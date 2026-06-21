Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní. Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom a je zadarmo

Naši redaktori vám ani tento týždeň nedali vydýchnuť a v rámci sekcie PREMIUM si pre vás pripravili zaujímavé články, ktoré by ste si mali prečítať. Okrem rôznych historických článkov si môžete prečítať aj rozhovor s Lukášom, ktorý cestuje lowcost, alebo s Beccou, ktorá splatila 22-tisíc eur za 80 dní.
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Tragédia havárie parníka General Slocum
Havária lode PS General Slocum sa odohrala len niekoľko rokov pred haváriou Titanicu. Je možné, že práve táto udalosť tragédiu zatienila. Pekný deň na lodi si chcelo užiť 1 358 ľudí, najmä žien a detí. Mnohí z nich sa však na breh k svojim rodinám už nikdy nedostali.
Zdalo sa, že 15. jún 1904 je ako stvorený na plavbu na výletnej lodi. Bol koniec školského roka a skupinka ľudí pozostávajúca najmä zo žien a detí sa vydala na výlet. Väčšinu pasažierov tvorili členovia nemecko-americkej komunity žijúcej v oblasti Lower East Side. Nalodili sa na palubu lode General Slocum. Ako píše portál Smithsonian Magazine, v tom čase to bol údajne ten najkrajší a najväčší výletný parník v New Yorku. Deti veselo mávali ľuďom na brehu, dospelí zas niesli v rukách košíky plné dobrôt, aby si mohli na palube urobiť príjemný piknik. Jednoducho idylka.
Na lodi bola dokonca aj kapela, ktorá spríjemňovala atmosféru počas plavby. Krátko po deviatej ráno kapitán William Van Schaick dostal informáciu, že loď je plná, podarilo sa predať vyše 1 000 vstupeniek. Okrem toho bolo na palube aj 300 detí mladších ako 10 rokov, tie však lístok nepotrebovali, a približne 50 členov posádky. Odhaduje sa, že celkovo bolo na lodi približne 1 400 ľudí. Motor sa rozozvučal a parník sa vydal na cestu smerom k Locust Grove. Loď mala do cieľa doraziť o dve hodiny.
Čo sa stalo a čo tragédiu spôsobilo, si môžete prečítať v našom článku: Desivá havária parníka General Slocum, voda bola plná utopených detí a žien. Tragédiu prekonal až 11. september
Vybrali sme 8 kúpalísk naprieč celým Slovenskom, kde vás vstup vyjde do 8 €
Návšteva kúpalísk k letu jednoducho patrí. Vybrať sa schladiť k bazénu však nemusí byť lacný špás. Tak ako všade inde, aj ceny vstupného na kúpaliskách rastú. Napriek tomu na Slovensku nájdeme aj také, ktoré si ponechali výšku vstupného z minulej sezóny, čo návštevníkov nepochybne poteší.
Hľadali sme najlacnejšie kúpaliská na západnom, strednom aj východnom Slovensku. Stanovili sme si maximálny limit 8 eur na dospelého a vybrali 8 miest, kde si užijete oddych pri vode aj zábavu.
Dobrou správou je, že ceny na niektorých kúpaliskách v Bratislave, na kúpalisku v Hriňovej či v Lučenci zostávajú rovnaké ako minulú sezónu.
Na ktorých kúpaliskách naprieč celým Slovenskom zaplatíte do 8 € na osobu a čo na ne hovoria návštevníci, sa dozviete v našom článku: Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Che Guevara má na rukách krv tisícov ľudí, mnohí ho stále pokladajú za hrdinu
Celým menom Ernesto Rafael Guevara de la Serna, nazývaný tiež skrátene Che Guevara, je asi najznámejším revolucionárom ľudských dejín. Slávnu tvár Che Guevaru pozná určite každý, a často ho vídať na mnohých predmetoch, tričkách či podprsenkách, a dokonca na Slovensku sa nájde aj politik, ktorý si jeho podobizeň vystavil v pracovni namiesto portrétu prezidentky. Kto ale v skutočnosti bol muž známy ako Che Guevara? Je hrdinom, alebo naopak človekom, ktorého ruky sú zašpinené krvou nevinných ľudí?
Ernesto Guevara de la Serna sa narodil 14. júna 1928 v Argentíne, teda pred 98 rokmi. Pochádzal z rodiny španielsko-írskych emigrantov, jeho otec bol architektom. Ako dvojročnému mu diagnostikovali astmu, preto ani nechodil do školy. Rodinné prostredie Che Guevaru považujú mnohí za ideálne. Milujúca rodina a matka, ktorá učila svojho syna doma.
Che Guevaru v mladosti zaujali knihy, čítal Freuda, Nerudu a neskôr aj Marxa a Engelsa. V roku 1947 začal študovať na lekárskej fakulte a v roku 1951 precestoval veľkú časť Južnej Ameriky. Práve počas tejto cesty sa u neho začali formovať protiamerické postoje, píše portál Marxists. Ako lekár nakoniec vstúpil aj do jednotiek Fidela Castra a stal sa z neho hádam najslávnejší revolucionár sveta.
