rozhodnúť o celom večeri.

Kolega zachránil situáciu

Našťastie sa ukázalo, aké dôležité je mať pri sebe spoľahlivých ľudí. S kapelou totiž cestoval aj gitarista Maroš, ktorý išiel druhým autom. Práve jeho pomoc napokon rozhodla o tom, že sa Peter Cmorik so svojím tímom dostal na miesto a koncert mohli odohrať.

Spevák neskôr opísal, ako celá situácia prebiehala. „To je tak, keď sa ženie človek z jedného konca krajiny na druhý koniec druhej krajiny. Mali sme dlhý presun z Lipian do českého Bruntálu, bolo to cca 6 hodín cesty a moje auto nemá rezervu. Našťastie šiel druhým autom s nami náš gitarista Maroš, ktorý keď nám naložili auto a odviezli do servisu, nás zobral k sebe a mohli sme stihnúť koncert. Všetko dobre dopadlo, ešte večer sme sa vrátili pre opravené auto,” prezradil.

Z nepríjemnej situácie sa tak napokon nestala katastrofa. Auto skončilo v servise, kapela pokračovala ďalej a vystúpenie sa podarilo stihnúť. Pre fanúšikov vo Václavove u Bruntálu to bola dobrá správa, keďže napriek problémom na ceste o koncert neprišli.

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