V roku 1954 bol Che Guevara nútený presťahovať sa do Mexika, kde sa po prvý raz stretol s Fidelom Castrom. Ich spoločné názory na svet a americký imperializmus viedli k tomu, že sa Che Guevara pridal ku Castrovým plánom zvrhnúť vtedajšieho kubánskeho diktátora Fulgencia Batistu, uvádza portál NPR. Castrove jednotky vyplávali na Kubu v novembri 1956. V januári zaútočili na vojenskú prehliadku a podarilo sa im tak získať prvé víťazstvo v odboji. Niekedy v tom čase dostal Guevara prezývku Che, čo znamená niečo v zmysle zvolania “hej” alebo “človeče”.
Viac si o ňom môžete prečítať v našom článku: Che Guevara má na rukách krv tisícov ľudí. Napriek tomu ho mnohí stále pokladajú za hrdinu
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost
Ak si myslíte, že popri práci a bez množstva finančných prostriedkov sa nedá cestovať a spoznávať svet, Lukáš Lichý vás presvedčí o opaku. Na svojom konte má desiatky navštívených krajín a ukazuje, ako si svoje cestovateľské sny môžete splniť aj vy.
Bosna a Hercegovina, Nepál, Bahrajn či Moldavsko – to je len pár zo zaujímavých krajín, ktoré Lukáš navštívil. “Môžem sa len tak zobrať a za pár eur preletieť tisíce kilometrov. Objavovať nové zákutia a miesta vo svete. Pri cestovaní sa človek veľa učí,” vyzdvihuje, aký má pre neho cestovanie význam.
Za skryté klenoty označil krajiny ako Gruzínsko alebo Arménsko, ktoré môžu byť zaujímavým tipom na dovolenku aj pre ďalších Slovákov. “Tieto krajiny sú priamo dostupné z Bratislavy a na slovenské pomery veľmi lacné,” opisuje Lukáš.
Do akých najšialenejších situácií sa Lukáš počas svojich ciest dostal, a ktoré destinácie odporúča ako alternatívu za Chorvátsko, sa dozviete v rozhovore: Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
James žije na Slovensku 27 rokov
James Blore žije na Slovensku už 27 rokov. Okrem toho, že v rámci kurzov učí angličtinu, ľudí na sociálnych sieťach zaujal humornými videami. Aj vážnu tému, akou je nachladnutie, dokáže podať s humorom, ktorý vám vyčarí úsmev na tvári.
My sme sa Jamesa opýtali, čo ho na Slovensko priviedlo, čo mu tu najviac chutí a ako vníma ceny bývania a platy. Prezradil nám, ktorá slovenská tradícia je jeho najobľúbenejšia. Dozvedeli sme sa aj to, čo je namiesto tradičnej štedrovečernej večere.
Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš rozhovor tu: James žije na Slovensku už 27 rokov: Zabíjačka je moja obľúbená tradícia, ceny začínajú byť nepríjemné
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov
Mnohí z vás, ktorí pravidelne užívajú srvátkový proteín, si zrejme všimli, že jeho cena v posledných mesiacoch prudko stúpa. Nejde pritom o žiadne malé rozdiely, ale neraz o nárast v desiatkach percent. Téme sme sa venovali v našom predošlom článku.
Kilogram srvátkového proteínu vystrelil za posledné dva mesiace pri niektorých produktoch aj o 10 eur a je možné, že pôjde ešte vyššie. Balenie populárneho proteínu, ktoré v marci stálo ešte 28 eur, kúpite teraz v niektorých obchodoch až za 38 eur. Pre ľudí tak ide o významný zásah do ich rozpočtu.
Oslovili sme preto zrejme jedného z najznámejších výrobcov srvátkových proteínov a celkovo známy fitnes e-shop GymBeam. Pýtali sme sa, či obchod pociťuje vyššie ceny srvátky, či hrozia výpadky produktov, aký očakávajú ďalší vývoj a aký majú plán. Na otázky nám odpovedala manažérka Jana Troppová.
Viac v našom článku: Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní
Jedného dňa vzala Becca do ruky telefón, založila si tajný účet a natočila video, v ktorom oznámila: „Deň prvý tajného splácania dlhu vo výške 58-tisíc dolárov, kým si to manžel nevšimne.“ Výška rodinného dlhu bola v tento deň 50 787 eur.
Matka štyroch detí vtedy netušila, že jej pokus zaujme tisícky ľudí a vyvolá vlnu reakcií po celom svete.
Keď pridala prvé video, netušila, čo od neho čakať. Pozornosť ľudí však takmer okamžite nabrala obrovský rozmer. Rozhovor pre interez vznikal 2. júna, Becca mala v tom čase 300-tisíc sledovateľov a s nadšením oznamovala, že na 78. deň splatila už 22-tisíc eur. A ani zďaleka nekončí.
Viac sa dozviete v rozhovore: Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie
Navštívili sme rozárium, je jediné svojho druhu na Slovensku
Zvonku pôsobí toto jedinečné miesto nenápadne. Jedna z odbočiek v Nižnej Myšli vás však zavedie do Rozária u Bohušov. Ukrýva desiatky rôznych odrôd ruží, niektoré z nich ste možno ešte nikdy nevideli. My sme sa tam boli pozrieť.
Vstup do rozária, ktoré sa rozkladá približne na ploche 1 000 metrov štvorcových, je bezplatný, no ak chcete, môžete nechať v špeciálnej nádobe príspevok v ľubovoľnej výške. Kúsok za bránou ľudí vítajú manželia Bohušovci. Panuje tu dobrá nálada, príjemná atmosféra a návštevníci sa fotia, iní zas nakupujú. Ruže si tu totiž môžete aj nakúpiť.
Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si našu reportáž tu: Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
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